LOPIA台北大巨蛋開了！日本傳奇甜點師海外首店、20元生鮭魚壽司亮點看，必買推薦要筆記

編輯 鄭雅之 表示：LOPIA台北大巨蛋開了！台北人不用再跑南港、天母超讚～
終於等到LOPIA台北大巨蛋開幕了！隨著台北東區遠東Garden City商場棟正式開幕，最多人期待的就是LOPIA什麼時候要開，如今這座全台第15間分店終於亮相，不僅帶來歐洲三星主廚坐鎮的夢幻法式甜點、台北首發酒類博物館，更祭出連三天黑毛和牛與排隊生鮮超殺優惠，直接引爆信義區全新話題。
米其林級甜點海外首發亮相
新據點最具話題性的看點，就是名廚鎧塚俊彥將自身同名烘焙品牌「Le Jardin Pâtisserie by Yoroizuka」移師海外，這位累積歐洲多國手藝的主廚親自主理，依節氣精挑日本空運的水蜜柑、紅葡萄及麝香葡萄，創作出外層細緻內餡濃潤的千層派與起司蛋糕，為熱愛法式午茶的群眾端出頂級享受。
台北首座獨家酒博館
除了精緻甜品，場內特別規劃台北門市首座酒類博物館，陳列齊全的日本美酒供行家挑選，熟食保溫專區更是亮點滿滿，端出獨家巨型風味披薩、四國與北海道冷鏈鮮魚，以及多田工房煙燻肉腸，多樣化現做熟食彷彿將日本在地屋台熱氣直接搬進繁華街區，讓大家下班採購便當或是派對聚餐都超方便。
社群瘋傳神級回購好物推薦
在社群討論度極高的人氣常勝軍中，這幾款更是行家指名必掃名單，像是猶如烤布蕾口感的「北海道函館布丁」、揉合微醺咖啡香的「提拉米蘇」，以及針對在地濕度調整配方且厚實多料的「披薩」和「烤地瓜」，還有極致濃郁的「北海道濃郁起司蛋糕」，每項都是老饕一再回購的心頭好，完全不踩雷。
首波開幕限時折扣強勢開搶
肉食控最關心的冷藏「黑毛和牛」不僅經由專業手工剔除多餘筋膜油脂，首兩日燒肉片每100公克更狂降至99元，而開幕當天最吸睛的莫過於每貫只要20元銅板價的「生鮭魚壽司」，加上限時特賣的蒲燒鰻魚、日本麝香葡萄與人氣拉麵，誠意十足的折扣誠意滿滿，吸引大批民眾一早就排隊搶便宜。
LOPIA台北大巨蛋店 店家資訊
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號地下2樓，遠東Garden City
營業時間：每日11點至22點
LOPIA台北大巨蛋店 開幕優惠活動
搶先必收限時好康
- 首日11月6日限定生鮭魚壽司銅板價每貫20元，現省一半原價40元。
- 11月6日至11月8日大顆早生富士蘋果與土岐蘋果限量100箱，單顆58元兩顆特價100元。
- 11月6日至11月8日日本產麝香葡萄祭出驚喜特價，售價依賣場公告為主。
生鮮肉品與海鮮專區
- 11月6日至11月7日黑毛和牛燒肉片每100公克超值價99元。
- 11月6日至11月7日黑毛和牛大促銷每100公克198元，品項依櫃位現貨為準。
- 11月8日一日限定黑毛和牛中款燒肉片、內腿牛排、腿肉塊均一特價每100公克198元。
- 11月6日至11月8日太平洋鮭魚生魚片每100公克特惠價100元。
- 11月6日至11月8日真章魚解凍款每100公克109元。
- 11月6日至11月8日蒲燒鰻魚單尾450元，兩尾享優惠價788元，三尾享合購價999元。
人氣熟食與日式拉麵乾貨
- 11月6日至11月8日巨型蟹味棒披薩每份特價350元，原價399元。
- 11月6日至11月8日日式烤雞串5入盒裝特價259元，原價299元。
- 11月6日至11月8日日清AFURI拉麵任挑兩盒特惠888元，原價每盒499元至548元。
- 11月6日至11月8日明星吉伊卡哇醬油風味杯麵兩件合購價99元，原價單件79元。
- 11月6日至11月8日日清兵衛豆皮烏龍碗麵享特價59元，原價69元。
- 11月6日至11月8日火之屋指定品項納豆每件特價49元，原價120元。
甜點零食與微醺飲品
- 11月6日至11月8日八天堂Premium奶油麵包指定口味買1送1，特惠價159元。
- 11月6日至11月8日北日本酒釀葡萄奶油夾心餅特惠價89元，原價100元。
- 11月6日至11月8日阿尼驚喜蛋人氣卡通系列每個特價69元，原價98元。
- 11月6日至11月8日宅間銀座咖哩腰果特賣價299元，原價355元。
- 11月6日至11月8日高砂金箔梅酒500毫升兩瓶特惠價999元，原價單瓶999元。
- 11月6日至11月8日SAPPORO黑標生啤酒633毫升特賣價99元，原價199元。
- 11月6日至11月8日SINKA真果晴王麝香葡萄酒360毫升享特價2999元，原價3500元。
- 11月6日至11月8日SANGARIA蜂蜜檸檬飲料每罐39元，原價59元。
- 11月6日至11月8日喬治亞水果風味咖啡系列每罐39元，原價59元。
LOPIA台北大巨蛋店 必買人氣清單參考
- 北海道函館布丁：由職人監製打造，質地細嫩滑順宛如烤布蕾，附上微苦黑糖液，每盒約80至120元。
- 提拉米蘇：使用正統手指餅乾搭配馬斯卡彭起司，口感濕潤綿密帶有優雅酒香，每盒約333元。
- 黑毛和牛：主打冷藏肉品並細心去除多餘筋膜與脂肪，外酥內嫩肉香濃郁，每盒約200至800元。
- 烤地瓜：選用日本茨城縣熟成紅春地瓜，甜度突破40度，口感軟糯綿密，每份約50至90元。
- 披薩：研發近10年並調整麵糰比例，巨型蟹味棒口味用料澎湃且鹹度適中，每盒約175至399元。
- 北海道濃郁起司蛋糕：蛋糕體質地厚實濃香，冰過後口感絲滑不膩口，每盒約180至320元。
- Le Jardin Pâtisserie by Yoroizuka甜點：海外首店就開在LOPIA台北大巨蛋店，帶來日本第一甜點師的人氣甜點。
台北大巨蛋最新開幕必看！
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