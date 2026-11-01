嘉義新飯店不到4千元！煙波城行阿里山北門館開幕，9大餐區百道料理吃到飽，Klook再送3千元住宿券

嘉義新飯店不到4,000元！煙波城行阿里山北門館開放入住，Klook限時獨家開賣。窩客島資深編輯李維唐指出，木質美學客房、百道料理與鐵道街區，是這次值得關注的住宿亮點。

嘉義又有新飯店可以住了！煙波國際觀光集團旗下全新旅宿「煙波城行阿里山北門館」正式開放入住，11月24日迎來開幕，Klook更搶先推出獨家住房優惠，11月13日至11月17日期間，每房最低不到4,000元。這間緊鄰阿里山森林鐵路北門車站的新飯店，不只有充滿日式風情的木質客房，館內還有三溫暖、健身房，以及主打9大餐區、百道料理的自助餐廳。想趁年底安排嘉義小旅行，或是提前規劃2027年寒假住宿，現在就能先把新飯店收進口袋。



▲嘉義新飯店又多一間可以收進口袋名單。煙波城行阿里山北門館緊鄰阿里山森林鐵路北門車站，將嘉義木都文化與鐵道風情融入旅宿設計，Klook限時獨家開賣，每房最低不到4,000元，想安排嘉義小旅行又有新選擇。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

嘉義新飯店緊鄰阿里山林鐵

來嘉義玩，除了雞肉飯、文化路夜市，現在又多了一個可以安排進行程的新住宿選擇。煙波城行阿里山北門館座落在嘉義市文化核心區域，鄰近阿里山森林鐵路北門車站，對喜歡鐵道旅行、老屋街景與城市散步的旅客來說，飯店周邊就有不少值得慢慢走訪的地方。

這間飯店也是煙波集團旗下首間以城市探索為核心的跨世代美學飯店，特別把嘉義的木都文化、百年鐵道歷史與日式街區風情融入住宿設計。比起單純找個地方過夜，住在這裡更適合放慢旅行步調，白天走進北門林鐵周邊，看看日式老屋與巷弄街區，晚上再回飯店休息，感受嘉義不同於一般觀光景點的城市日常。



▲一走進煙波城行阿里山北門館，就能感受到滿滿的木質美學氛圍。溫暖燈光搭配大片落地窗，還有帶著復古味道的櫃檯設計與舒適休憩座位，光是在大廳坐下來放空，就很有來嘉義慢旅行的度假感。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

煙波城行木質客房超有質感

喜歡日系旅宿風格的人，可以把煙波城行阿里山北門館列入嘉義住宿清單。客房以和洋木質風格為主軸，透過溫潤木色與簡潔的空間配置，延續嘉義木都文化的特色。整體設計沒有過度繁複的裝飾，而是把城市歷史與現代住宿需求放在同一個空間裡，讓旅人回到房間也能延續白天漫遊嘉義的旅行氛圍。

房型方面，飯店提供雙人房、家庭房等不同選擇。情侶可以安排2天1夜的小旅行，好友出遊能把這裡當作探索嘉義的住宿據點，帶著孩子旅行的家庭也有適合的房型可選。尤其嘉義近年成為不少旅客安排週末小旅行的目的地，能同時兼顧城市散步、特色建築與舒適住宿的新飯店，自然又多了一個值得關注的選項。



▲這間客房也太適合揪家人一起住。煙波城行阿里山北門館以溫潤木色搭配柔和燈光，2張大床加上舒適沙發，旁邊還能看見獨立浴缸，整體空間簡約又有質感，逛完嘉義老街回房間，就想好好躺著休息。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

沁野露庭三溫暖放鬆身心

如果旅行不想從早玩到晚，煙波城行阿里山北門館也安排了適合留在飯店裡的休閒空間。館內設有「沁野露庭」，結合三溫暖與健身房，讓旅客除了外出探索嘉義，也能保留一段屬於自己的放鬆時間。

