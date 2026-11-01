Pikmin Bloom皮克敏迷快衝全家！7款五週年限定造型開放收集，CoCo都可再推8款咖啡杯皮克敏

Pikmin Bloom五週年聯名全家便利商店，7款限定皮克敏11月10日開放收集，CoCo都可還有8款咖啡杯造型。窩客島資深編輯李維唐提醒，兩檔活動期限不同，想收集的玩家可先留意結束時間。

皮克敏迷準備出門散步了！Pikmin Bloom迎接五週年，這次直接把全家便利商店變成限定皮克敏蒐集地點，11月10日起至12月7日推出「Pikmin Bloom五週年×全家便利商店」合作活動，全台指定門市將在遊戲內出現特殊地點，玩家只要透過指定互動，就有機會獲得7款「五週年紀念零食」飾品皮克敏。更讓人想安排一趟散步行程的是，CoCo都可也同步加入合作行列，推出8款「咖啡杯」飾品皮克敏，從超商補貨到手搖飲時間，都有機會收集可愛的新夥伴，讓日常走路多了一個出門的理由。

▲全家便利商店也變成皮克敏蒐集地點。Pikmin Bloom五週年推出7款限定零食飾品皮克敏，藍色、紅色與黃色皮克敏圍著五週年紀念零食的模樣超吸睛，11月10日起就能前往合作門市附近尋找金色花苗。圖／Pikmin Bloom提供；窩客島整理



全家便利商店7款限定皮克敏登場

這次Pikmin Bloom五週年與全家便利商店合作，最吸引收藏玩家的，就是全新登場的「五週年紀念零食」飾品皮克敏。活動期間，全台參與合作的全家便利商店門市將在遊戲地圖內化身特殊地點，玩家經過門市附近時，就能查看是否出現活動標記，並透過向下滑動特殊地點的方式，取得限定金色花苗與特別設計的明信片。

金色花苗培育完成後，將隨機長成紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅或岩石皮克敏，共有7種不同類型，每一種都以「五週年紀念零食」作為飾品主題。對喜歡蒐集不同造型皮克敏的玩家來說，這次合作也讓原本熟悉的超商門市，多了一份尋找限定收藏的期待感。

全家皮克敏隱藏任務再送金色花苗

除了7款五週年紀念零食造型，全家便利商店合作還準備了另一項值得留意的挑戰獎勵。當玩家第一次向下滑動本次活動的特殊地點時，遊戲將開啟「下滑三個全家合作特殊地點」的地點挑戰任務，只要依照指定條件完成，就能額外取得一株金色花苗，培育後可獲得紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏。

這項任務讓原本只是到住家附近超商買東西的日常行程，變成可以順道完成的散步挑戰。玩家可以在通勤、午休或假日外出時，留意沿途是否有參與合作的全家門市，再依照遊戲內的特殊地點安排路線。不過活動並非所有全家門市都適用，實際仍須以遊戲地圖顯示為準。

CoCo都可8款咖啡杯皮克敏同步開放

手搖飲控也有自己的皮克敏收藏任務！Pikmin Bloom與CoCo都可自11月5日起展開合作，活動持續至11月22日，全台參與活動的CoCo都可門市同樣會在遊戲內出現特殊地點，玩家透過向下滑動指定地點，即可獲得能培育成「咖啡杯」飾品皮克敏的金色花苗，以及合作限定設計明信片。

這次咖啡杯系列共有8款不同造型，與全家便利商店的五週年紀念零食系列形成不同收藏主題。平常喜歡散步時順道買杯手搖飲的玩家，不妨把CoCo都可門市加入日常路線，買飲料之餘也能查看遊戲內的合作地點。需要注意的是，這項活動並未要求購買指定飲品才能取得花苗，主要取得方式仍是透過遊戲內的特殊地點互動。

▲皮克敏迷買飲料也有新任務了。Pikmin Bloom聯名CoCo都可推出8款咖啡杯飾品皮克敏，紅色波點杯、白色咖啡杯搭配萌翻的皮克敏造型，讓日常散步多了收藏樂趣。圖／Pikmin Bloom提供；窩客島整理

CoCo都可走2,000步再解鎖限定皮克敏

CoCo都可合作除了咖啡杯系列，同樣安排了額外的地點挑戰。當玩家第一次向下滑動合作特殊地點時，將觸發「走2,000步」任務，完成後便能取得一株金色花苗，培育成紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏。

相較於全家便利商店需要向下滑動三個合作特殊地點，CoCo都可這次則是以步數作為完成條件。兩項活動的挑戰方式不同，讓玩家可以依照自己的日常習慣安排蒐集計畫。像是平日下班散步時先查看附近的CoCo都可門市，假日再安排全家便利商店合作地點，就能把原本零碎的外出時間，變成有明確目標的遊戲行程。

