無咖啡因飲料加一！五桐號「哈密瓜飲料」烏龍凍飲、蕎麥拿鐵2款超推，7天第二杯75折

編輯 鄭雅之 表示：飲料控這次五桐號新品也要跟上啊！趁優惠先兩杯～

誰說天冷只能喝厚奶茶，人氣手搖飲「五桐號」宣布自11月19日起推出秋冬限定「哈密瓜系列」，嚴選當季香甜的網紋哈密瓜，分別搭配台灣清香烏龍與焙香蕎麥，打造兩款截然不同的季節新風味。為了讓手搖控搶先嚐鮮，11月19日至11月25日更祭出首週專屬優惠，購買指定新品享第二杯75折。



▲五桐號秋冬限定哈密瓜系列11月19日開賣，首週購買哈密瓜烏龍凍飲享第二杯75折優惠。

▲五桐號新品哈密瓜蕎麥拿鐵售價85元，無咖啡因焙香蕎麥結合香醇鮮乳與哈密瓜果肉。





內行人才懂的秋冬吃瓜學，五桐號把當季甜度裝進手搖杯

許多人習慣在夏天吃瓜消暑，但內行的老饕都知道，秋冬日夜溫差變大，反而能讓網紋哈密瓜鎖住更多糖分，果肉吃起來更細緻多汁。五桐號今年秋冬打破天冷只能喝熱飲或濃奶茶的慣例，特別挑選熟度剛好的當季網紋哈密瓜入料，用滿滿的鮮果香氣為微涼的天氣帶來一抹清新，讓人一喝就愛上。



▲五桐號嚴選當季香甜網紋哈密瓜，推出哈密瓜烏龍凍飲與哈密瓜蕎麥拿鐵兩款秋冬季節新品。





咀嚼控必喝「哈密瓜烏龍凍飲」雙重配料口感升級

偏愛清爽果茶的手搖控，首推主打新品「哈密瓜烏龍凍飲」，每杯售價79元。基底選用台灣清香烏龍茶，淡淡的茶韻剛好平衡了哈密瓜的濃郁甜味，喝到最後依然清爽回甘。最讓咀嚼控驚喜的是，杯中同時放進軟嫩的哈密瓜果肉與招牌手作綠茶凍，滑順茶凍配多汁果肉，每一口都充滿豐富層次。



▲五桐號11月19日至11月25日限時7天優惠，門市點購哈密瓜烏龍凍飲第二杯75折。





「哈密瓜蕎麥拿鐵」無咖啡因晚上也能安心喝

如果下午茶想來點濃郁奶香，或是晚上怕喝茶睡不著的人，另一款無咖啡因的「哈密瓜蕎麥拿鐵」絕對是最佳選擇，售價85元。這款飲品捨棄傳統茶底，改用帶有淡淡焙火香氣的蕎麥搭配鮮乳，入口先感受到哈密瓜的香甜，緊接著穀物香氣與奶香在嘴裡散開，搭配細緻果肉，喝起來溫潤又療癒。



▲五桐號秋冬無咖啡因手搖飲推薦，哈密瓜蕎麥拿鐵融合果香、穀香與奶香溫潤又療癒。





限時7天第二杯75折

想趁著週末逛街或是平日下午茶時間嚐鮮，千萬別錯過首週的限時折扣。五桐號從11月19日開始到11月25日為止，連續7天推出門市專屬優惠，只要點購「哈密瓜烏龍凍飲」，就能享有第二杯75折的超值價格。快趁著優惠期間揪身邊的飲料控朋友一起開喝，感受秋冬限定的甜蜜果香。



▲五桐號新品哈密瓜烏龍凍飲售價79元，網紋哈密瓜搭配清香烏龍茶與手作綠茶凍口感豐富。

五桐號哈密瓜系列 新品資訊

開賣時間：11月19日起全台門市正式上市

新品價格：

哈密瓜烏龍凍飲 79元

哈密瓜蕎麥拿鐵 85元





五桐號哈密瓜系列 優惠資訊

優惠期間：11月19日至11月25日

優惠內容：購買哈密瓜烏龍凍飲享第二杯75折優惠







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