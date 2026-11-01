臺北大巨蛋12月11日開幕，2026拾光祭連辦3天。資深編輯李維唐建議，Stray Kids歌迷可在12月12日進場前先逛松菸大道韓流主題日。

臺北大巨蛋12月11日全園區正式開幕，第2屆「2026拾光祭」以「聚光」為主題，連續3天在松菸大道辦音樂市集，康士坦的變化球、甜約翰和上山都會登場，還能逛赤峰街手工義式冰淇淋和排隊燒肉名店的攤位。大東區近60家特色店家同步推出期間限定優惠，加入臺北大巨蛋LINE官方帳號、開啟集點卡，完成指定任務就能集點換好禮、參加抽獎。12月12日要看Stray Kids演唱會，還能提早到松菸大道逛韓流主題日，穿著應援服和朋友碰面，吃點東西再進場。

▲想邊走邊喝，可以先把Odd One Out Tea的漸層茶飲存起來。肚子餓了，就往巢飯麵食館找鋪著金黃肉排的飯，或到弍佃関東煮吃點熱的。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理



臺北大巨蛋5大主體到齊，12月11日上午看開幕應援

12月11日上午，臺北大巨蛋全園區開幕儀式將在松菸大道登場，由跨世代團隊與棒球應援為拾光祭揭開序幕。這次開幕也是園區5大主體首度全數到齊，從體育場館、遠東Garden City百貨、秀泰影城，到臺北洲際酒店和巨蛋國際中心，都能串進同一趟東區行程。平常習慣看完球賽就回家的球迷，下次可以約朋友先吃飯再去球場。週末想約會，也能在百貨逛完、找個地方坐下吃飯，再看場電影。遠雄巨蛋公司總經理李柏熹表示，園區未來將持續推動臺灣棒球發展、為本地音樂創作者提供舞台，並與鄰里、商圈和周邊文化場域共同發展。

松菸大道音樂市集時間，週五下午4點開逛

臺北大巨蛋攜手ELLE Weekend舉辦「一起上東區音樂市集」，12月11日週五下午4點至晚上8點開逛，12月12日週六與12月13日週日則是上午11點至晚上8點。想看週五上午的開幕應援，再接下午市集，午餐和逛百貨剛好能填進中間的空檔。下班才有空的人，可以直接約傍晚在松菸大道集合，買點吃的、聽一會兒現場演出。週末想逛得從容，可以午前先到，挑幾攤感興趣的品牌，下午再往東區巷弄找個地方喝咖啡。

▲想吃撒了糖粉的吐司、夾著起司的雙層漢堡，還是想先喝杯咖啡？一樣YEE YUNG、At.First More早寓、Comfort Burger Company和ABD Coffee & Life都在東區合作名單裡，逛完市集可以再挑一站。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理

拾光祭演出卡司，康士坦的變化球、甜約翰與上山登場

這次有金曲樂團康士坦的變化球KST、創作組合甜約翰Sweet John、新生代樂團上山，還有DJ Jamie Q、Ryan和Jolin輪番上場。平常聽歌總戴著耳機，這回可以和朋友站在戶外聽現場，想專心看表演就找個位置停下來，聽完再接著逛。幾個人喜歡的音樂不一樣，也可以各挑1組想聽的卡司，其他時間留給市集和東區店家。特地為某組演出跑一趟的話，出門前先看主辦單位公布的演出時段，再抓抵達松菸大道的時間。

▲週六傍晚逛到松菸大道，可以買好想吃的，再和朋友一起聽甜約翰Sweet John。演出時間是12月12日晚上6點40分至7點20分。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理 ▲週末想邊逛市集邊聽團，先把這兩個時段記下來。12月12日下午2點30分至3點10分聽上山，12月13日下午2點至2點40分則是康士坦的變化球KST登場。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理

