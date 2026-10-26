台北人半夜不睡！2026白晝之夜在圓山，6大展區、超過30件裝置藝術、宵夜市集嗨到凌晨2點

編輯 鄭雅之 表示：台北人十月真的很忙誒！最後一天都還要熬夜不能睡～

台北最受期待的夜間城市嘉年華正式啟動，2026台北白晝之夜於10月31日下午14點一路嗨到11月1日凌晨2點，活動集結超過30件藝術裝置與50場展演，從花博園區與圓山景觀公園出發，串聯首度夜間開放的大同大學與晴光商圈，全區免費參觀，邀請大家一起出門漫遊不夜城。



▲2026白晝之夜把舊兒童樂園旋轉木馬變身光電獸，隨觀眾跳動節奏即時變換音樂速度。



▲花博草地展出蕭筑方鬆弛的靈魂大型雕塑，以徹底斷線的放空神情療癒2026白晝之夜。





夜卡西街頭聲浪派對

策展團隊從在地走唱文化提取靈感，把熱鬧的社交歡唱融入現代街頭，金獎藝術家的信仰符碼也化作視覺亮點，長廊舞台聚集華語金曲與街舞熱力對決，景觀公園的夜卡西舞台則有爵士樂團重新詮釋台語經典老歌，讓散步途中的市民隨時都能跟著節奏自在擺動。



▲夜卡西舞台端出跨界爵士大樂隊，用現代舞步為2026白晝之夜重新詮釋經典台語老歌。





舊兒童樂園變身互動展場

喚醒老台北人回憶的舊兒童樂園這回迎來奇幻變身，經典旋轉木馬搭配特製聲光效果變身「光電獸#51－午夜音樂盒」，現場感應跳動節奏即時變換旋律，草地上更有廢棄家電打造的趣味摩天輪，民眾還能親自坐進內部體驗運轉，幽默轉化日常廢棄物的生命力。



▲廖建忠《運轉生活的終點站 4.0 L-oops》圓山自然景觀公園集結廢棄家電打造趣味摩天輪，成為2026白晝之夜最吸睛的幽默互動裝置。





法國跨國駐村藝術焦點

這回臺法文化交流帶來重量級作品，花博流行館特地打造成法國展館，展示巨型枯樹懸吊運轉並輕觸細沙的「樹與沙」現地裝置，帶來生命循環的深層震撼，編舞家更把復古街頭派對搬上舞台，號召台法舞者帶動全場氣氛，讓大朋友小朋友都能踏入舞池盡情搖擺。



▲法國編舞家攜手台法舞者打造街頭派對，在2026白晝之夜邀全場觀眾跳入舞池即興搖擺。





大同大學與街區亮點漫遊

充滿歲月韻味的大同大學首度開放夜間漫步，尚志教育研究館內上演參與式「磁帶音樂」，讓眾人齊聲傳遞字句交織成震撼聲波，熱鬧的晴光街區則出現療癒滿點的巨大「鸚鵡模仿術－數綿羊」裝置，花博草地上也有傳達徹底放空神情的趣味雕塑，處處都是拍照打卡亮點。



▲林其蔚《磁帶音樂》大同大學首度開放夜間巡禮，觀眾在2026白晝之夜齊聚傳遞文字紙帶發音交織震撼聲響。

晴光商圈深夜食堂開吃

逛展之餘絕不能錯過美食補給，商圈攜手多家深夜店家推動藝術入店，像是柒息地串燒推出「白晝限定套餐」，覓小酒館帶來「機械怪物蛋包飯」，TakeOut則端出「比利時列日牙寶堡」，搭配各式微醺特調，讓大家在穿梭巷弄賞析微型藝術時，也能滿足味蕾暖心又暖胃。



▲姚瑞中《巨神在哪裡？》藝術家走訪全台拍攝的巨神意象，巧妙融入2026白晝之夜視覺並展現本土信仰深刻手勢。

交通管制與夜間返程指引

為確保活動步行動線順暢，玉門街自14點起實施全線交通封閉，圓山站周邊自行車也配合暫停租借，北捷貼心加開單向夜間疏運列車至凌晨2點，同日周邊更有數位藝術節延長展出，提醒大家挑選一雙好走舒適的布鞋並隨身備妥保暖外套，安心享受這場充滿活力的台北不夜城。



▲張騰遠《鸚鵡模仿術-數綿羊》未來虛構角色巨大鸚鵡人驚喜現身晴光商圈，替漫遊2026白晝之夜的民眾帶來療癒街頭亮點。





2026台北白晝之夜 活動資訊

活動主題：NIGHT KA SHI 夜卡西

活動時間：2026年10月31日14點至11月1日凌晨2點

活動場域：圓山自然景觀公園、花博公園圓山園區、大同大學、民族東路周邊、晴光市場街區

入場費用：全區免費參觀，部分限定體驗與合作場館採預約制





2026台北白晝之夜 特色任務活動

夜卡西尋夢任務：10月31日前往民族東路至晴光市場周邊店家找出6隻張騰遠鸚鵡人作品拍照，並使用官方Instagram限時動態模板標記發布，即可至撫順公園服務台兌換聯名貼紙一張，限量300張贈完為止。





2026台北白晝之夜 深夜店家限定美食資訊

柒息地串燒居酒屋晴光店：營業至凌晨2點，推出白晝限定套餐，內含10串串燒與1杯飲品，特價399元。

覓小酒館：營業至凌晨2點，供應白晝限定調酒、機械怪物蛋包飯，店內同步展出藝術作品。

TakeOut Burger 民權店：營業至凌晨2點，推出限定比利時列日牙寶堡。

英國生蠔海鮮小屋：營業至凌晨2點，推出3款限定琴酒特調佐生蠔。

嚼日子：營業至24點，推出三杯雞貝果三明治與蘭姆酒桶陳釀冰滴。

有趣市集萬聖節場：位於花博花海廣場，10月31日14點營業至凌晨2點，現場販售多款白晝限定餐飲。





2026台北白晝之夜 交通與周邊延展資訊

捷運夜間加開：淡水信義線圓山站往台北車站、中和新蘆線中山國小站往民權西路站，延長營運至凌晨2點單向發車，僅圓山站、中山國小站、民權西路站開放進站。

道路管制措施：玉門街10月31日14點至11月1日凌晨2點全面封路，捷運圓山站1號出口YouBike站點同步暫停借還車。

同場加映展覽：台北數位藝術節灰色自動體於台北典藏植物園展出，10月31日延長開放至次日凌晨2點，當晚20點至23點推出音像之夜演出。





北部最新打卡點要知道！新北耶誕城、桃園萬聖城都要拍到

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