跨年不想擠信義區！圓山大飯店12樓變身搖滾派對，1,499元喝指定酒水、遠眺101煙火迎接2027

跨年不必只往信義區跑！圓山大飯店推出12樓搖滾派對，早鳥1,499元。窩客島資深編輯李維唐觀察，結合電音、指定酒水暢飲與101煙火景觀，讓跨年多了新選擇。

2027跨年想看台北101煙火，又不想整晚站在人潮裡等倒數，圓山大飯店這次準備了另一種跨年玩法。以「逗陣來迎新」為主題，直接把12樓大會廳變成搖滾派對現場，從樂團演唱、DJ電音、嘻哈到熱舞表演通通安排，還有指定酒水無限暢飲與酒吧隱藏版特調，讓跨年夜從音樂一路熱鬧到新年倒數。最吸引人的是，派對門票早鳥價每人1,499元，飯店用餐賓客與房客加購還能享1,399元優惠。想把跨年變成一趟小旅行，也能選擇每房10,800元起的住房專案，連雙人派對門票、早餐與迎新禮盒都一起安排好。

▲跨年夜不一定要擠進信義區。從圓山大飯店遠眺台北101，整片台北夜景就在眼前，和朋友一起等待倒數，迎接2027年的第一刻。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



圓山跨年派對12樓開唱

今年圓山大飯店推出「SPARK THE NIGHT」2027圓山搖滾派對，活動選在飯店12樓大會廳舉行，與一般坐著吃跨年大餐的方式不同，這次直接把現場交給音樂與舞台表演。從搖滾樂團到電音DJ輪番上陣，讓原本熟悉的飯店宴會空間，變成可以跟著節奏一起歡呼、迎接2027年的跨年派對。

整場活動以搖滾、電音與嘻哈作為音樂主軸，適合喜歡熱鬧氣氛、想和朋友一起倒數的民眾。尤其不用只安排單一場表演，從開場到後續舞團演出都有不同節奏，跨年夜可以隨著音樂轉換心情，也讓飯店跨年不再只有吃飯與看煙火2種選擇。

▲跨年就是要跟著音樂一起嗨。圓山大飯店2027跨年搖滾派對集結電音、嘻哈與熱舞演出，搭配舞台燈光與強勁節奏，讓大家一路熱鬧迎接新年。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓山跨年DJ電音熱舞接力

派對演出陣容也有不少看點。開場由HOT SHOCK樂團帶來結合科技感舞曲與電音的演出，接著換上擅長台式流行搖滾的Follow Band接力開唱。喜歡現場樂團演出的人，可以跟著熟悉的搖滾節奏感受跨年氣氛，而喜歡電子音樂的派對咖，也有另一波重頭戲可以期待。

隨著夜晚進入高潮，DJ Hime攜手MC EDGE接棒，以重低音節奏帶動現場，HIGH GIRLS舞團也將加入演出，讓跨年派對從聽音樂變成全場一起跟著節奏舞動的熱鬧場面。從樂團、DJ到舞團的不同表演形式，也讓整晚活動更有層次，不必等到倒數前才開始感受跨年氣氛。

▲燈光一亮、音樂一下，跨年派對的氣氛瞬間拉滿。圓山大飯店這次還準備指定酒水無限暢飲與「覓到by吧沐」酒吧隱藏版特調，讓好友聚會多了微醺樂趣。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



圓山跨年酒水無限暢飲

跨年派對當然少不了喝一杯。這次圓山大飯店在活動現場提供指定酒水無限暢飲，另外還安排「覓到by吧沐」酒吧推出隱藏版特調，讓喜歡微醺氣氛的民眾，可以一邊享受音樂，一邊品嘗跨年限定的酒吧飲品。

比起只在酒吧裡聊天，這次多了現場樂團、電音表演與城市夜景作伴，適合三五好友相約參加，也能安排成情侶跨年約會。活動還準備價值萬元的豪華住宿券抽獎機會，有機會免費入住五星客房，讓原本只打算參加派對的民眾，也多了一份跨年驚喜。

