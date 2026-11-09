連3天喝買一送一！CoCo「咖啡特調、百香雙響炮」0元多一杯，雙11優惠飲料先喝

編輯 鄭雅之 表示：飲料控要喝雙11買一送一優惠！連3天都有超夯果咖、招牌百香雙響炮都要喝～

手搖控雙11絕對不能錯過這波好康，CoCo都可特別選在11月11日當天，推出招牌飲品「百香雙響炮」買一送一優惠，平日更貼心加碼咖啡醒腦日活動，動動手指就能用銅板價享受酸甜咀嚼感與咖啡香，上班族下午茶直接揪團喝起來。



▲咀嚼系手搖控最愛，滿滿珍珠與椰果的百香雙響炮享有雙11限定買一送一。

▲CoCo每週一二咖啡醒腦日登場，指定果咖美式同價位享買一送一優惠。





人氣咀嚼系手搖百香雙響炮酸甜超療癒

說到CoCo都可最經典的長青品項，許多人第一時間一定會想到料多澎湃的「百香雙響炮」，這款飲品結合濃郁的熱帶百香果汁，裡頭更豪邁加入彈牙珍珠與爽脆椰果，每一口吸起來都充滿豐富層次，酸甜解膩又有飽足感，一直以來都是飲料族的心頭好。



▲慶祝雙11小確幸，CoCo百香雙響炮大杯兩杯75元喝得超滿足。





雙11小確幸打開LINE領券立享買一送一

為了犒賞辛苦生活的廣大手搖族，品牌貼心祭出買一送一專屬回饋，大家在11月11日當天打開官方LINE帳號，就能輕鬆領取限定優惠券，換算下來大杯百香雙響炮兩杯只要75元，每個人最高還能領取2張券，直接爽帶4杯回家慢慢享受，真的相當划算。



▲手搖控必搶雙11優惠，人氣招牌百香雙響炮限時買一送一超划算。





每週一二咖啡醒腦日指定品項買一送一

除了雙11重頭戲之外，為了幫大家擊退週一症候群，品牌也同步推出每週一與每週二的咖啡醒腦日，只要臨櫃或使用線上訂餐，購買職人美式、西西里手搗檸檬美式、紅柚香檸美式以及生椰拿鐵等指定咖啡，就能享有同價位買一送一，隨時開啟活力模式。



▲週一症候群不憂鬱，CoCo指定生椰拿鐵與職人美式祭出買一送一。

CoCo都可 雙11百香雙響炮買一送一 活動資訊

活動日期：2026年11月11日00點00分起開放線上平台領券預訂

活動品項：百香雙響炮大杯買一送一，兩杯特價75元

領取方式：透過CoCo都可官方LINE線上點購平台領券

兌換上限：每人最多可領2張優惠券，相當於享有4杯優惠

活動門市：全台門市，部分商場門市或未販售該品項門市除外

注意事項：數量有限售完為止，優惠恕不併用，甜度與冰塊可依個人喜好選擇





CoCo都可 咖啡醒腦日買一送一 活動資訊

活動日期：每週一、週二適用，品項與內容不定期更新

活動平台：全門市臨櫃購買，或是使用都可訂線上點餐

活動品項：指定職人美式、果咖美式包含西西里手搗檸檬美式與紅柚香檸美式、生椰拿鐵系列，同價位享買一送一優惠

注意事項：部分商場門市或未販售該品項門市除外





飲料控要知道的新品！

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