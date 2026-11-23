編輯 鄭雅之 表示：草莓飲料一杯只要33元也太便宜！要趁買一送一喝一波～

草莓控準備暴動開喝，隨著冬季腳步正式來臨，各大手搖飲品牌紛紛端出季節限定飲品搶客，向來以茶飲聞名的「先喝道」也宣告加入草莓大戰，選在2026年11月27日推出全新「莓DAY」系列，一次帶來「草莓雪優」與「草莓雪乳」兩款粉嫩新品，開賣首日更祭出全台門市同品項買一送一超殺優惠，想搶先品嚐酸甜滋味的手搖控絕對不能錯過。



▲先喝道草莓季11月27日登場，新品草莓雪優與草莓雪乳限時一天同品項買一送一。

▲先喝道推出冬季限定草莓飲品，搭配絕美新玫瑰品牌杯，視覺與味覺雙重享受。





世界金獎茉莉綠茶為基底、打造清爽系草莓冰沙

不同於市面上常見的甜膩草莓飲品，先喝道發揮茶飲專長，將榮獲世界品質評鑑金牌獎的「花開茉莉綠茶」融入其中，嚴選新鮮草莓果粒熬煮果漿，並巧妙添加白葡萄濃縮原汁提升果香層次，再與「一番鮮鮮乳」共同打製成綿密冰沙，入口先是濃郁莓果香，緊接著乳香與清雅茉莉茶韻在嘴裡散開，喝起來格外清爽順口。



▲先喝道莓DAY系列嚴選世界金獎花開茉莉綠茶為基底，打造清爽多層次草莓冰沙。





草莓雪優加入福樂優格、微酸滑順超解膩

偏愛酸甜清爽口感的飲料控，首推這款充滿戀愛滋味的「草莓雪優」，研發團隊特別在草莓果漿、一番鮮鮮乳與金獎茉莉綠茶的黃金比例中，加入台灣人熟悉的「福樂優格」，優格特有的柔和微酸感，不僅中和了甜度，更把草莓香氣襯托得更加鮮明，搭配細緻冰沙與淡淡花香尾韻，原價75元，開賣當天兩杯只要75元超級划算。



▲草莓雪優加入福樂優格與金獎茉莉綠茶，微酸清爽超解膩，開賣日兩杯只要75元。





草莓雪乳融合濃醇鮮乳、經典草莓牛奶再升級

喜歡濃郁奶香的人則可以鎖定「草莓雪乳」，將酸甜草莓果漿與一番鮮鮮乳完美融合，同樣搭配招牌金獎茉莉綠茶打成如雪花般細緻的冰沙，每一口都能喝到果香與乳香交織的滑順口感，尾韻帶出的茉莉花香更讓經典草莓牛奶喝起來完全不膩口，單杯原價65元，優惠當天平均一杯不到33元，堪稱今年冬天高CP值的必喝首選。



▲草莓雪乳融合草莓果漿、一番鮮鮮乳與茉莉綠茶，單杯65元，優惠當天平均一杯不到33元。





先喝道買一送一攻略

想要趁著優惠期間大喝特喝的民眾可得看清楚規則，先喝道草莓新品買一送一活動僅限2026年11月27日當天，全台門市同步推出「草莓雪優」與「草莓雪乳」M杯同品項優惠，每人每次限購3組共6杯，無論是直接到門市現場排隊，或是使用「你訂」平台線上點餐自取都適用，數量有限售完為止，快揪同事朋友一起開喝。



▲先喝道買一送一活動僅限11月27日當天，全台門市現場與你訂線上自取均適用。

先喝道 莓DAY系列 販售資訊

新品品項：

草莓雪優M杯 75元

草莓雪乳M杯 65元





先喝道買一送一 活動資訊

活動時間：2026年11月27日

優惠內容：全台門市享同品項買一送一優惠、不可跨品項搭配

購買限制：每人限購3組共6杯、僅限門市現場購買及你訂線上自取

注意事項：外送服務與外送平台均不適用、不得與其他優惠併用、數量有限售完為止





草莓控的新飲料、新甜點都要吃！

推薦閱讀：竟然賣草莓巧克力派！6款beard papa’s新品只賣30天，草莓泡芙也強勢回歸

推薦閱讀：抹茶控名單快更新！法朋×辻利茶舗14款抹茶甜點，22階草莓千層、抹茶布丁百匯都要吃

推薦閱讀：今年第一杯草莓飲料！大苑子3款草莓刺波推薦喝，人氣款買一送一券要先領