Stray Kids臺北大巨蛋演唱會，12月12日加逛韓流主題日

拾光祭在12月12日配合Stray Kids臺北大巨蛋演唱會規劃韓流主題日。從外縣市上來看演唱會，可以把與同好見面的時間往前挪，在松菸大道拍張應援穿搭合照，順手買點吃的，再照票券上的時間進場。和沒買票的朋友一起來，也能先留下1段逛市集的時間，進場前再分頭行動。當天市集晚上8點收攤，有鎖定的攤位就排在演唱會前，散場後的聚餐可以另挑還在營業的東區店家。

拾光祭美食首波7家，冰淇淋、燒肉和調酒都能逛

松菸大道首波出攤品牌有赤峰街手工義式冰淇淋Cotta Gelateria、日式調酒品牌WA-SHU和酒、排隊名店發肉燒肉餐酒，以及Bounce Back Burger、減醣市集、法點法食和波WAVE鷹嘴豆泥屋。幾個人一起逛，可以各挑1攤想吃的，想吃鹹食的人去看燒肉或漢堡，想換口味就留意鷹嘴豆泥，最後再一起挑杯冰淇淋，邊吃邊走回表演區。想和朋友喝杯日式調酒，就把WA-SHU和酒安排在行程鬆一點的時段。出攤品牌仍會陸續增加，想吃的品項和口味可以到攤位再挑。

東區近60家店推限定優惠，蛋餅、漢堡到鹽酥雞接著吃

拾光祭的優惠一路從大巨蛋延伸到大東區，近60家特色店家加入，首波公布的名單有28家。想用早餐開場，可以留意凱琳手作蛋餅，或挑順路的At.First More早寓仁愛店、延吉店。到了午餐時間，想坐下來吃頓飯，有小杜麵館、8號食堂、巢飯麵食館市府店，也有Comfort Burger Company可以安排。午後走到同心圓水晶紅豆餅附近，可以買份小點和朋友分著吃。想留點胃口等晚餐，東區鹽酥雞創始店也在名單裡，適合幾個人買一份，邊聊邊分著吃。出門前先看想去的店在哪一條路上，比照著整份名單逐家跑輕鬆得多。

▲從切開就看得見內餡的麵包，到油花分明的燒肉，逛松菸大道前可以先把減醣市集、波WAVE鷹嘴豆泥屋、WA-SHU和酒及發肉燒肉餐酒存進清單，和朋友各挑一攤慢慢逛。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理



東區咖啡廳、茶飲與餐酒館，逛完松菸大道再走一站

下午想從戶外換到室內坐坐，首波合作名單裡有COFFEE LAW、熙岸珈琲所、三徑就荒、Blursday Draft.Cafe與ABD Coffee & Life。想帶杯茶繼續走，可以看Odd One Out Tea、小仙島仙味茶專門台北店或開心茶事忠孝敦化店。服飾與選物也能排進去，像plain-me、一樣YEE YUNG、TROPO和Erelah Studio都在首波名單裡。要把聚會接到晚上，可以從緩緩FABULA Fusion Cuisine、MUSHIN NOSHIN無心之心、GogoSakaya午後酒屋或The Midnight Club午夜俱樂部找一站，依各店營業時段安排。這樣即使松菸大道晚上8點收攤，也不用跟著把晚上的聚會一起結束。

▲肉排疊得高高的漢堡、切成一塊塊的金黃鹹點，還有圓滾滾的手工義式冰淇淋。揪朋友逛市集，可以先看Bounce Back Burger和法點法食，再把甜點胃留給Cotta Gelateria。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理

臺北大巨蛋LINE集點攻略，開卡後確認任務再消費

想把東區限定優惠和集點好康一起排進去，先加入「臺北大巨蛋LINE官方帳號」，活動期間打開「集光計畫集點卡」，完成指定任務即可集點兌換好禮與參加抽獎。已經有想去的店，點餐或結帳前可以先確認適用門市、優惠條件及任務內容。像早寓有仁愛店和延吉店，和朋友分頭出門時，先對好要去的門市，也方便把用餐和集點排在同一站。完整合作名單、各店優惠、好禮及抽獎辦法，以主辦單位公告為準。