圓山跨年遠眺101煙火

說到台北跨年，台北101煙火始終是最受關注的重頭戲。圓山大飯店本身擁有遠眺台北市區的地理位置，這次將跨年派對與101煙火景觀結合，讓民眾不用只把行程安排在信義區，也能從圓山感受城市迎接新年的熱鬧氣氛。

對於不想整晚在戶外等待煙火的民眾來說，先在飯店參加音樂派對，再迎接新年倒數，是另一種值得考慮的跨年安排。尤其和朋友、另一半一起參加，從現場演出、微醺飲品到迎新時刻，都能安排在同一個晚上。不過，實際煙火觀賞角度仍會受到現場位置、天候及視線條件影響，建議購票前先向飯店確認觀賞安排。

▲台北101跨年煙火在夜空中綻放，站在圓山大飯店的景觀區，還能把城市燈海一起收進鏡頭，難怪跨年夜大家都忙著拿手機拍照。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓山跨年門票早鳥1,499元

想參加這場跨年搖滾派對，現在就能先把早鳥優惠記下來。圓山大飯店公布的派對門票原價為每人1,699元，即日起至12月1日透過線上購票，可享每人1,499元早鳥優惠，相當於每張門票省下200元。如果原本就打算到圓山大飯店用餐，或已經預訂飯店住宿，也可以留意專屬加購優惠。飯店用餐賓客與房客加購派對門票，每人只要1,399元，比原價便宜300元。對於已經安排跨年聚餐的人來說，吃完晚餐接著參加派對，不用再另外找倒數活動，行程安排也更順暢。

圓山跨年住房10,800元起

不想參加完派對還要趕著回家，圓山大飯店同步推出「狂歡夜未央SPARK THE NIGHT」住房專案，每房每晚10,800元起，提供不同房型選擇。12月31日入住的旅客，可以獲得跨年派對門票2張、圓山鳳梨酥興波咖啡禮盒1組，以及松鶴精緻早餐2客。

這個方案適合想把跨年派對與飯店住宿一次安排好的情侶或好友。晚上可以先參加搖滾派對，迎接新年倒數後直接回房休息，隔天早上再慢慢享用早餐。比起跨年結束後還要面對深夜交通，直接住在飯店裡，也能讓迎接2027年的行程更從容。

▲跨年不想看完煙火還要趕回家，直接住飯店也是一種享受。圓山大飯店推出跨年住房專案，部分房型擁有遠眺台北101的景觀，從房內就能欣賞城市夜色，讓迎新假期多一點浪漫。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理



圓山金龍客房微醺跨年

如果跨年想安排得更有約會氣氛，另一款「龍情覓義微醺跨年」住房專案，則主打全新金龍客房與酒吧美饌體驗，每房每晚17,800元起。除了住宿之外，專案還包含「覓到by吧沐」酒吧特製美饌、特調飲品，以及跨年晚會門票2張。這款住房專案把晚間餐飲與跨年活動串在一起，不必另外安排酒吧行程，就能在飯店裡享受微醺時光。對於想和另一半過個特別跨年夜的人來說，從酒吧餐飲到音樂派對，再回到客房休息，整個晚上都能留在飯店裡慢慢享受，也讓跨年約會多了不同於一般聚餐的儀式感。

圓山跨年連住2晚25,888元起

想把跨年假期拉長，不只玩12月31日當晚，圓山大飯店還準備「圓山迎新歲末煙火」連住2晚住房專案，每房25,888元起，涵蓋12月31日至2027年1月2日的跨年假期，讓旅客可以用更悠閒的節奏迎接新年。這款專案另外準備國宴調酒禮組、轉運鑰匙圈及鳳梨酥興波咖啡禮盒等迎新好禮。比起跨年夜玩完就結束，連住2晚能多留一些時間享受飯店假期，也適合想避開緊湊行程、安排台北小旅行的民眾。從熱鬧的跨年夜一路延續到新年假期，讓迎接2027年不只是倒數那幾分鐘。

