LOPIA台北大巨蛋開了！日本傳奇甜點師海外首店、20元生鮭魚壽司亮點看，必買推薦要筆記

編輯 鄭雅之 表示：LOPIA台北大巨蛋開了！台北人不用再跑南港、天母超讚～

終於等到LOPIA台北大巨蛋開幕了！隨著台北東區遠東Garden City商場棟正式開幕，最多人期待的就是LOPIA什麼時候要開，如今這座全台第15間分店終於亮相，不僅帶來歐洲三星主廚坐鎮的夢幻法式甜點、台北首發酒類博物館，更祭出連三天黑毛和牛與排隊生鮮超殺優惠，直接引爆信義區全新話題。



▲日本超人氣連鎖超市LOPIA正式進駐遠東Garden City，打造占地寬敞且品項齊全的信義區全新逛街採買地標。(攝影：鄭雅之)

▲歡慶台北大巨蛋新門市盛大開幕，鮮食生魚片專區首日祭出每貫20元的生鮭魚壽司排隊搶購優惠。





米其林級甜點海外首發亮相

新據點最具話題性的看點，就是名廚鎧塚俊彥將自身同名烘焙品牌「Le Jardin Pâtisserie by Yoroizuka」移師海外，這位累積歐洲多國手藝的主廚親自主理，依節氣精挑日本空運的水蜜柑、紅葡萄及麝香葡萄，創作出外層細緻內餡濃潤的千層派與起司蛋糕，為熱愛法式午茶的群眾端出頂級享受。



▲日本法式甜點大師鎧塚俊彥海外首間甜點專櫃進駐LOPIA大巨蛋店，同步供應現烤出爐的特色披薩。(攝影：鄭雅之)





台北首座獨家酒博館

除了精緻甜品，場內特別規劃台北門市首座酒類博物館，陳列齊全的日本美酒供行家挑選，熟食保溫專區更是亮點滿滿，端出獨家巨型風味披薩、四國與北海道冷鏈鮮魚，以及多田工房煙燻肉腸，多樣化現做熟食彷彿將日本在地屋台熱氣直接搬進繁華街區，讓大家下班採購便當或是派對聚餐都超方便。



▲歷經近10年研發並改良麵糰口感的現烤披薩，推出巨型蟹味棒等獨家口味，份量厚實且提供貼心切片服務。





社群瘋傳神級回購好物推薦

在社群討論度極高的人氣常勝軍中，這幾款更是行家指名必掃名單，像是猶如烤布蕾口感的「北海道函館布丁」、揉合微醺咖啡香的「提拉米蘇」，以及針對在地濕度調整配方且厚實多料的「披薩」和「烤地瓜」，還有極致濃郁的「北海道濃郁起司蛋糕」，每項都是老饕一再回購的心頭好，完全不踩雷。



▲社群熱議的超高CP值人氣甜點提拉米蘇，大份量包裝融合濃郁馬斯卡彭起司與咖啡酒香，入口綿密滑順。(攝影：鄭雅之)



▲熟食區人氣爆棚的頂級黑毛和牛便當，鋪滿厚切鮮嫩牛排並淋上特調醬汁，肉質軟嫩多汁讓人食指大動。(攝影：鄭雅之)





首波開幕限時折扣強勢開搶

肉食控最關心的冷藏「黑毛和牛」不僅經由專業手工剔除多餘筋膜油脂，首兩日燒肉片每100公克更狂降至99元，而開幕當天最吸睛的莫過於每貫只要20元銅板價的「生鮭魚壽司」，加上限時特賣的蒲燒鰻魚、日本麝香葡萄與人氣拉麵，誠意十足的折扣誠意滿滿，吸引大批民眾一早就排隊搶便宜。



▲精肉區主打經過專業分切精修的冷藏日本黑毛和牛燒肉片，肉質細嫩且油花分布均勻，是走進LOPIA必買的招牌生鮮。

▲熱食熟食專區集結四國與北海道直送海鮮及現烤串燒，飄散濃郁香氣，把道地日本屋台美味完整搬進大巨蛋。(攝影：鄭雅之)

