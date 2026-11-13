Converse聯名日本超萌小白狗！毛絨小鯊魚鞋可愛爆棚，漆皮Chuck 70帥氣登場，2款秋冬新鞋3,280元起

Converse把日本超萌小白狗穿上腳！二度攜手插畫家MATSUI推出2款秋冬聯名鞋，售價3,280元起。窩客島資深編輯李維唐觀察，漆皮與毛絨材質的反差，正是這次聯名最吸睛的設計亮點。

Converse這次把日本療癒系小白狗直接穿上腳，秋冬球鞋控又有新目標了。Converse再度攜手日本犬派插畫家松井一將MATSUI推出聯名系列，將筆下呆萌可愛的小白狗融入經典鞋款，一口氣帶來亮面漆皮Chuck 70 X與毛絨Run Star Crush小鯊魚厚底鞋，2款設計從帥氣街頭到軟萌可愛通通包辦，售價3,280元起。尤其毛絨厚底鞋搭配小白狗插畫的療癒組合，讓原本就很有個性的球鞋多了幾分俏皮感，想替秋冬穿搭換個新風格，這次聯名值得放進購物清單。

▲Converse與日本插畫家MATSUI二度聯名，這次把可愛小白狗帶進秋冬穿搭。黑色漆皮Chuck 70 X帥氣有型，棕色毛絨小鯊魚厚底鞋則多了幾分俏皮感，無論是搭配寬褲還是長裙，都能穿出不同個性。圖／Converse提供；窩客島整理



Converse聯名MATSUI小白狗回歸

喜歡狗狗的人，應該很難對這次聯名沒有反應。Converse與日本插畫家松井一將MATSUI迎來第2次合作，這回將創作靈感放在毛孩陪伴主人的日常時光，從小白狗呆萌的神情，到人與狗狗相處時自然流露的溫暖感，都成為聯名鞋款的設計元素。比起單純把可愛圖案印在鞋子上，這次更讓插畫角色與Converse原有的街頭風格產生有趣反差，讓球鞋保有經典輪廓，同時多了值得細看的小巧思。

MATSUI筆下的小白狗有著簡單卻鮮明的角色特色，搭配Converse經典鞋型，讓平常偏好簡約穿搭的人，也能透過鞋款加入一點可愛元素。對喜歡毛孩、插畫或收藏聯名球鞋的人來說，這系列吸引人的地方，就是不用全身穿得很花俏，只要換上一雙有角色細節的球鞋，就能讓日常造型多一個亮點。

▲狗派球鞋控真的會選擇困難。Converse聯名MATSUI推出2款秋冬新鞋，黑色漆皮Chuck 70 X售價3,280元，毛絨Run Star Crush小鯊魚厚底鞋售價3,380元，連鞋款細節都藏著可愛巧思，和毛孩一起出門更有穿搭話題。圖／Converse提供；窩客島整理

Converse漆皮Chuck 70帥氣登場

如果平常穿搭偏愛黑色、牛仔褲或街頭休閒風，這雙Chuck 70 X黑色漆皮款可以優先鎖定。Converse保留經典Chuck 70高筒鞋型，將鞋面換上具有光澤感的黑色漆皮，讓熟悉的帆布鞋輪廓多了俐落個性。漆皮材質在光線下呈現亮面效果，搭配奶油白中底，形成鮮明的黑白對比，既有復古球鞋的味道，又不會顯得過於正式。

細節也是這雙鞋的看點。除了Converse經典星星標誌，鞋頭還加入金屬徽章，讓整雙鞋從鞋面到鞋頭都有值得注意的設計。黑色高筒鞋本來就是衣櫃裡相對容易搭配的單品，換上漆皮後，即使只是簡單搭配寬褲、長裙或秋冬外套，也能讓鞋子成為視覺焦點。對於想嘗試聯名款，卻又不想讓造型太過可愛的人來說，這雙就是兼顧日常實穿感與個性的選擇，售價3,280元。

