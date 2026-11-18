雪人龍貓首度亮相，橡子共和國12月1日登陸板橋大遠百。窩客島資深編輯李維唐提醒，滿1,288元送限定毛絨鏡，2款贈品分不同通路領取。

吉卜力迷的錢包又要失守了，橡子共和國宣布12月1日至12月30日於板橋大遠百B1推出期間限定快閃店，這次不只有超療癒的大龍貓坐鎮，更迎來首度亮相的「雪人龍貓」，讓粉絲拍照、逛街一次滿足。同步開跑的「橡子共和國感謝祭」，只要單筆消費滿1,288元，就能免費帶走刺繡毛絨隨身鏡，其中雪人龍貓款更是板橋快閃店限定贈品。現場還有龍貓、神隱少女3款先行販售新品，以及韓國限定魔女宅急便琪琪系列，年底想交換禮物、挑選聖誕禮物，這一站絕對要先收藏起來。

▲這2款毛絨隨身鏡真的太可愛，柔軟毛絨搭配細緻刺繡，單筆消費滿1,288元就能免費帶回家，其中藍底雪人龍貓款更是板橋大遠百快閃店限定贈品。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

橡子共和國雪人龍貓首度亮相

今年冬天不用飛日本，在板橋就能捕捉到充滿冬日氣息的龍貓身影。橡子共和國這次特別將大龍貓與雪人龍貓搬進板橋大遠百1樓戶外米蘭廣場，12月1日至12月30日設置期間限定打卡點。熟悉的龍貓輪廓換上雪人造型，光是想像與圓滾滾的龍貓站在一起拍照，就已經讓人忍不住期待。

逛街行程也可以直接安排起來，先到1樓米蘭廣場跟龍貓合照，再走進B1綠洲廣場的橡子共和國快閃店挖寶。從拍照打卡到挑選吉卜力周邊，無論是情侶約會、親子出遊，還是和閨蜜一起逛街，都能安排一場屬於自己的吉卜力小旅行。



橡子共和國滿額送毛絨隨身鏡

真正讓收藏控心動的，還有12月1日起同步開跑的「橡子共和國感謝祭」。全台6家常設店、線上商店及板橋大遠百快閃店，只要單筆消費滿1,288元，即可獲得「2026橡子共和國毛絨隨身鏡」1個。這次特別推出大龍貓與雪人龍貓2款不同造型，想收集整套的粉絲，可要先搞清楚贈送地點。

手掌大小的隨身鏡，外層以柔軟毛絨搭配細緻刺繡，大龍貓款選用深綠色背景，熟悉的灰色龍貓露出圓滾滾的肚子。雪人龍貓款則以藍色為底，白色雪人造型點綴著綠色細節，像是把吉卜力森林裡的冬季風景縮小放進包包。平常補妝、整理頭髮時隨手拿出來使用，也是讓人看了心情變好的療癒小物。



雪人龍貓隨身鏡板橋限定送

這次滿額贈活動最值得注意的，就是不同通路贈送的款式並不相同。全台6家橡子共和國常設店及線上商店，統一贈送經典大龍貓款，想把首度亮相的雪人龍貓款帶回家，就必須到板橋大遠百快閃店消費。

窩客島資深編輯李維唐提醒，2款隨身鏡皆為限量贈品，單筆消費滿1,288元贈送1個，恕不累贈，送完為止。想要同時收藏2種款式，必須分別在板橋快閃店與常設店或線上商店達成滿額條件，別以為在同一家店買滿2,576元，就能一次拿到2款隨身鏡。

龍貓洞窟立體筆插重現電影

除了限定贈品，板橋大遠百快閃店還將搶先販售3款吉卜力新品。龍貓迷最不能錯過的，就是售價2,380元的「立體場景筆插附紙鎮龍貓龍貓的洞窟」，把電影裡小梅穿越綠色隧道、意外遇見熟睡大龍貓的經典畫面，完整縮小成桌上的立體擺飾。

樹洞外圍以深淺不一的綠色呈現枝葉交錯的森林景象，小龍貓、中龍貓與小黑炭也藏身在場景之中。仔細看還能發現樹幹旁的小黑炭，讓人忍不住想從不同角度找找看，究竟還有哪些電影中的熟悉角色。躺在洞窟裡呼呼大睡的大龍貓，可以單獨取出當作紙鎮使用，旁邊的陶器造型器皿則能放入原子筆、鉛筆等文具。無論是擺在辦公桌、書桌，或放進自己的吉卜力收藏櫃，都像是替日常生活保留了一小塊龍貓森林。