皮克敏15款限定收藏有時間差

如果想同時收集全家便利商店7款五週年紀念零食皮克敏，以及CoCo都可8款咖啡杯皮克敏，最需要留意的就是兩項活動的結束時間不同。CoCo都可合作只到11月22日，而全家便利商店活動則持續至12月7日，兩項活動共同進行的時間為11月10日至11月22日。

另外，這15款造型分別屬於兩項合作活動的隨機收藏獎勵，並非完成指定任務就能一次全部取得。每個特殊地點的金色花苗與明信片，每7天最多只能領取1次，重複取得的花苗也可能長成相同類型，因此官方並未保證玩家能集齊全部款式。對想盡量增加收藏機會的玩家而言，提早安排路線、留意各特殊地點的領取間隔，會比集中在活動最後幾天才開始蒐集更有彈性。

皮克敏合作明信片也值得收藏

除了不同造型的飾品皮克敏，這次兩項合作活動也分別準備了特別設計的明信片。玩家只要在符合條件的特殊地點完成指定互動，就能與金色花苗一起取得，替遊戲內的散步紀錄留下另一種收藏紀念。

不過，兩項活動各自都只有1款合作明信片設計，同一活動內無論從哪間參與門市取得，拿到的都是相同款式。玩家不需要為了蒐集不同明信片而刻意跑遍所有門市，反而可以把重點放在尋找尚未領取花苗的特殊地點，以及完成各自的地點挑戰。

皮克敏五週年合作領取前必看

準備出門收集皮克敏之前，記得先確認手機內的Pikmin Bloom已更新至v156以上版本，才能正確顯示這次合作活動。全家便利商店與CoCo都可都可能有部分門市未納入合作範圍，因此不能單憑實體招牌判斷是否能領取獎勵，仍要以遊戲內出現的特殊地點為依據。

這次合作最有趣的地方，就是把原本熟悉的超商與手搖飲門市，變成散步途中值得多看一眼的小目標。無論是想收集五週年限定造型，還是偏愛咖啡杯系列的可愛收藏，都能趁著活動期間安排一趟自己的皮克敏散步路線。不過遊玩時仍須注意周遭交通與行人安全，並隨時留意官方公告，以免錯過活動變更資訊。





Pikmin Bloom五週年聯名活動整理

全家便利商店7款五週年限定皮克敏

活動時間：2026年11月10日00：00至12月7日23：59。

活動地點：全台參與合作的全家便利商店門市。

限定造型：推出7款「五週年紀念零食」飾品皮克敏，包含紅色、黃色、藍色、紫色、白色、羽翅及岩石皮克敏。

金色花苗：於遊戲內向下滑動全家合作特殊地點，即可取得金色花苗，培育後隨機獲得7款造型其中1款。

限定明信片：向下滑動合作特殊地點，可同步取得特別設計明信片，所有合作地點均為相同款式。

隱藏挑戰：首次向下滑動合作特殊地點，即可開啟「下滑三個全家合作特殊地點」任務。

任務獎勵：完成指定挑戰，可獲得金色花苗，培育後成為紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏。

領取限制：每個特殊地點每7天最多領取1次金色花苗及明信片，無法保證集齊全部7款。

適用門市：全台部分全家便利商店未參與活動，實際特殊地點以遊戲內顯示為準。

CoCo都可8款咖啡杯皮克敏

活動時間：2026年11月5日00：00至11月22日23：59。

活動地點：全台參與合作的CoCo都可門市。

限定造型：推出8款「咖啡杯」飾品皮克敏，玩家可透過合作特殊地點取得對應金色花苗。

金色花苗：於遊戲內向下滑動CoCo都可合作特殊地點，即可獲得金色花苗，培育後隨機取得8款造型其中1款。

限定明信片：與金色花苗同步取得特別設計明信片，所有合作特殊地點均提供相同款式。

隱藏挑戰：首次向下滑動CoCo都可合作特殊地點，即可開啟「走2,000步」地點挑戰任務。

任務獎勵：完成2,000步挑戰，可獲得金色花苗，培育後成為紅色「照片鈕扣徽章」飾品皮克敏。

領取限制：每個特殊地點每7天最多領取1次金色花苗及明信片，無法保證集齊全部8款。

適用門市：部分CoCo都可門市未納入活動範圍，實際特殊地點以遊戲內顯示為準。

Pikmin Bloom雙品牌合作注意事項

活動重疊時間：11月10日至11月22日可同時參與全家便利商店與CoCo都可合作活動。

收藏數量：兩項活動合計推出15款飾品皮克敏，金色花苗隨機培育，不保證取得全部造型。

遊戲版本：必須更新至Pikmin Bloom v156以上版本，才能正確顯示合作活動內容。

活動異動：合作內容可能調整、延期或取消，請以Pikmin Bloom官方最新公告為準。

官方網站：https://pikminbloom.com/zh/

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