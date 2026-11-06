中山站逛街新選擇！百元日雜3COINS誠品南西開了，毛孩萌包、追星專區99元就有

編輯 鄭雅之 表示：也太快！3COINS台北二號店就開在中山站，還引進好多平價新品～

喜愛日系質感美學的台北逛街族又有挖寶好去處，日本高人氣生活選品品牌「3COINS」在短短兩個月內迅速擴展，第二間實體門市選在人潮匯聚的誠品生活南西地下1樓盛大見面。全店不僅彙整日常必備的居家收納，還全面升級商品廣度，帶來耳目一新的逛店驚喜。



▲日本人氣雜貨3COINS台灣2號店正式進駐誠品生活南西，寬敞空間集結居家收納、廚房料理與生活選品。

▲實用度滿分的料理廚房好物，兼具便利脫模與保鮮儲存功能，讓日常居家生活變得更輕鬆省力。

毛孩寵物專區周邊實用小物推薦

鎖定赤峰街與南西商圈年輕且講究個性的族群特色，店內巧妙增設了追星應援、創意手作以及毛小孩周邊。像是造型逗趣吸睛的「露臉小熊寵物包」，還有能把心愛寶貝毛髮完整封存的「寵物毛髮鑰匙圈」與「寵物相框鑰匙圈」，讓毛爸毛媽在現場挑得愛不釋手。

▲詢問度破表的露臉小熊寵物包，以俏皮可愛的小熊外型搭配舒適肩背設計，帶毛小孩出門散步超吸睛。





迷妹必收的追星應援神器專區

針對熱愛應援的粉絲族群，店內特別打造吸睛的追星收藏專區。現場展示了能妥善保存心愛周邊的「偶像拍立得收藏冊」，以及能多角度展示吊飾與徽章的「旋轉展示架」與「透明公仔收納盒」，滿足粉絲將珍貴回憶精緻陳列的所有需求。



▲專為追星族與收藏控打造的透明展示收納盒，分格設計能完美珍藏拍立得小卡與心愛公仔模型。





開幕首小時就被掃光的實用好物

延續先前西門町創下的熱銷紀錄，南西新店在開門首小時便迎來搶購人潮。其中兼顧細緻噴霧與精準倒油的「兩用噴油瓶」，以及拯救起床毛躁打結的「AUS彈性順髮梳」兩款實用商品，開賣不到60分鐘就售出超過50件，俐落躍居店內開跑的兩大人氣銷售黑馬。此外，一鍵即可快速脫模的「一鍵按壓式製冰盒」，以及貼心附贈專用收納袋的編織「手作工具組」，都以極高的實用性成功擄獲小資族的心。



▲3COINS南西店鎖定手作愛好者推出便利手作工具組，不管是編織毛線手環還是專用收納袋都能輕鬆入手。





中南部粉絲引頸期盼的展店計畫

針對外縣市粉絲紛紛在社群平台熱烈敲碗的呼聲，品牌團隊正面給予回應，透露第3間與第4間新據點已在積極籌劃當中。經營團隊強調，展店核心不僅是拓展實體門市的數字，更希望把原汁原味的日式美學陳列與無痛入手的生活好感體驗，完整扎根在台灣各地的生活圈。



▲3COINS誠品生活南西店櫃檯與熱銷選品區，開幕首兩日消費結帳還有限量品牌Logo鳳梨酥好禮。

3COINS 誠品生活南西店 店家資訊

門市地址：台北市中山區南京西路14號地下1樓

營業時間：週日到週四11點00分到22點00分，週五到週六11點00分到22點30分





3COINS 誠品生活南西店 開幕優惠活動

活動時間：2026年11月5日到11月6日

活動內容：每日前50名完成消費結帳的顧客，即可獲贈品牌限定鳳梨酥1份，每日數量有限，送完為止





3COINS 誠品生活南西店 必買推薦商品

兩用噴油瓶 169元

AUS彈性順髮梳 669元

微波煎魚神器調理盒 399元

微波一人炊飯鍋 169元

露臉小熊寵物包 499元

寵物毛髮鑰匙圈 99元

寵物相框鑰匙圈 99元

寵物造型頭套盲包 169元

寵物推車專用掛袋 199元

應援手燈收納包 249元

偶像拍立得收藏冊 139元

手作飾品材料收納盒 139元





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