▲圓滾滾的大龍貓正在綠意盎然的洞窟裡呼呼大睡，旁邊還有小龍貓與中龍貓陪伴，把電影裡的經典場景搬上辦公桌，售價2,380元。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

神隱少女石人隧道變身磁吸托盤

神隱少女粉絲也有值得收藏的新玩具，售價2,280元的「立體場景托盤附紙鎮神隱少女石人隧道」，這次沒有選擇大家熟悉的無臉男或湯婆婆，而是把電影開場時，千尋一家即將踏入神靈世界前遇見的石人搬上桌。

帶著神祕微笑的石人、紅色建築與深灰色屋瓦，搭配周圍茂密的綠色植栽，讓整組擺飾有種被時間遺忘的神祕感。對反覆看過神隱少女人來說，光是看到這座隧道，就很容易想起千尋即將展開冒險的電影畫面。除了作為紙鎮使用，石人底部與底座都設有磁吸功能，可以吸附迴紋針等辦公小物。平常散落在桌上的迴紋針終於有了專屬位置，讓這款收藏品少了一點只能遠觀的距離感，多了一份真正能融入生活的實用性。

▲把神隱少女的經典場景變成每天都用得到的辦公小物，帶著神祕微笑的石人可以單獨取出當紙鎮，還能吸附迴紋針，這款售價2,280元的立體場景托盤將於板橋快閃店先行販售。圖／橡子共和國提供；窩客島整理



神隱少女海原電鐵鑰匙圈會亮燈

如果想找價格相對容易入手，又能每天帶出門的吉卜力周邊，這款售價850元的GBL神隱少女海原電鐵鑰匙圈，絕對值得多看幾眼。以千尋搭乘、行駛在水面上的海原電鐵為設計靈感，保留復古車身、車窗與車頭燈等細節，把電影中令人印象深刻的列車變成迷你隨身配件。

最讓人心動的是，迷你電車的車頭燈真的可以開關，兼具鑰匙圈與迷你照明功能。掛在鑰匙、後背包或帆布包上，就像隨身帶著一輛從神隱少女世界駛出來的小電車。3款先行販售新品中，海原電鐵鑰匙圈也是唯一售價不到1,000元的選擇，很適合列入年底交換禮物清單。

▲神隱少女裡的海原電鐵竟然縮小成鑰匙圈，復古黃棕色車身搭配真的可以開關的車頭燈，售價850元，想收藏的粉絲可以到板橋快閃店搶先買。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

韓國限定魔女宅急便琪琪微笑

喜歡日常穿搭小物的粉絲，則可以把目光轉向韓國限定的「魔女宅急便琪琪微笑」系列。不同於常見的鮮豔卡通圖案，這系列以簡約線條描繪琪琪的不同表情，搭配柔和的底色與紅色細節，保留魔女宅急便的俏皮魅力，又多了一點韓系生活雜貨的清新感。售價1,080元的圓形帆布包，以少見的圓形輪廓呈現琪琪的可愛模樣，簡單搭配素色針織上衣、牛仔褲就很有特色。另一款售價980元的側背小包，則以細繩背帶搭配簡潔包身，外出買咖啡、逛市集時，裝入手機與錢包就能輕鬆出門，不需要背著沉甸甸的大包包到處走。

▲韓國限定魔女宅急便琪琪微笑系列太好搭，米白色包身配上琪琪的招牌紅色蝴蝶結，圓形帆布包售價1,080元，側背小包售價980元，搭配針織衫就很有韓系休閒感。圖／橡子共和國提供；窩客島整理



魔女宅急便韓系文具150元起

文具控也別急著離開，韓國限定琪琪微笑系列還推出迷你筆記本、粉色與白色線圈筆記本，以及圓形貼紙組。從帶著復古感的紅色線條，到琪琪不同角度的表情，每款文具都保留簡單又耐看的設計，放在書桌上也很有自己的風格。

其中迷你筆記本售價160元，線圈筆記本粉色、白色款各150元，圓形貼紙組同樣只要150元。喜歡寫手帳、收集貼紙的粉絲，可以用琪琪裝飾行事曆、筆記本或送給朋友的卡片。比起大型收藏擺飾，這些百元小物更容易入手，也很適合當成年末送給同事、朋友的小禮物。