毛絨小鯊魚鞋可愛度升級

另一雙Run Star Crush小鯊魚厚底鞋，則是完全不同的可愛路線。原本就具有辨識度的厚底輪廓，這次換上充滿秋冬氛圍的毛絨材質，從鞋面視覺就能感受到柔軟蓬鬆的質感。相較於黑色漆皮款的率性，這雙更像是把秋冬喜歡的毛絨單品延伸到腳上，搭配厚底設計，讓整體造型同時保有可愛與街頭感。

更讓人想仔細看的，是鞋面與鞋墊都加入MATSUI專屬聯名圖案，連穿上鞋子後不容易被注意到的鞋墊，也藏著插畫家的創作巧思。從官方形象照可以看到，鞋款以棕色系搭配奶油白色調，鞋側的小白狗插畫讓原本具有份量感的厚底鞋多了幾分童趣。搭配長裙、彩色襪子或寬鬆休閒服，都能呈現不同的穿搭表情，售價3,380元。

▲帶毛孩出門散步也要穿得有型。Converse黑色漆皮Chuck 70 X以亮面鞋身搭配奶油白中底，經典高筒輪廓多了率性街頭感，簡單搭配寬鬆長褲與休閒外套，就能讓秋冬日常造型多一個吸睛亮點。圖／Converse提供；窩客島整理



Converse秋冬穿搭2種風格

同樣是Converse與MATSUI的聯名系列，這2雙鞋卻走出完全不同的個性。Chuck 70 X利用黑色漆皮的亮面效果，讓經典高筒鞋多了率性與俐落感，適合喜歡簡約街頭風格的人。Run Star Crush則透過毛絨材質、厚底輪廓與小白狗插畫，把秋冬穿搭變得更有趣，尤其適合喜歡可愛元素，卻又不想放棄球鞋造型感的人。

如果平常已經有不少Converse經典帆布鞋，這次聯名也提供了不同的選擇。漆皮款適合拿來替日常穿搭增加亮點，毛絨厚底款則能與秋冬常見的針織、長裙及寬鬆外套形成搭配。2雙鞋沒有刻意追求相同風格，反而讓喜歡不同穿衣方式的人，都能找到自己想要的聯名設計。

▲這雙毛絨小鯊魚鞋真的太犯規。Converse Run Star Crush以棕色毛絨鞋面搭配厚底輪廓，鞋側還有MATSUI筆下的小白狗圖案，連鞋面上的圓形狗狗裝飾都超搶眼。搭配亮藍色襪子，讓可愛細節更加突出，售價3,380元。圖／Converse提供；窩客島整理

Converse x MATSUI秋冬聯名系列活動整理

活動時間：即日起陸續上市

販售通路：指定Converse銷售通路

Converse x MATSUI聯名鞋款與售價

．Chuck 70 X黑色漆皮款：售價3,280元，經典高筒鞋型搭配黑色亮面漆皮、奶油白中底、星星標誌與鞋頭金屬徽章。

．Run Star Crush小鯊魚厚底鞋：售價3,380元，毛絨材質搭配厚底輪廓，鞋面與鞋墊加入MATSUI專屬聯名插畫。

Converse x MATSUI聯名設計亮點

．日本插畫家聯名：Converse第2度攜手日本插畫家松井一將MATSUI，以療癒系小白狗為主題。

．秋冬雙風格設計：黑色漆皮Chuck 70 X主打率性街頭風格，毛絨小鯊魚鞋呈現溫暖可愛的秋冬質感。

．專屬插畫細節：以毛孩陪伴主人的日常生活為靈感，將小白狗與聯名圖案融入鞋款設計。

Converse聯名鞋購買注意事項

．販售日期：品牌公告即日起陸續於指定通路上市，未提供各門市確切上架日期。

．商品價格：2款聯名鞋分別為3,280元及3,380元。

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