LOPIA台北大巨蛋店 店家資訊

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號地下2樓，遠東Garden City

營業時間：每日11點至22點





LOPIA台北大巨蛋店 開幕優惠活動

搶先必收限時好康

首日11月6日限定生鮭魚壽司銅板價每貫20元，現省一半原價40元。

11月6日至11月8日大顆早生富士蘋果與土岐蘋果限量100箱，單顆58元兩顆特價100元。

11月6日至11月8日日本產麝香葡萄祭出驚喜特價，售價依賣場公告為主。

生鮮肉品與海鮮專區

11月6日至11月7日黑毛和牛燒肉片每100公克超值價99元。

11月6日至11月7日黑毛和牛大促銷每100公克198元，品項依櫃位現貨為準。

11月8日一日限定黑毛和牛中款燒肉片、內腿牛排、腿肉塊均一特價每100公克198元。

11月6日至11月8日太平洋鮭魚生魚片每100公克特惠價100元。

11月6日至11月8日真章魚解凍款每100公克109元。

11月6日至11月8日蒲燒鰻魚單尾450元，兩尾享優惠價788元，三尾享合購價999元。





人氣熟食與日式拉麵乾貨

11月6日至11月8日巨型蟹味棒披薩每份特價350元，原價399元。

11月6日至11月8日日式烤雞串5入盒裝特價259元，原價299元。

11月6日至11月8日日清AFURI拉麵任挑兩盒特惠888元，原價每盒499元至548元。

11月6日至11月8日明星吉伊卡哇醬油風味杯麵兩件合購價99元，原價單件79元。

11月6日至11月8日日清兵衛豆皮烏龍碗麵享特價59元，原價69元。

11月6日至11月8日火之屋指定品項納豆每件特價49元，原價120元。





甜點零食與微醺飲品

11月6日至11月8日八天堂Premium奶油麵包指定口味買1送1，特惠價159元。

11月6日至11月8日北日本酒釀葡萄奶油夾心餅特惠價89元，原價100元。

11月6日至11月8日阿尼驚喜蛋人氣卡通系列每個特價69元，原價98元。

11月6日至11月8日宅間銀座咖哩腰果特賣價299元，原價355元。

11月6日至11月8日高砂金箔梅酒500毫升兩瓶特惠價999元，原價單瓶999元。

11月6日至11月8日SAPPORO黑標生啤酒633毫升特賣價99元，原價199元。

11月6日至11月8日SINKA真果晴王麝香葡萄酒360毫升享特價2999元，原價3500元。

11月6日至11月8日SANGARIA蜂蜜檸檬飲料每罐39元，原價59元。

11月6日至11月8日喬治亞水果風味咖啡系列每罐39元，原價59元。





LOPIA台北大巨蛋店 必買人氣清單參考

北海道函館布丁：由職人監製打造，質地細嫩滑順宛如烤布蕾，附上微苦黑糖液，每盒約80至120元。

提拉米蘇：使用正統手指餅乾搭配馬斯卡彭起司，口感濕潤綿密帶有優雅酒香，每盒約333元。

黑毛和牛：主打冷藏肉品並細心去除多餘筋膜與脂肪，外酥內嫩肉香濃郁，每盒約200至800元。

烤地瓜：選用日本茨城縣熟成紅春地瓜，甜度突破40度，口感軟糯綿密，每份約50至90元。

披薩：研發近10年並調整麵糰比例，巨型蟹味棒口味用料澎湃且鹹度適中，每盒約175至399元。

北海道濃郁起司蛋糕：蛋糕體質地厚實濃香，冰過後口感絲滑不膩口，每盒約180至320元。

Le Jardin Pâtisserie by Yoroizuka甜點：海外首店就開在LOPIA台北大巨蛋店，帶來日本第一甜點師的人氣甜點。





台北大巨蛋最新開幕必看！

推薦閱讀：臺北洲際真的來了！大巨蛋奢華飯店開箱347間景觀房與公寓式套房，直火牛排與日韓名廚料理引爆美食話題

推薦閱讀：台北大巨蛋吃這家！高雄老字號「福園台菜」台北首店，必點手路菜、滿3千送3百

推薦閱讀：囕盈豚台北大巨蛋菜單、候位辦法先看！首爾3大必吃韓式燒肉，店員推薦隱藏吃法