新店人先衝去拍！19米小王子浮在水面上，夜間點燈加碼300秒煙火、咖啡市集必逛

編輯 鄭雅之 表示：決定週末就搭捷運衝碧潭了！巨型小王子也太好拍了吧～

去新店碧潭玩有了全新的夢幻打卡選擇，為了慶祝經典作品小王子出版八十周年，新北市政府特別在碧潭水岸打造大型地景藝術，最吸睛的莫過於高達十九公尺的「巨型小王子」氣膜，他乘著小船浮在水面上，夜間點燈後散發出璀璨光芒，搭配發光的水上腳踏車，將碧潭變身成夢幻的星空童話水岸，活動期間更規劃了浪漫的閉幕煙火大秀，非常適合大家帶著親朋好友一起前往拍照體驗。



▲十九公尺巨型小王子氣膜乘船漂浮水面，歡慶作品出版八十周年成為碧潭新地標。



▲壓軸登場的300秒碧潭閉幕煙火秀璀璨照亮夜空，為小王子主題展劃下夢幻浪漫句點。





踩著發光腳踏車在水面上欣賞經典童話角色

除了極具震撼力的巨型小王子之外，展區還特別設置三公尺高的「小狐狸」裝置，以及故事中最具代表性的「玫瑰花」場景，將經典童話完美融入碧潭的湖光山色之中，讓人彷彿置身於B六一二星球，民眾除了可以在岸上漫遊拍照，這次活動更開放「夜間水上腳踏車」體驗，讓大家可以踩著發光的腳踏車穿梭水面，從獨特的水上視角遠眺岸邊的可愛地景。

▲三公尺高小狐狸陪伴十九公尺巨型小王子，呈現碧潭地景藝術最經典的童話友情場景。





週末市集、特技秀免費看！閉幕加碼煙火秀

展覽期間新北市政府規劃了一系列精彩活動，包含了「週日希望市集」、「小青新咖啡節」、「行動書車」以及充滿驚喜的「街頭奇幻特技秀」，東岸廣場更舉辦「漫遊碧潭野餐活動」與「DJ&JAZZ秀」，還有深度了解當地的「在地主題導覽」，到了12月13日夜晚更有最令人期待的「閉幕煙火大秀」盛大施放，讓整座水岸充滿歡樂與浪漫的氛圍，非常適合安排一日遊深度探索。

▲現場同步規劃希望市集與小青新咖啡節，提供小農特產及文青氛圍的水岸休閒體驗。





體驗百年人力擺渡還能享有周邊店家優惠

來到碧潭除了欣賞小王子地景與逛市集，絕不能錯過全台唯一的「百年人力擺渡」體驗，民眾可以搭乘傳統輕舟穿過溪流，順遊「和美山步道」或是帶小朋友去「灣潭兒童遊戲場」放電，周邊飯店與餐飲業者也同步推出限定優惠，包含房型升等與打卡送好禮，不妨趁著假期帶著家人朋友來到碧潭，順著璀璨星光「遇見小王子」，享受輕鬆愜意的水岸小旅行。



▲全台唯一百年人力擺渡於新店渡口營運，搭乘輕舟順遊和美山步道感受在地人文歷史。

碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間 活動資訊

活動地點：新店碧潭風景區

活動日期：10/17(六)-12/13(日)

點燈時間：18:00-22:00





遇見小王子 漫遊碧潭間 週間活動、市集資訊

週日希望市集

市集日期：活動期間每週日13:00-21:00

市集地點：碧潭東岸廣場





市集日期：活動期間每週日13:00-21:00 市集地點：碧潭東岸廣場 小青新咖啡節

市集日期：10/24(六)-10/25(日) 13:00-21:00

市集地點：碧潭東岸廣場





市集日期：10/24(六)-10/25(日) 13:00-21:00 市集地點：碧潭東岸廣場 行動書車

展出時間：11/7(六)10:30-15:30

演出地點：碧潭東岸廣場





展出時間：11/7(六)10:30-15:30 演出地點：碧潭東岸廣場 街頭奇幻特技秀

氣球特技互動秀、晃管特技秀、川劇變臉互動秀

演出日期：10/31(六)、11/21(六)、11/22(六)

演出時間：15:00-18:00(每整點一場，一場約30分鐘)

演出地點：碧潭東岸廣場



DJ&JAZZ秀

演出日期：11/8(日)、12/6(六)

演出時間：15:00-18:00

演出地點：碧潭東岸廣場





氣球特技互動秀、晃管特技秀、川劇變臉互動秀 演出日期：10/31(六)、11/21(六)、11/22(六) 演出時間：15:00-18:00(每整點一場，一場約30分鐘) 演出地點：碧潭東岸廣場 DJ&JAZZ秀 演出日期：11/8(日)、12/6(六) 演出時間：15:00-18:00 演出地點：碧潭東岸廣場 漫遊碧潭野餐活動

活動日期：11/7(六)、11/8(日)、12/5(六)、12/6(日)15:30-18:00

活動地點：碧潭東岸廣場草地





活動日期：11/7(六)、11/8(日)、12/5(六)、12/6(日)15:30-18:00 活動地點：碧潭東岸廣場草地 在地主題導覽

報名時間：10/17(六)10:00

活動日期：10/24(六)、11/21(六)、12/05(六)

活動時間： 14：30集合、16：30解散





報名時間：10/17(六)10:00 活動日期：10/24(六)、11/21(六)、12/05(六) 活動時間： 14：30集合、16：30解散 閉幕煙火大秀

施放日期：12/13(日)

施放時間：20:00-20:05





遇見小王子 漫遊碧潭間 優惠資訊

小王子同好見面會：10月17日至10月18日攜帶小王子周邊至現場服務台，可兌換限量玫瑰花。

新北幣限量優惠：下載我的新北市APP註冊會員並完成指定任務，可至現場服務台領取100元合作店家優惠券。

天鵝船體驗優惠：展期期間非電動船種皆採人頭計費，每人只需100元。

新加州景觀飯店優惠：推出房型免費升等及拍照打卡送小禮物活動。

水灣餐飲遊憩區優惠：伴手禮館單筆消費滿500元，即贈送小王子主題周邊禮品。

DCC碧潭廣場尋找小王子抽獎：拍攝任一座小王子裝置，加入官方帳號並將照片分享至指定貼文，即有機會抽中精美小禮。

百年人力擺渡搭乘：每趟搭乘費用只要30元，兒童享半價優惠，6歲以下兒童及新店區居民免費搭乘。





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