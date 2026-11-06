中山站逛街新選擇！百元日雜3COINS誠品南西開了，毛孩萌包、追星專區99元就有

編輯 鄭雅之 表示：也太快！3COINS台北二號店就開在中山站，還引進好多平價新品～
喜愛日系質感美學的台北逛街族又有挖寶好去處，日本高人氣生活選品品牌「3COINS」在短短兩個月內迅速擴展，第二間實體門市選在人潮匯聚的誠品生活南西地下1樓盛大見面。全店不僅彙整日常必備的居家收納，還全面升級商品廣度，帶來耳目一新的逛店驚喜。
毛孩寵物專區周邊實用小物推薦
鎖定赤峰街與南西商圈年輕且講究個性的族群特色，店內巧妙增設了追星應援、創意手作以及毛小孩周邊。像是造型逗趣吸睛的「露臉小熊寵物包」，還有能把心愛寶貝毛髮完整封存的「寵物毛髮鑰匙圈」與「寵物相框鑰匙圈」，讓毛爸毛媽在現場挑得愛不釋手。
迷妹必收的追星應援神器專區
針對熱愛應援的粉絲族群，店內特別打造吸睛的追星收藏專區。現場展示了能妥善保存心愛周邊的「偶像拍立得收藏冊」，以及能多角度展示吊飾與徽章的「旋轉展示架」與「透明公仔收納盒」，滿足粉絲將珍貴回憶精緻陳列的所有需求。
開幕首小時就被掃光的實用好物
延續先前西門町創下的熱銷紀錄，南西新店在開門首小時便迎來搶購人潮。其中兼顧細緻噴霧與精準倒油的「兩用噴油瓶」，以及拯救起床毛躁打結的「AUS彈性順髮梳」兩款實用商品，開賣不到60分鐘就售出超過50件，俐落躍居店內開跑的兩大人氣銷售黑馬。此外，一鍵即可快速脫模的「一鍵按壓式製冰盒」，以及貼心附贈專用收納袋的編織「手作工具組」，都以極高的實用性成功擄獲小資族的心。
中南部粉絲引頸期盼的展店計畫
針對外縣市粉絲紛紛在社群平台熱烈敲碗的呼聲，品牌團隊正面給予回應，透露第3間與第4間新據點已在積極籌劃當中。經營團隊強調，展店核心不僅是拓展實體門市的數字，更希望把原汁原味的日式美學陳列與無痛入手的生活好感體驗，完整扎根在台灣各地的生活圈。
3COINS 誠品生活南西店 店家資訊
門市地址：台北市中山區南京西路14號地下1樓
營業時間：週日到週四11點00分到22點00分，週五到週六11點00分到22點30分
3COINS 誠品生活南西店 開幕優惠活動
活動時間：2026年11月5日到11月6日
活動內容：每日前50名完成消費結帳的顧客，即可獲贈品牌限定鳳梨酥1份，每日數量有限，送完為止
3COINS 誠品生活南西店 必買推薦商品
- 兩用噴油瓶 169元
- AUS彈性順髮梳 669元
- 微波煎魚神器調理盒 399元
- 微波一人炊飯鍋 169元
- 露臉小熊寵物包 499元
- 寵物毛髮鑰匙圈 99元
- 寵物相框鑰匙圈 99元
- 寵物造型頭套盲包 169元
- 寵物推車專用掛袋 199元
- 應援手燈收納包 249元
- 偶像拍立得收藏冊 139元
- 手作飾品材料收納盒 139元
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