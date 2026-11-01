好丘貝果控快衝！全新高蛋白貝果1顆最高20克蛋白質，會員58元開吃再送價值720元運動體驗券

好丘全新超能貝果開賣，最高20克蛋白質，會員58元就能嚐鮮。窩客島資深編輯李維唐指出，這次值得注意的是高蛋白貝果結合日常早餐與運動體驗優惠，讓補給選擇更貼近生活。

好丘貝果控有新口味可以吃了！好丘Good Cho’s全新「超能貝果」系列11月9日正式開賣，這次直接把高蛋白補給變成日常早餐與下午茶選擇，1顆最高含有20克蛋白質，還主打吃起來沒有一般高蛋白烘焙品常見的粉粉口感。最讓人想衝門市的是，好丘LINE會員可用58元嚐鮮價購買原價80元的「蜂蜜堅果花生超能貝果」，購買指定口味還能獲得價值720元的運動課程買一送一體驗券，想吃貝果又想開始運動的人，這波優惠可以一起收下。

▲好丘全新「超能貝果」一次推出3款高蛋白口味，從滿滿堅果的蜂蜜花生、帶有果香與茶香的藍莓伯爵茶，到芝麻香氣十足的原味小麥，每顆含有13至20克蛋白質。切開還能看到不同內餡，早餐、下午茶都多了新選擇。圖／好丘提供；窩客島整理



好丘超能貝果主打零粉感

提到高蛋白食品，不少人會想到乳清蛋白、蛋白棒，或是需要額外沖泡的營養飲品，但對於喜歡麵包的人來說，如果每天早餐就能吃到熟悉的貝果，同時補充蛋白質，確實更容易融入生活。好丘這次推出「超能貝果」，就是希望讓高蛋白飲食不再只是運動後的補給選項，而是從早晨出門前、下午工作空檔，到運動結束後，都能隨手享用的日常餐點。

為了改善部分高蛋白烘焙食品容易出現的乾粉感，好丘職人主廚歷經半年以上的內部盲測與研發，選用台灣在地食材，將花生、堅果、藍莓、伯爵茶與國產小麥融入貝果配方。品牌特別以「零粉感」作為新系列的口感訴求，希望保留貝果原本的麵包風味與咀嚼樂趣，讓想增加蛋白質攝取的人，不必只能選擇制式的運動營養食品。

花生超能貝果20克蛋白質

3款新口味當中，最適合花生控鎖定的就是「蜂蜜堅果花生超能貝果」。每顆含有20克蛋白質，依品牌換算約相當於3顆雞蛋的蛋白質含量，也是這次系列中蛋白質最高的一款。麵皮加入國產蜂蜜，內餡包入花生醬，表面再撒上杏仁、亞麻子與南瓜子，從花生的濃郁香氣到堅果顆粒帶來的咀嚼層次，都是這款貝果的風味重點。

對平常早餐習慣吃花生吐司、花生麵包的人來說，這款貝果提供了另一種選擇。蜂蜜與花生醬組合帶出甜香，外層還有多種堅果點綴，光看配料就能感受到它與一般原味貝果的差異。更重要的是，這款也是好丘此次實體門市主推的新品，原價80元，LINE會員憑指定嚐鮮券可用58元購買，等於現省22元。

▲花生控看到這顆真的會心動。好丘「蜂蜜堅果花生超能貝果」外層鋪滿杏仁、亞麻子與南瓜子，切開還能看到飽滿的花生醬內餡，濃郁花生香搭配堅果層次，每顆含20克蛋白質，LINE會員還能用58元嚐鮮。圖／好丘提供；窩客島整理

藍莓伯爵茶貝果下午茶必吃

如果平常喜歡水果乳酪貝果，或是偏愛帶有茶香的甜點，「藍莓伯爵茶超能貝果」則是這次比較有下午茶氣氛的選擇。每顆含有17克蛋白質，麵糰加入藍莓果乾，內餡則包入使用國產伯爵茶製作的奶油乳酪，並透過蘭姆酒提香，讓藍莓的酸甜果香與伯爵茶香氣相互搭配。

