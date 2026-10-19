> 旅遊 > 新店人先衝去拍！19米小王子浮在水面上，夜間點燈加碼300秒煙火、咖啡市集必逛

新店人先衝去拍！19米小王子浮在水面上，夜間點燈加碼300秒煙火、咖啡市集必逛

新店景點碧潭小王子免費景點
2026-10-19 10:50文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:新北觀旅局
編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之 表示：決定週末就搭捷運衝碧潭了！巨型小王子也太好拍了吧～

去新店碧潭玩有了全新的夢幻打卡選擇，為了慶祝經典作品小王子出版八十周年，新北市政府特別在碧潭水岸打造大型地景藝術，最吸睛的莫過於高達十九公尺的「巨型小王子」氣膜，他乘著小船浮在水面上，夜間點燈後散發出璀璨光芒，搭配發光的水上腳踏車，將碧潭變身成夢幻的星空童話水岸，活動期間更規劃了浪漫的閉幕煙火大秀，非常適合大家帶著親朋好友一起前往拍照體驗。

▲十九公尺巨型小王子氣膜乘船漂浮水面，歡慶作品出版八十周年成為碧潭新地標。
▲十九公尺巨型小王子氣膜乘船漂浮水面，歡慶作品出版八十周年成為碧潭新地標。
▲壓軸登場的300秒碧潭閉幕煙火秀璀璨照亮夜空，為小王子主題展劃下夢幻浪漫句點。
▲壓軸登場的300秒碧潭閉幕煙火秀璀璨照亮夜空，為小王子主題展劃下夢幻浪漫句點。

踩著發光腳踏車在水面上欣賞經典童話角色

除了極具震撼力的巨型小王子之外，展區還特別設置三公尺高的「小狐狸」裝置，以及故事中最具代表性的「玫瑰花」場景，將經典童話完美融入碧潭的湖光山色之中，讓人彷彿置身於B六一二星球，民眾除了可以在岸上漫遊拍照，這次活動更開放「夜間水上腳踏車」體驗，讓大家可以踩著發光的腳踏車穿梭水面，從獨特的水上視角遠眺岸邊的可愛地景。

▲三公尺高小狐狸陪伴十九公尺巨型小王子，呈現碧潭地景藝術最經典的童話友情場景。
▲三公尺高小狐狸陪伴十九公尺巨型小王子，呈現碧潭地景藝術最經典的童話友情場景。

週末市集、特技秀免費看！閉幕加碼煙火秀

展覽期間新北市政府規劃了一系列精彩活動，包含了「週日希望市集」、「小青新咖啡節」、「行動書車」以及充滿驚喜的「街頭奇幻特技秀」，東岸廣場更舉辦「漫遊碧潭野餐活動」與「DJ&JAZZ秀」，還有深度了解當地的「在地主題導覽」，到了12月13日夜晚更有最令人期待的「閉幕煙火大秀」盛大施放，讓整座水岸充滿歡樂與浪漫的氛圍，非常適合安排一日遊深度探索。

▲現場同步規劃希望市集與小青新咖啡節，提供小農特產及文青氛圍的水岸休閒體驗。
▲現場同步規劃希望市集與小青新咖啡節，提供小農特產及文青氛圍的水岸休閒體驗。

體驗百年人力擺渡還能享有周邊店家優惠

來到碧潭除了欣賞小王子地景與逛市集，絕不能錯過全台唯一的「百年人力擺渡」體驗，民眾可以搭乘傳統輕舟穿過溪流，順遊「和美山步道」或是帶小朋友去「灣潭兒童遊戲場」放電，周邊飯店與餐飲業者也同步推出限定優惠，包含房型升等與打卡送好禮，不妨趁著假期帶著家人朋友來到碧潭，順著璀璨星光「遇見小王子」，享受輕鬆愜意的水岸小旅行。