白天走訪阿里山森林鐵路周邊、穿梭嘉義老街巷弄，回到飯店後不必急著安排下一個景點，可以把時間留給三溫暖，或依照自己的習慣使用健身設施。對於喜歡慢旅行的人來說，住宿不只是睡一晚，更重要的是讓整趟旅程保有休息的餘裕，這也是新飯店值得注意的特色。

莫內饗宴百道料理吃到飽

除了客房與休閒設施，煙波城行阿里山北門館的餐飲規劃同樣有看頭。館內引進「莫內饗宴嘉義北門店」，主打9大主題餐區、百道料理的自助餐饗宴，從歐陸經典料理到台灣在地風味都納入菜色規劃，讓喜歡吃Buffet的旅客多了一間可以關注的新餐廳。

食材亮點包括SRF極黑和牛、活跳蝦，以及本土漁港直送鮮魚。喜歡牛肉料理的人可以留意極黑和牛相關菜色，海鮮控則能把鮮蝦與漁港直送魚貨列為關注重點。搭配9大主題餐區的多元料理安排，無論是想吃西式餐點，還是偏好台灣在地風味，都能找到自己感興趣的選擇。

對於安排嘉義住宿的旅客來說，飯店裡就有百道料理自助餐，也讓旅行多了一種安排方式。白天出門玩嘉義，晚上可以把用餐時間留在飯店，少了另外尋找餐廳的奔波。至於實際供餐內容、餐期價格及是否包含於住房專案，仍須依飯店與餐廳公告為準。



▲海鮮控看到這一區真的會想直接開吃。煙波城行阿里山北門館引進莫內饗宴嘉義北門店，主打9大主題餐區與百道料理，潮韻餐區擺出滿滿海鮮料理，搭配深藍色磁磚與木質裝潢，連取餐空間都很有質感。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

▲吃Buffet也要有滿滿度假感。莫內饗宴嘉義北門店以大片木質裝潢、柔和燈光搭配藍綠色座位隔間，營造舒適又帶點時尚感的用餐氛圍。不管是好友聚餐還是家庭出遊，都能一邊享受百道料理，一邊慢慢聊天吃美食。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

Klook獨家住房不到4千元

想搶先入住煙波城行阿里山北門館，這波Klook限時開賣優惠可以留意。Klook宣布於11月13日至11月17日獨家販售新飯店住房，活動期間為唯一販售該住房商品的旅遊平台，每房最低不到4,000元，對於近期準備安排嘉義旅行的人來說，提供了提前預訂新飯店的機會。

這次開賣的住宿日期自11月13日起，最遠可以預訂至2027年2月28日，涵蓋年底跨年與寒假等旅遊時段。不過要特別注意，春節期間尚未開放預訂，實際可訂房型、入住日期與價格仍須以Klook訂房頁面顯示為準。如果原本就打算年底安排嘉義小旅行，或想趁寒假帶家人走訪阿里山森林鐵路周邊，不妨先確認適合自己的房型與日期。尤其這次獨家開賣只有5天，想以優惠價格入住新飯店，記得留意11月17日的活動截止時間。



▲喜歡簡約日系風格的旅客可以看看這間。煙波城行阿里山北門館經典兩小床房型，以淺木色家具搭配米色牆面，2張單人床、書桌與電視一應俱全，整體空間清爽不花俏，和好友一起來嘉義玩，晚上回房間就能舒服休息。圖／煙波城行阿里山北門館提供；窩客島整理

日本飯店住6晚送3千元

除了嘉義新飯店，Klook這次同步推出的「買6晚日本飯店送1晚台灣飯店」活動，也很適合近期正在規劃日本自由行的旅客。活動自即日起至2027年3月31日，只要先到指定活動頁面完成登記，再透過Klook預訂日本飯店，累積符合條件的入住晚數，就有機會拿到價值3,000元的台灣飯店住宿券。

