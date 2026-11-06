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中山站逛街新選擇！百元日雜3COINS誠品南西開了，毛孩萌包、追星專區99元就有

中山站3COINS日雜日式
2026-11-06 19:10文字：編輯 鄭雅之 圖片提供:3COINS
編輯 鄭雅之

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編輯 鄭雅之 表示：也太快！3COINS台北二號店就開在中山站，還引進好多平價新品～

喜愛日系質感美學的台北逛街族又有挖寶好去處，日本高人氣生活選品品牌「3COINS」在短短兩個月內迅速擴展，第二間實體門市選在人潮匯聚的誠品生活南西地下1樓盛大見面。全店不僅彙整日常必備的居家收納，還全面升級商品廣度，帶來耳目一新的逛店驚喜。

▲日本人氣雜貨3COINS台灣2號店正式進駐誠品生活南西，寬敞空間集結居家收納、廚房料理與生活選品。
▲日本人氣雜貨3COINS台灣2號店正式進駐誠品生活南西，寬敞空間集結居家收納、廚房料理與生活選品。
▲實用度滿分的料理廚房好物，兼具便利脫模與保鮮儲存功能，讓日常居家生活變得更輕鬆省力。
▲實用度滿分的料理廚房好物，兼具便利脫模與保鮮儲存功能，讓日常居家生活變得更輕鬆省力。

毛孩寵物專區周邊實用小物推薦

鎖定赤峰街與南西商圈年輕且講究個性的族群特色，店內巧妙增設了追星應援、創意手作以及毛小孩周邊。像是造型逗趣吸睛的「露臉小熊寵物包」，還有能把心愛寶貝毛髮完整封存的「寵物毛髮鑰匙圈」與「寵物相框鑰匙圈」，讓毛爸毛媽在現場挑得愛不釋手。

▲詢問度破表的露臉小熊寵物包，以俏皮可愛的小熊外型搭配舒適肩背設計，帶毛小孩出門散步超吸睛。
▲詢問度破表的露臉小熊寵物包，以俏皮可愛的小熊外型搭配舒適肩背設計，帶毛小孩出門散步超吸睛。

迷妹必收的追星應援神器專區

針對熱愛應援的粉絲族群，店內特別打造吸睛的追星收藏專區。現場展示了能妥善保存心愛周邊的「偶像拍立得收藏冊」，以及能多角度展示吊飾與徽章的「旋轉展示架」與「透明公仔收納盒」，滿足粉絲將珍貴回憶精緻陳列的所有需求。

▲專為追星族與收藏控打造的透明展示收納盒，分格設計能完美珍藏拍立得小卡與心愛公仔模型。
▲專為追星族與收藏控打造的透明展示收納盒，分格設計能完美珍藏拍立得小卡與心愛公仔模型。

開幕首小時就被掃光的實用好物

延續先前西門町創下的熱銷紀錄，南西新店在開門首小時便迎來搶購人潮。其中兼顧細緻噴霧與精準倒油的「兩用噴油瓶」，以及拯救起床毛躁打結的「AUS彈性順髮梳」兩款實用商品，開賣不到60分鐘就售出超過50件，俐落躍居店內開跑的兩大人氣銷售黑馬。此外，一鍵即可快速脫模的「一鍵按壓式製冰盒」，以及貼心附贈專用收納袋的編織「手作工具組」，都以極高的實用性成功擄獲小資族的心。

▲3COINS南西店鎖定手作愛好者推出便利手作工具組，不管是編織毛線手環還是專用收納袋都能輕鬆入手。
▲3COINS南西店鎖定手作愛好者推出便利手作工具組，不管是編織毛線手環還是專用收納袋都能輕鬆入手。

中南部粉絲引頸期盼的展店計畫

針對外縣市粉絲紛紛在社群平台熱烈敲碗的呼聲，品牌團隊正面給予回應，透露第3間與第4間新據點已在積極籌劃當中。經營團隊強調，展店核心不僅是拓展實體門市的數字，更希望把原汁原味的日式美學陳列與無痛入手的生活好感體驗，完整扎根在台灣各地的生活圈。

▲3COINS誠品生活南西店櫃檯與熱銷選品區，開幕首兩日消費結帳還有限量品牌Logo鳳梨酥好禮。
▲3COINS誠品生活南西店櫃檯與熱銷選品區，開幕首兩日消費結帳還有限量品牌Logo鳳梨酥好禮。


3COINS 誠品生活南西店 店家資訊

門市地址：台北市中山區南京西路14號地下1樓
營業時間：週日到週四11點00分到22點00分，週五到週六11點00分到22點30分

3COINS 誠品生活南西店 開幕優惠活動

活動時間：2026年11月5日到11月6日
活動內容：每日前50名完成消費結帳的顧客，即可獲贈品牌限定鳳梨酥1份，每日數量有限，送完為止

3COINS 誠品生活南西店 必買推薦商品

  • 兩用噴油瓶 169元
  • AUS彈性順髮梳 669元
  • 微波煎魚神器調理盒 399元
  • 微波一人炊飯鍋 169元
  • 露臉小熊寵物包 499元
  • 寵物毛髮鑰匙圈 99元
  • 寵物相框鑰匙圈 99元
  • 寵物造型頭套盲包 169元
  • 寵物推車專用掛袋 199元
  • 應援手燈收納包 249元
  • 偶像拍立得收藏冊 139元
  • 手作飾品材料收納盒 139元

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