2026新北耶誕城這天開城！板橋人驚呼耶誕光廊在佈置了，45天板橋最浪漫夜景要拍

編輯 鄭雅之 表示：你沒看錯！一年一度新北耶誕城又要回來了～

2026新北耶誕城這天開城！每年歲末最讓人期待的放閃打卡勝地2026新北歡樂耶誕城終於敲定開城日期了，這場全台矚目的冬季盛會將在11月13日震撼登場，一路閃耀到12月27日陪伴大家狂歡整整45天，把整個新北市市民廣場打造為極具浪漫氛圍的童話小鎮，想衝一波洗版IG限時動態或是安排週末夜間約會的朋友，趕緊把這段期間劃進行事曆。



▲夢幻璀璨的巨型聖誕樹造景點亮新北夜空，吸引無數攝影迷與遊客朝聖打卡。(圖為新北耶誕城資料圖僅供參考，攝影：鄭雅之)

▲每年都讓男友面臨期末考挑戰的夢幻光廊，漫步其中彷彿走進浪漫童話世界。(圖為新北耶誕城資料圖僅供參考，攝影：鄭雅之)





2026新北耶誕城開城！IP聯名網友狂猜

回顧這座全台最閃新北耶誕城的輝煌紀錄，先前曾與迪士尼、樂高、LINE FRIENDS等國際級IP驚喜合作，每一檔的造景都引爆全台網友狂拍潮，雖然今年的官方限定主題還在保密階段，但各大討論區早就掀起一陣猜主題大賽，不論是震撼人心視覺效果的3D光雕投影秀還是好逛好買的限定特色市集，都讓大家迫不及待衝去打卡朝聖。



▲震撼人心的戶外大樓3D光雕投影秀，精彩視覺效果每次登場都引爆全台討論度。(圖為新北耶誕城資料圖僅供參考，攝影：鄭雅之)





手機容量先清空！浪漫燈海、光廊都要拍

被封為網美與情侶最愛朝聖的浪漫光廊與巨型聖誕樹，白天可以悠閒散步拍文青照，到了夜晚點燈瞬間更能秒殺大量記憶體，目前新北市政府周邊也陸續看到新北耶誕城施工的現場，包括每年必拍的光廊也已經繞上鮮豔花朵和翠綠燈飾，看起來猶如一座森林長廊，這段期間更是考驗各家男朋友拍照功力的考場，準備好感受最歡樂的節慶氣氛。



▲充滿節慶氣氛的拱門燈區造型亮眼，吸引許多親子家庭與情侶停留拍照留念。(圖為新北耶誕城資料圖僅供參考，攝影：鄭雅之)

2026新北歡樂耶誕城 活動資訊

活動日期：2026年11月13日至2026年12月27日

活動地點：新北市市民廣場及周邊區域





國旅新玩法推薦！

推薦閱讀：奢華露營再添新玩法！天成逸旅朋趣全新打造三座匹克球場，推出團體限定一泊四食渡假方案

推薦閱讀：臺北洲際真的來了！大巨蛋奢華飯店開箱347間景觀房與公寓式套房，直火牛排與日韓名廚料理引爆美食話題

推薦閱讀：2026阿里山神木下搶攻浪漫商機，阿里山賓館打造頂級山林浪漫婚旅，讓人想婚了