囕盈豚台北大巨蛋菜單、候位辦法先看！首爾3大必吃韓式燒肉，店員推薦隱藏吃法

編輯 鄭雅之 表示：終於等到「囕盈豚」開幕了！為了吃到許光漢同款，就算要現場排隊我也願意啊～
台北大巨蛋必吃韓式燒肉「囕盈豚」開箱看！來自韓國首爾的超人氣燒肉名店「囕盈豚」選在9月12日正式進駐遠東Garden City，這也是該品牌跨出韓國的首間海外分店。被譽為首爾三大必吃燒肉名店、更是金豬食堂勁敵的「囕盈豚」，是連許光漢、李洙赫都愛的的韓式道地燒肉，這次把擁有40年炭火燒烤功底的陣容引進台灣，讓熱愛韓式燒肉的肉控不用飛韓國就能輕鬆享用。
桌邊代烤招牌夢幻肉品
「囕盈豚」全程提供專人桌邊代烤服務，店家主打極致珍稀的「老饕豬」，入口呈現軟嫩多汁的迷人風味。口感爽脆彈牙的「松阪豬」與無筋少油的「霜降豬」更是老饕必點，還能單點加碼「豬五花」與「豬梅花」。消費方式極力推薦點選兩人或三人套餐最划算，全店81坪空間設有10人獨立包廂，無論是上班族小酌或親友聚會都非常適合。
解膩靈魂沾醬、韓式小菜搭配多種吃法
靈魂沾醬與小菜更是「囕盈豚」一大亮點，店員特別推薦順時針方向沾一輪，從岩鹽、生芥末、包肉醬，一路吃到海鮮醬與香香蝦，感受從清爽到濃郁的層次變化。店員更私房推薦用「松阪豬」搭配醬漬洋蔥絲極致解膩，或是將烤肉點綴少許「生芥末」後包入新鮮生菜享用。搭配獨家「三星蔥辛奇」與「辛奇捲」，滿滿一桌豐富配料讓人變化出不同吃法。
必點韓式經典小菜與人氣副餐
除了頂級燒肉之外，套餐與單點菜單中還能搭配各式多樣化的韓式料理。像是口感冰涼酸爽的「冷湯Q麵」與香辣帶勁的「辣拌Q麵」，搭配燒肉享用讓人一口接一口。還有濃郁開胃的「辣炒年糕」與蓬鬆軟嫩的「蒸蛋」，或是暖胃的「大醬湯」與「辛奇湯」，配上新鮮的「包肉生菜」，每一道都讓人飽足感十足。
囕盈豚大巨蛋店現場候位辦法
想要搶先朝聖「囕盈豚」海外首店，要特別留意店家目前的現場營運規則。目前餐廳全憑現場登記候位且不開放預約，平日15:30及假日13:30起開始開放現場登記，收到簡訊通知後必須在10分鐘內全員到齊報到。整體消費每人平均預算約落在950元至1200元之間，用餐時間限時120分鐘，建議想要衝一波的燒肉控一定要提前到現場卡位。
囕盈豚台北大巨蛋店 店家資訊
店家地址：臺北市信義區忠孝東路四段517號1樓（大巨蛋遠東Garden City）
店家電話：(02)2766-7789
開幕日期：2026年9月12日
平均消費：約950元至1200元
用餐時間：入座起計算120分鐘
營業時間：週一至週五16:30-23:00，週六至週日14:30-23:00
囕盈豚台北大巨蛋店 候位登記時間
候位登記時間：平日15:30-20:00，假日13:30-20:00
候位注意事項：僅限現場登記（每組最多8人），簡訊通知後須於10分鐘內返店報到，全員到齊方可入座
囕盈豚台北大巨蛋店菜單
分享套餐
- 雙人套餐
套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋、包肉生菜、手作小菜
精選肉品三選一：霜降豬 $1,900、老饕豬 $2,200、松阪豬$2,300
- 三人套餐
套餐包含：豬五花、豬梅花、辛奇湯、蒸蛋 、Q麵任選一款、包肉生菜、手作小菜
精選肉品三選一：霜降豬 $2,850、老饕豬 $3,250、松阪豬 $3,450
- 單點肉品
豬五花 $440 / 150g
豬梅花 $460 / 150g
韓式經典
- 辣炒年糕$450
- 蒸蛋$220
- 冷湯Q麵$380
- 辣拌Q麵$360
- 大醬湯$360
- 辛奇湯$340
- 包肉生菜$220
- 白飯$30
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