編輯 鄭雅之 表示：終於又等到星巴克無條件買一送一了！可惜太妃核果那堤沒有～

咖啡控記得準時喝星巴克買一送一！星巴克為了迎接溫馨的感恩節到來，特別在11月26日祭出一日限定的「感恩好友分享日」活動，只要在指定時段走進門市點購大杯以上現調飲品，就能輕鬆享有買一送一超值優惠，快趁著午休或下班時間約同事好友一起喝杯咖啡，用濃郁香氣療癒日常。

▲星巴克感恩節買一送一活動於11月26日登場，凡購買兩杯大杯以上冰熱、口味一致的現作飲品，其中一杯由星巴克免費招待。(攝影：鄭雅之) ▲星巴克感恩節買一送一不適用機場、高鐵、台鐵及國道休息站門市，出發搶優惠前別忘了先看清楚名單。(攝影：鄭雅之)





星巴克買一送一快閃

這波星巴克買一送一優惠將於11月26日上午11點正式開跑，一路持續到晚上8點整，整整9個小時讓大家喝個過癮，活動期間只要親臨門市挑選兩杯大杯以上容量，且冰熱與風味皆相同的現場調製飲料，其中一杯就由星巴克免費請客，每人每次最高可享買二送二並限當場一次取走。

▲星巴克感恩好友分享日限時9小時開跑，上午11點至晚上8點到店消費，每人每次至多可享買二送二優惠。(攝影：鄭雅之)





太妃核果那堤沒有優惠要注意

不過咖啡迷在點餐前要特別留意，本次活動不包含冬季人氣王「太妃核果風味那堤」、冷萃與氮氣冷萃系列，還有「西西里風氣泡美式咖啡」、「雲朵冰搖濃縮咖啡」、冰淇淋飲品與典藏系列等品項，此外優惠僅限實體櫃檯現場結帳，不適用於車道點餐、外送平台、電話預訂以及行動預點。

▲冬季人氣「太妃核果風味那堤」與冷萃系列未列入本次星巴克買一送一優惠範圍，咖啡控點單時要特別留意。(攝影：鄭雅之)

星巴克買一送一 感恩好友分享日優惠資訊

活動日期：11月26日

活動時間：11：00至20：00

優惠內容：購買兩杯大杯以上容量、冰熱、口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待，每人每次至多買二送二，限當場一次領取

排除品項：太妃核果風味那堤、太妃核果風味冷萃咖啡、太妃核果風味氮氣冷萃咖啡、西西里風氣泡美式咖啡、冰可可蛋白雲朵美式咖啡、雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、星巴克咖啡三式、手沖、虹吸式咖啡、含酒精飲料

排除服務：車道服務、外送外賣、電話預訂、行動預點服務





星巴克買一送一不適用門市

松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、三航廈D15、小港國際站、台中機場、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、清水站1F、清水站3F、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、花蓮和平、洄瀾、福隆觀海、羅東林場、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏、京站、南港LALA、星巴克典藏DREAM PLAZA台北





月底就是要吃買一送一優惠省錢！

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