這項活動最大的便利之處，在於不限制入住飯店家數與訂單筆數。換句話說，旅客不一定要在同一間日本飯店連續住滿6晚，也可以依照自己的旅遊路線安排不同住宿，只要符合活動規定，並於2027年3月31日前依飯店當地時間完成累積6晚入住，就能取得住宿券資格。

例如安排東京與其他日本城市的自由行，原本就可能需要分段預訂飯店，現在便能同步留意累積住宿晚數的機會。拿到台灣飯店住宿券後，還能進一步規劃嘉義小旅行，將煙波城行阿里山北門館列入使用選項。不過住宿券的實際折抵方式、適用房型與使用限制，仍應依Klook活動條款確認。





玉山國旅卡訂房85折起

想再多省一點住宿預算，Klook另外提供玉山銀行國民旅遊卡優惠。即日起至11月30日，旅客透過Klook預訂台灣及日本飯店，使用玉山銀行國民旅遊卡付款，並輸入優惠碼「ESUNDCHOT2611」，即可享85折起優惠，最高折抵600元。對於正在規劃年底國內旅行，或準備預訂日本住宿的旅客來說，可以在結帳前確認是否符合刷卡折扣資格。不過不同住宿優惠是否能同時使用，仍須依各活動規定與實際結帳結果為準，不能直接將所有優惠視為一定可以合併折抵。

這次從嘉義新飯店獨家開賣、日本住宿累積回饋，到玉山國旅卡訂房折扣，Klook把國內與日本旅行的住宿優惠串在一起。近期有出遊計畫的人，可以先依照旅行日期確認適用活動，再比較房型、價格與優惠條件，讓住宿預算花得更有彈性。





煙波城行阿里山北門館開幕優惠

活動時間：2026年11月13日至11月17日

．活動飯店：煙波城行阿里山北門館。

．住房優惠：Klook限時獨家開賣，每房最低不到4,000元。

．入住日期：2026年11月13日至2027年2月28日。

．訂房通路：Klook為活動期間唯一販售該住房商品的旅遊平台。

．飯店開幕：2026年11月24日正式開幕，目前已開放入住。

．飯店特色：鄰近阿里山森林鐵路北門車站，提供和洋木質風格客房。

．館內設施：設有沁野露庭三溫暖、健身房及莫內饗宴嘉義北門店。

．餐飲亮點：9大主題餐區、百道料理，包含SRF極黑和牛、活跳蝦及本土漁港直送鮮魚等特色食材。

．注意事項：春節期間尚未開放預訂，實際房價與房型依訂房頁面為準。

Klook日本飯店住6晚送3,000元住宿券

活動時間：即日起至2027年3月31日

．活動優惠：日本飯店累積入住滿6晚，符合資格可獲得3,000元台灣飯店住宿券。

．參加方式：須先至Klook指定活動頁面完成登記，再透過Klook預訂日本飯店。

．累積條件：不限日本飯店入住家數及訂單筆數，累積滿6晚即可符合晚數條件。

．入住期限：須於2027年3月31日前，依飯店當地時間完成入住。

．住宿券用途：可進一步用於預訂煙波城行阿里山北門館等符合活動條件的台灣飯店。

．注意事項：3,000元為住宿券面額，並非直接退還現金，實際使用限制依Klook活動規定為準。

官方活動網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/hotels/deals/

Klook玉山國民旅遊卡訂房85折優惠

活動時間：即日起至2026年11月30日

．活動通路：Klook台灣及日本飯店訂房。

．指定信用卡：玉山銀行國民旅遊卡。

．優惠內容：輸入指定優惠碼，享85折起優惠，最高折抵600元。

．指定優惠碼：ESUNDCHOT2611。

．使用方式：透過Klook預訂符合條件的飯店，結帳時使用指定信用卡付款並輸入優惠碼。

．注意事項：實際折扣、適用訂單及能否與其他活動合併使用，依Klook結帳頁面與活動條款為準。

官方活動網址：https://www.klook.com/zh-TW/tetris/hotels/deals/

嘉義新飯店開幕讓人想立刻安排小旅行，其他品牌近期又有哪些新館登場？

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