2027高雄冬日遊樂園小小兵來了！1月23日萌翻愛河灣，大型裝置與夜間光影展演一路陪你玩到情人節

2027高雄冬日遊樂園主角揭曉，小小兵確定登陸愛河灣！窩客島資深編輯李維唐觀察，活動橫跨春節與情人節，結合大型裝置及夜間光影展演，將成為高雄冬季旅遊的重要話題。

2027高雄冬日遊樂園確定由「小小兵」擔任主角！準備好過年衝高雄找小小兵了嗎？高雄市長陳其邁正式宣布，2027年「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」將攜手全球超人氣動畫角色「照明娛樂的小小兵」，從1月23日至2月14日進駐愛河灣及高雄港16至18號碼頭，帶來大型主題裝置藝術、夜間光影展演及一系列活動。從農曆春節一路玩到西洋情人節，這次不只要讓小小兵粉絲拍個過癮，也讓高雄港灣成為2027年初最值得期待的旅遊話題。

▲小小兵真的來高雄了。高雄市長陳其邁與3隻小小兵在愛河灣開心同框，招牌黃色身影配上高雄港灣景色，提前為2027高雄冬日遊樂園暖身，讓人開始期待明年春節的小小兵派對。圖／高雄市政府提供；窩客島整理



2027高雄冬日遊樂園小小兵登場

每年冬天都讓不少旅客期待的高雄冬日遊樂園，2027年主題IP終於揭曉！這次高雄市政府找來風靡全球的「小小兵」，以「小小兵歡樂登陸」為活動主軸，讓這群個性搞怪、充滿活力的黃色角色，從動畫世界走進高雄港灣。光是想像小小兵與愛河灣景色同框，就已經讓人開始期待，究竟這群愛搗蛋的小傢伙，會在高雄帶來什麼樣的驚喜。

高雄市長陳其邁表示，這次與小小兵的合作其實已經醞釀相當長一段時間，看中的正是小小兵樂觀幽默、充滿創意又勇於冒險的角色個性，與高雄熱情、活力的城市形象十分契合。希望透過這群跨世代都熟悉的動畫角色，讓不同年齡層的旅客都能在高雄找到屬於自己的歡樂時光。

▲3隻小小兵一起現身高雄愛河灣，穿著招牌藍色吊帶褲，擺出揮手、跨步的逗趣姿勢，背後就是高雄港灣與城市天際線。2027年春節想找小小兵拍照，這次真的可以先把高雄排進旅遊清單。圖／高雄市政府提供；窩客島整理

小小兵愛河灣大型裝置搶先期待

這次活動最值得期待的亮點，就是小小兵將正式登陸愛河灣！2027高雄冬日遊樂園將以愛河灣及高雄港16至18號碼頭為主要活動場地，結合大型主題裝置藝術與港灣景觀，讓平常就很適合散步、看海的高雄港，多了小小兵的童趣氣氛。

對喜歡拍照打卡的旅客來說，港灣本身就是很有特色的取景背景。白天可以欣賞高雄港的開闊景色，沿著活動場域尋找小小兵主題裝置，到了晚上還有夜間光影展演值得期待。無論是想帶小朋友出門放電，還是情侶安排一趟港都約會，都能把冬日遊樂園排進行程。不過，實際裝置造型、展演內容及演出時間，仍要等待高雄市政府後續公布。

高雄小小兵燈光展演一路玩到情人節

2027高雄冬日遊樂園活動時間從1月23日持續至2月14日，橫跨農曆春節與西洋情人節，總計23天。對於想安排春節旅行的人來說，不必只把高雄當成短暫停留的城市，還可以把小小兵主題活動當作旅行重點，安排一趟港都假期。

除了大型裝置藝術，活動也規劃夜間光影展演及多元活動，讓愛河灣從白天到夜晚都有不同的遊玩期待。尤其高雄港灣擁有開闊水岸與城市景觀，當夜間燈光與小小兵主題相遇，也讓人期待2027年冬天的高雄，會出現哪些值得留下紀念的畫面。