▲文具控看到這系列肯定會心動，琪琪與黑貓吉吉化身紅白配色的筆記本與貼紙，還有粉嫩嫩的線圈筆記本可以選，最低150元就能把可愛的魔女宅急便帶回家。圖／橡子共和國提供；窩客島整理

龍貓小黑炭吉吉萬用毯

冬天最需要的，就是可以把自己包得暖呼呼的毛毯。橡子共和國這次推薦的「立體花紋萬用毯」系列，共有大龍貓剪影、小黑炭剪影及魔女宅急便吉吉剪影3款，每款售價1,080元。毯面沒有使用過於鮮豔的角色印花，而是透過凹凸加工，讓熟悉的角色剪影立體浮現在柔和色彩之中。米色大龍貓、帶有藍灰色調的小黑炭，以及粉色吉吉款，各有不同的居家搭配風格。內裏則使用保暖的羊羔毛絨，窩在沙發上看電影時，把毛毯往身上一蓋，就是冬天最舒服的休息方式。

平常容易手腳冰冷的上班族，也能帶到辦公室當作披肩或蓋腿毯。即使不用時，隨手披在椅背或沙發扶手上，立體剪影與柔和配色也能成為居家空間的一部分，不需要擺滿整間房的公仔，就能讓生活多一點吉卜力的療癒感。

▲冬天就是要被滿滿的龍貓包圍，奶茶色龍貓剪影搭配立體凹凸花紋，內裏還有保暖的羊羔毛絨，售價1,080元，窩在沙發喝熱茶、追劇時蓋上剛剛好。圖／橡子共和國提供；窩客島整理



橡子共和國全台6家門市同慶

從2015年橡子共和國首家台灣店舖在台北信義區開幕至今，吉卜力粉絲已經可以在北中南6家常設店，以及線上商店選購喜愛的角色周邊。目前常設店分別為台北店、南港LaLaport店、中港店、台中LaLaport店、台南店及高雄店。今年的橡子共和國感謝祭也讓不同縣市的粉絲都能參與，不一定要專程跑一趟板橋才能獲得滿額禮。想收藏經典大龍貓款隨身鏡，可以就近前往常設店或使用線上商店。想拍攝雪人龍貓、搶先購入3款電影場景新品，以及收藏快閃店限定隨身鏡，就把12月的板橋大遠百加入行程。





板橋大遠百橡子共和國快閃店

活動時間：2026年12月1日至12月30日。

活動地址：新北市板橋區新站路28號B1綠洲廣場。

打卡地點：板橋大遠百1樓戶外米蘭廣場。

打卡時間：2026年12月1日至12月30日。

打卡亮點：大龍貓、首度亮相的雪人龍貓。

橡子共和國感謝祭滿額贈

活動時間：2026年12月1日起，贈完為止。

消費門檻：單筆消費滿1,288元。

板橋快閃店贈品：雪人龍貓毛絨隨身鏡。

全台常設店及線上商店贈品：大龍貓毛絨隨身鏡。

贈送規則：單筆達指定消費門檻贈送1個，恕不累贈，數量有限。

板橋快閃店3款先行販售新品

．立體場景筆插附紙鎮龍貓龍貓的洞窟，售價2,380元。

．立體場景托盤附紙鎮神隱少女石人隧道，售價2,280元。

．GBL鑰匙圈神隱少女亮燈海原電鐵，售價850元。

韓國限定魔女宅急便琪琪系列

．韓國限定圓形帆布包魔女宅急便琪琪微笑，售價1,080元。

．韓國限定側背小包魔女宅急便琪琪微笑，售價980元。

．韓國限定迷你筆記本魔女宅急便琪琪微笑，售價160元。

．韓國限定線圈筆記本魔女宅急便琪琪微笑粉色，售價150元。

．韓國限定線圈筆記本魔女宅急便琪琪微笑白色，售價150元。

．韓國限定圓形貼紙組魔女宅急便琪琪微笑，售價150元。

吉卜力立體花紋萬用毯

．立體花紋萬用毯龍貓大龍貓剪影，售價1,080元。

．立體花紋萬用毯龍貓小黑炭剪影，售價1,080元。

．立體花紋萬用毯魔女宅急便吉吉剪影，售價1,080元。

還想知道其他人氣動漫角色的冬季限定周邊、聯名小物嗎？

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