臺北洲際酒店國際論壇，12月12日可看Facebook直播

如果好奇大巨蛋怎麼同時接住職棒賽事、演唱會，以及散場後走進商圈的人潮，12月12日還有首屆「震鐸穹頂2026臺北大巨蛋城市主場國際論壇」。活動於上午9點至下午4點40分，在臺北洲際酒店3樓大宴會廳舉行，由遠雄巨蛋公司主辦，國家運動產業發展中心與臺北洲際酒店共同協辦。論壇邀集臺灣、日本、韓國的場館營運、職業棒球和現場娛樂產業代表對談，並將發表趨勢報告。現場採邀請制，想聽各地業者怎麼經營場館與現場娛樂活動，可以在臺北大巨蛋官方Facebook收看同步直播。

▲球迷可以先把12月12日的論壇直播存起來。前美國職棒大聯盟球員郭泓志和世界棒球經典賽前總裁Jim Small，都在臺北大巨蛋城市主場國際論壇的講者名單上。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理 ▲平常看球只盯著比分，也好奇球場怎麼經營？東京巨蛋社長齋藤裕和中華職棒會長蔡其昌都在12月12日的臺北大巨蛋城市主場國際論壇講者名單上，想聽可以鎖定官方Facebook直播。圖／2026拾光祭提供；窩客島整理





2026 拾光祭 - 聚光（Taipei Dome EastWave Festival）

主辦單位：遠雄巨蛋公司

活動日期：2026 年 12 月 11 日（五）至 12 月 13 日（日）

活動地點：臺北大巨蛋園區、臺北洲際酒店

核心亮點：臺北大巨蛋五大主體（體育場館、遠東 Garden City 百貨、秀泰影城、臺北洲際酒店、巨蛋國際中心）首度全員到齊，以「聚光啟動」、「聚商圈的光」、「聚創新的光」三束光芒為主題展開慶典。

聚光啟動：臺北大巨蛋全園區開幕

時間：12 月 11 日（五）上午

地點：臺北大巨蛋園區 松菸大道

內容：宣告五大主體正式全員到齊並啟航，現場將匯聚跨世代團隊與棒球應援能量揭開三日慶典序幕。

聚商圈的光：一起上東區音樂市集 × ELLE Weekend

時間：12 月 11 日（五）16:00–20:00；12 月 12 日（六）至 12 月 13 日（日）11:00–20:00

地點：臺北大巨蛋園區 松菸大道（並串聯大東區街區）

音樂演出：集結康士坦的變化球 KST、甜約翰 Sweet John、上山及 DJ Jamie Q、Ryan、Jolin 輪番演出；12 月 12 日（六）呼應 Stray Kids 大巨蛋演唱會，特別規劃 K-pop 主題日。

出攤品牌：WA-SHU 和酒、發肉燒肉餐酒、Bounce Back Burger、減醣市集、法點法食、Cotta Gelateria、波 WAVE 鷹嘴豆泥屋等（陸續新增中）。

商圈串聯與優惠：串聯大東區近 60 家特色店家（如 plain-me、COFFEE LAW、三徑就荒、東區鹽酥雞創始店等）推出期間限定優惠。加入「臺北大巨蛋 LINE 官方帳號」開啟「集光計畫集點卡」，完成指定任務可集點兌換好禮與抽獎。

聚創新的光：震鐸穹頂 2026 臺北大巨蛋城市主場國際論壇

時間：12 月 12 日（六）09:00–16:40

地點：臺北洲際酒店 3F 大宴會廳

內容：由國家運動產業發展中心、臺北洲際酒店協辦，發表產業趨勢報告並邀集台、日、韓場館營運、職棒與現場娛樂產業代表深度對談。

參與方式：採邀請制，並於「臺北大巨蛋官方 Facebook」同步直播。

還想找個適合拍照的週末去處？可以接著找12月臺北的限時展演

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