這款的特色在於把水果、茶與乳酪3種常見的甜點元素放進同一顆貝果。藍莓果乾帶出果香，伯爵茶奶油乳酪增加風味層次，比起單純強調營養補給，更接近一款可以搭配下午茶時間享用的烘焙點心。對於不喜歡濃厚花生風味，又希望補充蛋白質的人來說，也多了一種選擇。這款目前於好丘官網宅配販售，每顆85元。

原味小麥貝果13克蛋白質

喜歡自己搭配早餐的人，可以考慮「原味小麥超能貝果」。這款每顆含有13克蛋白質，使用國產小麥製作，經過低溫長時間發酵與烘焙，表面再撒上白芝麻，讓小麥與芝麻香氣成為主要特色。少了濃郁的甜味內餡，反而更方便依照個人飲食習慣變化吃法。

好丘也推薦將原味小麥貝果切開，夾入雞蛋、雞胸肉與生菜，變成適合早餐或午餐的貝果三明治。對早上趕著出門的上班族，或是運動後想吃一份有飽足感餐點的人來說，可以依照自己的喜好增加配料。原味小麥超能貝果目前於好丘官網宅配販售，每顆58元，也是3款新口味當中單顆售價最低的選擇。

好丘聯名元初豆坊折10元

除了貝果本身，好丘這次還攜手「元初豆坊」推出飲品加購優惠，讓習慣早餐搭配豆漿的人，可以一次準備好貝果與飲品。活動期間於好丘實體門市購買任一貝果，加購元初豆坊「6.0高蛋白濃豆乳」，即可現折10元。元初豆坊以黃豆製品為主要特色，旗下豆乳產品在網路與超商通路販售多年。這次合作的「6.0高蛋白濃豆乳」每份含有6.0克蛋白質，若搭配蛋白質含量最高的蜂蜜堅果花生超能貝果，兩者合計可攝取26克蛋白質。對於平常就習慣喝豆漿配麵包的人來說，這組合不需要額外準備複雜餐點，就能成為日常補充蛋白質的其中一種選擇。

好丘買貝果送運動體驗券

這次好丘推出新品，還把優惠延伸到運動課程，與女性專屬運動空間「好時光女生運動樂園」合作。活動期間只要在好丘實體門市購買「蜂蜜堅果花生超能貝果」，就能獲得一張價值720元的「買一送一課堂體驗券」，限量3,000張，送完為止。

如果習慣透過網路購買貝果，也有另一種領券方式。於好丘官網購買「超能貝果」系列，並在下單時備註「我要領券」，即可獲得價值720元的免費課堂體驗券一張，限量100張。好時光女生運動樂園在大台北地區設有超過10處場域，對於正在尋找女性專屬運動空間，或想安排運動體驗的人來說，可以趁這次購買貝果時一併領取。

▲好丘超能貝果不只有濃郁花生口味，還有加入藍莓果乾的伯爵茶風味，以及撒滿白芝麻的原味小麥。3款貝果各有特色，想吃甜香果茶味或單純享受麥香，都能依照喜好挑選。圖／好丘提供；窩客島整理



單車女孩呂恩潔推薦超能貝果

好丘這次也邀請熱愛單車運動的呂恩潔參與新品推廣。擁有護理師背景的她，長期投入單車與鐵人三項運動，曾在18歲時挑戰並完成「一日雙塔」，從日常騎乘到耐力運動，都有自己的運動經驗。這次合作也呼應好丘希望傳遞的生活概念，運動不一定要從高強度訓練開始，平常散步、伸展、騎車，或是建立規律運動習慣，都可以依照自己的節奏安排。對於想從飲食與生活習慣開始調整的人來說，超能貝果提供了一種方便的蛋白質補充選項。

好丘超能貝果58元優惠攻略

想趁新品上市嚐鮮，購買通路與優惠資格要先看清楚。好丘「超能貝果」系列自11月9日起販售，實體門市目前主推「蜂蜜堅果花生超能貝果」，單顆80元，好丘LINE會員可獲得一張58元嚐鮮券。若想一次吃到3種風味，則可透過好丘官網宅配選購，包含80元的蜂蜜堅果花生、85元的藍莓伯爵茶，以及58元的原味小麥。