▲2027高雄冬日遊樂園正式宣布由小小兵擔任主角。活動發布現場集結小小兵、高雄市長陳其邁及多位貴賓，背後大型看板也搶先亮出1月23日至2月14日的活動日期，喜歡小小兵的粉絲可以開始期待明年高雄的港灣派對了。圖／高雄市政府提供；窩客島整理



高雄春節旅遊順遊駁二與旗山

這次小小兵來高雄，連市長陳其邁都特別推薦大家把旅遊行程排得更豐富。除了到愛河灣欣賞主題活動，也可以順遊鄰近的駁二藝術特區，感受高雄港區的藝文氣氛，讓一趟小小兵之旅從拍照打卡延伸成完整的港都散步行程。

更有趣的是，陳其邁還特別提到小小兵最喜歡的香蕉，邀請大家有機會前往高雄旗山走走。對熟悉小小兵的粉絲來說，香蕉幾乎就是這群黃色角色最具代表性的元素之一，而旗山同樣以香蕉聞名。從愛河灣尋找小小兵，再到旗山感受香蕉故鄉的地方特色，也讓這趟高雄旅行多了一個有趣的主題。

高雄冬日遊樂園帶動港都旅遊熱潮

高雄市觀光局長高閔琳表示，「Kaohsiung Wonderland高雄冬日遊樂園」已經成為高雄具有代表性的冬季觀光活動，透過國際IP合作、港灣空間及城市旅遊資源串聯，持續吸引旅客前往高雄，也帶動周邊商圈、餐飲與旅宿產業。

2027年選擇小小兵擔任主題角色，除了希望吸引親子家庭，也期待讓喜歡動畫角色的年輕族群、情侶及海外旅客，都能感受到高雄港灣不同於平常的活力。對於正在安排春節假期的人來說，這次活動也提供了一個提早規劃高雄旅行的理由。

2027高雄冬日遊樂園時間地點

想在2027年親眼看到小小兵登陸高雄，現在就可以先把日期記下來。活動將於1月23日至2月14日在愛河灣及高雄港16至18號碼頭舉行，主題為「小小兵歡樂登陸」，現階段已公布大型主題裝置藝術、夜間光影展演及多元活動等規劃。

至於詳細活動內容、裝置位置、演出時段及相關參觀資訊，高雄市政府表示將陸續透過「高雄旅遊網」、官方社群平台及「高雄GO！」APP公布。由於活動橫跨春節假期，市長陳其邁也提醒民眾提早安排交通與住宿，尤其想趁連假帶孩子出遊，或安排情人節高雄小旅行的旅客，可以持續關注官方最新消息，以免錯過後續公布的活動亮點。

▲小小兵的搞怪魅力真的擋不住。高雄市長陳其邁站在3隻小小兵中間，一旁的小小兵各自擺出不同姿勢，連招牌半瞇眼表情都超有戲。這次高雄冬日遊樂園找來全球超人氣IP，讓愛河灣成為2027年初備受期待的旅遊焦點。圖／高雄市政府提供；窩客島整理

2027高雄冬日遊樂園「小小兵歡樂登陸」活動資訊

活動時間：2027年1月23日至2月14日

活動地點：高雄愛河灣、高雄港16至18號碼頭

活動主題：小小兵歡樂登陸

主題IP：照明娛樂的小小兵（Illumination's Minions）。

大型主題裝置藝術：結合小小兵角色魅力與高雄港灣景觀，規劃大型主題裝置，實際造型與位置尚未公布。

夜間光影展演：活動期間規劃夜間光影演出，詳細展演內容及時間將由官方陸續公告。

多元主題活動：以小小兵歡樂登陸為主軸，規劃系列活動，詳細節目內容尚待公布。

春節與情人節旅遊：活動橫跨農曆春節及西洋情人節，總計23天，適合安排高雄親子及情侶旅遊。

高雄順遊景點：可搭配駁二藝術特區、旗山安排旅遊行程，感受港灣風景及旗山香蕉特色。

交通與住宿提醒：活動適逢春節旅遊期間，建議提早安排交通及預訂旅宿。

活動最新公告：後續活動內容、裝置資訊及展演細節，將透過高雄旅遊網、官方社群及「高雄GO！」APP公布。

官方網址：https://khh.travel/

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