編輯 鄭雅之 表示：天氣變冷，也要幫家裡的貓咪、狗狗換上溫暖的毛絨床啊～

氣溫逐漸下降讓人只想賴在家裡徹底放空，宜得利家居特別針對2026秋冬推出全新生活提案。這次不僅帶來毛孩爸媽最關注的軟萌寵物床與造型頭套，更集結了自帶聲光效果的電動沙發、小宅救星變形家具與發熱保暖織品，從毛孩陪伴到居家視聽娛樂全方位升級，讓大家輕鬆把客廳打造成人寵共處的舒壓基地。



▲宜得利寵物造型頭套推出黑貓與柯基犬款式，搭配可調式魔鬼氈設計方便穿脫。

▲宜得利長毛絨寵物床系列具備可拆洗坐墊與止滑底部，兼顧秋冬保暖與清潔需求。





脆上爆紅寵物床讓主子一躺就愛上

回家有毛孩陪伴就是最棒的舒壓方式，這次在社群平台上引起熱烈討論的「長毛絨寵物床」也重磅登場。全系列採用蓬鬆柔軟的面料打造出如兔毛般細緻滑順的觸感，讓主子一窩進去就舒服到不想出來。現場貼心推出「寵物隧道床」、「包覆式寵物床」以及「寵物沙發」等多種款式，部分品項更搭配可拆洗坐墊與底部止滑設計，兼顧秋冬保暖與日常清潔便利性。



▲宜得利社群爆紅包覆式寵物床與寵物隧道床，採用兔毛般滑順面料打造毛孩專屬暖窩。





萌系寵物造型頭套拍出趣味生活照

想替毛孩拍出吸睛又可愛的秋冬美照，絕對不能錯過話題十足的「寵物造型頭套」。這次一口氣推出山雀、蘑菇、黑貓與柯基犬等四款超萌造型，戴在主子頭上瞬間萌度破表。考量到毛孩配戴的舒適度，頭套特別採用可自由調整鬆緊的魔鬼氈設計，穿脫快速不費力，讓鏟屎官在日常互動中增添更多趣味樂趣。



▲宜得利寵物造型頭套推出山雀與蘑菇款式，萌系設計為毛孩日常互動增添拍照趣味。





音響劇院沙發把客廳變身私人包廂

安頓好毛孩的溫暖小窩，大人也能享受極致放鬆時光。這款「音響劇院電動可躺式沙發」內建重低音喇叭與體感震動功能，頭枕更暗藏藍牙揚聲器讓音效在耳畔環繞，半夜追劇打電動也不怕吵到鄰居。透過扶手面板就能微調椅背與腿靠角度，搭配貼心杯架與收納空間，在家就能享受頭等艙等級的影音饗宴。



▲宜得利音響劇院電動可躺式沙發結合重低音與震動體感，另可依習慣加購邊桌與平板支架。





小宅家具與發熱好物打造溫暖角落

針對小坪數空間與寒流保暖需求，宜得利也帶來多款實用好物。能自由切換三種型態的「單人沙發床」與可360度旋轉的「實木餐桌椅組」，幫租屋族省下更多走道空間。搭配今年升級石墨烯纖維與遠紅外線技術的「吸濕發熱系列」，從寢具、居家服到貓咪圖案的「貓咪花色系列」，讓全家從客廳暖進被窩裡。



▲宜得利N WARM吸濕發熱系列導入石墨烯與遠紅外線，推出三種保暖等級與萌系貓咪花色。

宜得利2026秋冬新品品項與售價整理

音響劇院電動可躺式沙發：未公布台灣正式售價，實際售價依宜得利官方門市與官網公告為準。

單人沙發床：實際售價依尺寸與款式不同，以宜得利官方門市與官網公告為準。

多功能沙發：實際售價依尺寸與款式不同，以宜得利官方門市與官網公告為準。

SJ601N系列餐桌：依尺寸與腳座款式不同，售價約3000元至5000元不等。

旋轉餐椅與實木長凳：實際售價依官網組合與單品標示為準。

N WARM吸濕發熱系列（含DECO NECO貓咪花色）：包含寢具、居家服飾、沙發套與坐墊等，售價約224元起。

寵物造型頭套（山雀、蘑菇、黑貓、柯基犬）：售價249元。

寵物隧道床：售價約499元至899元不等，依尺寸與款式而定9、包覆式寵物床：售價約499元至899元不等，依尺寸與款式而定。

寵物沙發：售價約499元至899元不等，依尺寸與款式而定。





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