▲全台唯一百年人力擺渡於新店渡口營運，搭乘輕舟順遊和美山步道感受在地人文歷史。
▲全台唯一百年人力擺渡於新店渡口營運，搭乘輕舟順遊和美山步道感受在地人文歷史。


碧潭地景裝置展-遇見小王子 漫遊碧潭間 活動資訊

活動地點：新店碧潭風景區
活動日期：10/17(六)-12/13(日)
點燈時間：18:00-22:00

遇見小王子 漫遊碧潭間 週間活動、市集資訊

  • 週日希望市集
    市集日期：活動期間每週日13:00-21:00
    市集地點：碧潭東岸廣場

  • 小青新咖啡節
    市集日期：10/24(六)-10/25(日) 13:00-21:00
    市集地點：碧潭東岸廣場

  • 行動書車
    展出時間：11/7(六)10:30-15:30
    演出地點：碧潭東岸廣場

  • 街頭奇幻特技秀
    氣球特技互動秀、晃管特技秀、川劇變臉互動秀
    演出日期：10/31(六)、11/21(六)、11/22(六)
    演出時間：15:00-18:00(每整點一場，一場約30分鐘)
    演出地點：碧潭東岸廣場

    DJ&JAZZ秀
    演出日期：11/8(日)、12/6(六)
    演出時間：15:00-18:00
    演出地點：碧潭東岸廣場

  • 漫遊碧潭野餐活動
    活動日期：11/7(六)、11/8(日)、12/5(六)、12/6(日)15:30-18:00
    活動地點：碧潭東岸廣場草地

  • 在地主題導覽
    報名時間：10/17(六)10:00
    活動日期：10/24(六)、11/21(六)、12/05(六)
    活動時間： 14：30集合、16：30解散

  • 閉幕煙火大秀
    施放日期：12/13(日)
    施放時間：20:00-20:05


遇見小王子 漫遊碧潭間 優惠資訊

  • 小王子同好見面會：10月17日至10月18日攜帶小王子周邊至現場服務台，可兌換限量玫瑰花。
  • 新北幣限量優惠：下載我的新北市APP註冊會員並完成指定任務，可至現場服務台領取100元合作店家優惠券。
  • 天鵝船體驗優惠：展期期間非電動船種皆採人頭計費，每人只需100元。
  • 新加州景觀飯店優惠：推出房型免費升等及拍照打卡送小禮物活動。
  • 水灣餐飲遊憩區優惠：伴手禮館單筆消費滿500元，即贈送小王子主題周邊禮品。
  • DCC碧潭廣場尋找小王子抽獎：拍攝任一座小王子裝置，加入官方帳號並將照片分享至指定貼文，即有機會抽中精美小禮。
  • 百年人力擺渡搭乘：每趟搭乘費用只要30元，兒童享半價優惠，6歲以下兒童及新店區居民免費搭乘。

雙北最新旅遊推薦要看！

推薦閱讀：北投溫泉飯店下殺3.6折！日勝生加賀屋雙人住宿8,999元起，湯屋、岩盤浴限量快閃優惠同步開搶

推薦閱讀：2026新北耶誕城這天開城！板橋人驚呼耶誕光廊在佈置了，45天板橋最浪漫夜景要拍

推薦閱讀：三麗鷗只送不賣！SOGO週年慶6款三麗鷗來店禮這樣換，布丁狗、帕恰狗公仔先打卡

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
免門票華山展覽！超人氣「這還好吧!?」特展開玩，捷運開腿狂、菸蒂牆10大實境體驗
免門票華山展覽！超人氣「這還好吧!?」特展開玩，捷運開腿狂、菸蒂牆10大實境體驗
編輯 鄭亦庭
錯過等明年！首爾「漢江潛水橋市集」只開八天，大啖餐車美食、躺帳篷看彩虹噴泉超chill
錯過等明年！首爾「漢江潛水橋市集」只開八天，大啖餐車美食、躺帳篷看彩虹噴泉超chill
編輯 王瀅瀅
只有七天！2026首爾紫芒節週末登場，數萬坪銀白芒草海免費拍爆、加碼燈光秀與手作市集
只有七天！2026首爾紫芒節週末登場，數萬坪銀白芒草海免費拍爆、加碼燈光秀與手作市集
編輯 王瀅瀅
台北文青要衝手作市集！超過200攤「國際手作設計節」快閃華山，72家日韓海外店不用出國就能買
台北文青要衝手作市集！超過200攤「國際手作設計節」快閃華山，72家日韓海外店不用出國就能買
編輯 鄭雅之
誠品行旅年度最低4折開搶！1,250元吃整隻波士頓龍蝦、5,900元住大巨蛋旁飯店再送千元券
誠品行旅年度最低4折開搶！1,250元吃整隻波士頓龍蝦、5,900元住大巨蛋旁飯店再送千元券
編輯 李維唐
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