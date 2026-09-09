囕盈豚台北大巨蛋菜單、候位辦法先看！首爾3大必吃韓式燒肉，店員推薦隱藏吃法

編輯 鄭雅之 表示：終於等到「囕盈豚」開幕了！為了吃到許光漢同款，就算要現場排隊我也願意啊～

台北大巨蛋必吃韓式燒肉「囕盈豚」開箱看！來自韓國首爾的超人氣燒肉名店「囕盈豚」選在9月12日正式進駐遠東Garden City，這也是該品牌跨出韓國的首間海外分店。被譽為首爾三大必吃燒肉名店、更是金豬食堂勁敵的「囕盈豚」，是連許光漢、李洙赫都愛的的韓式道地燒肉，這次把擁有40年炭火燒烤功底的陣容引進台灣，讓熱愛韓式燒肉的肉控不用飛韓國就能輕鬆享用。

▲專人桌邊代烤掌握最佳熟度，讓饕客無需親自動手就能輕鬆品嚐極致燒肉美味。(攝影：鄭雅之)

▲囕盈豚提供多款韓式小菜、經典副餐與高質感炭火燒肉套餐，打造極致韓式餐桌饗宴。(攝影：鄭雅之)





桌邊代烤招牌夢幻肉品

「囕盈豚」全程提供專人桌邊代烤服務，店家主打極致珍稀的「老饕豬」，入口呈現軟嫩多汁的迷人風味。口感爽脆彈牙的「松阪豬」與無筋少油的「霜降豬」更是老饕必點，還能單點加碼「豬五花」與「豬梅花」。消費方式極力推薦點選兩人或三人套餐最划算，全店81坪空間設有10人獨立包廂，無論是上班族小酌或親友聚會都非常適合。



▲嚴選老饕豬、松阪豬、霜降豬等五大必嚐部位，油花分布勻稱且新鮮誘人。(攝影：鄭雅之)





解膩靈魂沾醬、韓式小菜搭配多種吃法

靈魂沾醬與小菜更是「囕盈豚」一大亮點，店員特別推薦順時針方向沾一輪，從岩鹽、生芥末、包肉醬，一路吃到海鮮醬與香香蝦，感受從清爽到濃郁的層次變化。店員更私房推薦用「松阪豬」搭配醬漬洋蔥絲極致解膩，或是將烤肉點綴少許「生芥末」後包入新鮮生菜享用。搭配獨家「三星蔥辛奇」與「辛奇捲」，滿滿一桌豐富配料讓人變化出不同吃法。



▲爽脆彈牙的松阪豬搭配醬漬洋蔥絲一同入口，酸甜清爽超解膩。(攝影：鄭雅之)





必點韓式經典小菜與人氣副餐

除了頂級燒肉之外，套餐與單點菜單中還能搭配各式多樣化的韓式料理。像是口感冰涼酸爽的「冷湯Q麵」與香辣帶勁的「辣拌Q麵」，搭配燒肉享用讓人一口接一口。還有濃郁開胃的「辣炒年糕」與蓬鬆軟嫩的「蒸蛋」，或是暖胃的「大醬湯」與「辛奇湯」，配上新鮮的「包肉生菜」，每一道都讓人飽足感十足。



▲蓬鬆綿密的韓式蒸蛋口感軟嫩，作為燒肉副餐享用相當對味。(攝影：鄭雅之)

▲熱騰騰的辛奇湯酸辣開胃且配料豐富，是搭配燒肉一同享用的必點韓式經典湯品。(攝影：鄭雅之)





囕盈豚大巨蛋店現場候位辦法

想要搶先朝聖「囕盈豚」海外首店，要特別留意店家目前的現場營運規則。目前餐廳全憑現場登記候位且不開放預約，平日15:30及假日13:30起開始開放現場登記，收到簡訊通知後必須在10分鐘內全員到齊報到。整體消費每人平均預算約落在950元至1200元之間，用餐時間限時120分鐘，建議想要衝一波的燒肉控一定要提前到現場卡位。



▲燒肉靈魂沾醬包含岩鹽、生芥末、包肉醬、海鮮醬與香香蝦，店員推薦順時針沾一輪品嚐豐富層次。(攝影：鄭雅之)

▲用新鮮生菜包入炭火燒肉、特製沾醬與韓式辛奇一同享用，是道地的韓式燒肉包肉吃法。(攝影：鄭雅之)

囕盈豚台北大巨蛋店 店家資訊

店家地址：臺北市信義區忠孝東路四段517號1樓（大巨蛋遠東Garden City）

店家電話：(02)2766-7789

開幕日期：2026年9月12日

平均消費：約950元至1200元

用餐時間：入座起計算120分鐘

營業時間：週一至週五16:30-23:00，週六至週日14:30-23:00







囕盈豚台北大巨蛋店 候位登記時間

候位登記時間：平日15:30-20:00，假日13:30-20:00

候位注意事項：僅限現場登記（每組最多8人），簡訊通知後須於10分鐘內返店報到，全員到齊方可入座





囕盈豚台北大巨蛋店菜單

分享套餐

雙人套餐

套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋、包肉生菜、手作小菜

精選肉品三選一：霜降豬 $1,900、老饕豬 $2,200、松阪豬$2,300





套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋、包肉生菜、手作小菜 精選肉品三選一：霜降豬 $1,900、老饕豬 $2,200、松阪豬$2,300 三人套餐

套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋 、Q麵任選一款、包肉生菜、手作小菜

精選肉品三選一：霜降豬 $2,850、老饕豬 $3,250、松阪豬 $3,450





套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋 、Q麵任選一款、包肉生菜、手作小菜 精選肉品三選一：霜降豬 $2,850、老饕豬 $3,250、松阪豬 $3,450 單點肉品

豬五花 $440 / 150g

豬梅花 $460 / 150g





韓式經典

辣炒年糕$450

蒸蛋$220

冷湯Q麵$380

辣拌Q麵$360

大醬湯$360

辛奇湯$340

包肉生菜$220

白飯$30





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▲豐富的韓式小菜陣容誠意十足，酸香爽口的小菜能完美平衡炭火燒肉的油香。(攝影：鄭雅之)

▲首爾超人氣韓式燒肉名店囕盈豚進駐台北大巨蛋，多款人氣肉品與韓式經典小菜擺滿桌超霸氣。(攝影：鄭雅之)

▲用新鮮生菜包入炭火燒肉、特製沾醬與韓式辛奇一同享用，是道地的韓式燒肉包肉吃法。(攝影：鄭雅之)

▲店員推薦將炭火燒肉沾上自製沾醬或生芥末，更能襯托出優質肉品的鮮甜風味。(攝影：鄭雅之)

▲經由高溫炭火直烤的肉品外焦裏嫩，鎖住鮮美肉汁並帶有淡淡炭香令人食指大動。(攝影：鄭雅之)

▲濃郁香辣的韓式辣炒年糕吸滿醬汁，是多人聚餐不可錯過的熱門經典小菜。(攝影：鄭雅之)

▲首爾人氣燒肉囕盈豚台北大巨蛋店主打專人桌邊代烤，在高溫炭火直烤下完美鎖住肉汁。(攝影：鄭雅之)