官網也推出「超能貝果三入組」與「超能貝果一組免運組」，方便一次選購不同風味。若主要目標是會員嚐鮮價、豆乳加購折扣，或運動課程買一送一體驗券，建議優先確認實體門市活動。若想品嚐藍莓伯爵茶與原味小麥，則可選擇官網宅配。至於運動體驗券都有數量限制，想領取的人記得在購買前確認活動是否還有名額。

▲好丘超能貝果主打高蛋白也能吃得有滋有味。蜂蜜堅果花生口味撒上杏仁、亞麻子與南瓜子，藍莓伯爵茶帶出果香與奶油乳酪風味，原味小麥則以白芝麻增添香氣，最高每顆含20克蛋白質。圖／好丘提供；窩客島整理





好丘超能貝果新品上市優惠整理

活動時間：2026年11月9日起

好丘超能貝果3款新品價格

．蜂蜜堅果花生超能貝果：每顆80元，含20克蛋白質，加入國產蜂蜜、花生醬、杏仁、亞麻子與南瓜子。

．藍莓伯爵茶超能貝果：每顆85元，含17克蛋白質，搭配藍莓果乾、國產伯爵茶奶油乳酪與蘭姆酒提香。

．原味小麥超能貝果：每顆58元，含13克蛋白質，使用國產小麥、低溫長時間發酵，表面撒上白芝麻。

．販售通路：實體門市販售蜂蜜堅果花生口味，官網宅配販售上述3款口味。

好丘LINE會員58元嚐鮮優惠

活動時間：2026年11月9日起

．會員限定優惠：好丘LINE會員可獲得「蜂蜜堅果花生超能貝果」58元嚐鮮券1張。

．優惠價格：原價80元，憑券優惠58元，現省22元。

．適用通路：好丘實體門市。

好丘元初豆坊加購折10元

活動時間：2026年11月9日起，上市推廣期間。

．加購優惠：購買任一貝果，加購元初豆坊「6.0高蛋白濃豆乳」現折10元。

．飲品特色：每份含6.0克蛋白質，可搭配超能貝果作為日常蛋白質補給。

．適用通路：好丘實體門市。

好丘買貝果送運動課買一送一券

活動時間：2026年11月9日起，送完為止。

．指定購買：於好丘實體門市購買「蜂蜜堅果花生超能貝果」，即贈運動課程買一送一體驗券1張。

．贈券價值：好時光女生運動樂園課堂體驗券，標示價值720元。

．限量數量：全台限量3,000張，送完為止。

．適用對象：好時光女生運動樂園為女性專屬運動空間，實際使用規則依活動辦法。

好丘官網宅配免費運動課程體驗

活動時間：2026年11月9日起，送完為止。

．官網限定：購買好丘「超能貝果」系列，訂單備註「我要領券」。

．免費贈品：好時光女生運動樂園免費課堂體驗券1張，標示價值720元。

．限量數量：限量100張，送完為止。

．適用通路：好丘官方網站宅配訂購。

好丘超能貝果官網限定組合

活動時間：2026年11月9日起，結束日期未公布。

．超能貝果三入組：官網限定組合，可一次選購多款風味。

．超能貝果一組免運組：官網限定免運組合，實際組合內容及售價未公布。

．適用通路：好丘官方網站宅配訂購。

好丘超能貝果活動注意事項

．LINE會員58元嚐鮮優惠僅適用指定花生口味，並非3款超能貝果全面特價。

．實體門市與官網贈送的運動課程體驗券不同，分別為買一送一券與免費體驗券。

．門市體驗券限量3,000張，官網免費體驗券限量100張，均送完為止。



官方網站：好丘Good Cho’s官方網站

喜歡嚐鮮的人，也可以接著看看其他烘焙品牌最近推出哪些新口味與聯名新品

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