▲圓山大飯店客房結合典雅家具、大片景觀窗與舒適寢具，白天能遠眺台北市景，晚上則能感受城市燈火。這次跨年住房專案每房10,800元起，想安排雙人迎新旅行可以提早留意。圖／圓山大飯店提供；窩客島整理

圓山跨年餐廳延長營業

除了搖滾派對與住房優惠，原本就計畫在圓山大飯店吃跨年大餐的民眾，也有不同的迎新選擇。飯店宣布花園咖啡廳與金龍餐廳將於跨年夜延長營業時間，讓親友可以先坐下來好好吃頓飯，再一起迎接新年。其中，金龍餐廳當晚用餐賓客，還可以前往麒麟宴會廳跨年景觀區，欣賞城市夜景並參與迎新倒數。這樣的安排適合想和家人聚餐，又希望保留跨年儀式感的民眾，不一定要參加熱鬧的搖滾派對，也能在飯店裡度過2026年的最後一晚。

圓山跨年接駁延長至凌晨1點

跨年最讓人頭痛的事情之一，就是活動結束後的交通安排。圓山大飯店這次也同步延長免費接駁車服務，跨年夜將營運至凌晨1點，提供飯店與捷運站之間的往返接駁，讓參加派對或用餐的賓客多一種交通選擇。不論是想和朋友參加搖滾派對，或安排雙人微醺住房假期，這次圓山大飯店把音樂演出、跨年煙火、飯店餐飲與住宿串在一起，讓不同需求的民眾都能找到適合自己的跨年方式。想搶早鳥門票的人，記得把12月1日優惠截止日期記下來，提早安排2027年的第一場迎新行程。





圓山搖滾派對SPARK THE NIGHT

活動日期：2026年12月31日跨年夜

．活動地點：圓山大飯店12樓大會廳。

．門票原價：每人1,699元。

．早鳥優惠：即日起至12月1日，線上購票每人1,499元。

．專屬加購：飯店用餐賓客及房客加購，每人1,399元。

．演出陣容：HOT SHOCK、Follow Band、DJ Hime、MC EDGE、HIGH GIRLS。

．活動亮點：指定酒水無限暢飲、酒吧隱藏版特調、住宿券抽獎及跨年倒數。

活動資訊：https://reurl.cc/6X8pjd

線上購票：https://reurl.cc/R9ym8n

圓山狂歡夜未央住房專案

入住日期：2026年12月31日

．住宿價格：每房每晚10,800元起。

．住房內容：提供多種房型選擇，搭配跨年派對體驗。

．專案贈品：跨年派對門票2張、圓山鳳梨酥興波咖啡禮盒1組。

．早餐優惠：包含松鶴精緻早餐2客。

活動資訊：https://reurl.cc/DY0NXQ

線上訂房：https://reurl.cc/dqmAOq

圓山龍情覓義微醺跨年住房專案

活動日期：2026年12月31日跨年夜

．住宿價格：每房每晚17,800元起。

．住宿房型：全新金龍客房。

．餐飲內容：「覓到by吧沐」酒吧特製美饌及特調飲品。

．專案贈品：跨年晚會門票2張。

活動資訊：https://reurl.cc/6X8p56

線上訂房：https://reurl.cc/dqmAOq

圓山迎新歲末煙火連住2晚專案

住宿期間：2026年12月31日至2027年1月2日

．住宿價格：連住2晚，每房25,888元起。

．迎新贈品：國宴調酒禮組、轉運鑰匙圈。

．伴手禮：圓山鳳梨酥興波咖啡禮盒。

．專案特色：以2晚住宿安排跨年與新年假期。

活動資訊：https://reurl.cc/90ld7v

線上訂房：https://reurl.cc/dqmAOq

圓山大飯店跨年餐飲與交通

活動日期：2026年12月31日

．花園咖啡廳：跨年夜延長營業時間。

．金龍餐廳：跨年夜延長營業，當晚用餐賓客可前往麒麟宴會廳跨年景觀區。

．免費接駁車：跨年夜延長服務至凌晨1點，提供往返捷運站接駁。

．訂房專線：02 2886 1818或02 2886 8888轉1520訂房部。