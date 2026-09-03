大巨蛋蔬食餐廳推薦！新品牌V, 亞洲創意蔬食，DIY木桶豆花、外帶佛卡夏也很推

編輯 鄭雅之 表示：台北大巨蛋全新蔬食品牌Ｖ,完全讓人忘記是在吃素誒！

台北大巨蛋Garden City也有蔬食餐廳！好膳集團全新蔬食品牌「V,」新開店正式進駐遠東Garden City莫內花園。團隊將世界各地的風味靈感融入亞洲植物性食材，打造出兼具健康與多層次風味的蔬食佳餚，讓蔬食成為一種極具品味的生活風格選擇。

▲遠東Garden City莫內花園門市提供多款跨國界創意蔬食料理，打造豐富多元的亞洲素食饗宴。(攝影：鄭雅之) ▲「水果玉米溫泉蛋炒松子」嚴選清甜白龍王玉米搭配劃開的滑順溫泉蛋，口感層次豐富，為大巨蛋美食V,的人氣必吃美味。(攝影：鄭雅之)





Garden City蔬食新品牌V,開幕優惠

空間設計採用深色木質搭配低彩度色系，配合暖色系線條燈光，營造沉穩內斂的用餐氛圍。為慶祝全新開幕，門市特別推出限定滿額活動，只要消費滿1500元，即可享有半價加購氣泡酒或是免費獲贈「招牌青蔥佛卡夏」一份，吸引不少饕客前往體驗這場蔬食饗宴。

▲信義區大巨蛋商圈全新蔬食品牌V,用餐空間採明亮大片採光設計，提供饕客舒適質感的聚餐環境。(攝影：鄭雅之)





亞洲料理創意蔬食必點推薦

主廚團隊精心研發多款跨國界料理，包含鹹香Q彈且充滿蔬菜甜味的「雜菜紅薯冬粉」，還有結合白龍王水果玉米與滑順溫泉蛋的「水果玉米溫泉蛋炒松子」。另外還有口感酥脆的「金錢蝦餅佐桔醬」、辛香開胃的「香草檸檬葉綠咖哩」，而「金桔糖醋排骨」更是讓人有種在吃肉的錯覺，展現出豐富且不單調的蔬食飲食風貌，顛覆大家對於吃蔬食的印象。

▲香草檸檬葉綠咖哩融合濃厚椰奶與草本辛香，淋在白飯上超下飯，是前往信義區蔬食新品牌V,必點的異國風創意料理。(攝影：鄭雅之)





DIY木桶豆花多人必吃

甜點與伴手禮同樣令人驚豔，招牌「Ｖ, 豆花」採用木桶盛裝呈現超大份量，將蜜芋頭、蜜紅豆、綠豆、芋圓與花生等配料及剉冰、桂花糖漿、薑汁淋醬全數單獨盛裝，讓顧客體驗自行組裝的樂趣。同時店家更攜手百年茶家推出「南投小葉種紅茶」與「凍頂烏龍茶」，以及「經典原味曲奇餅」與「青花椒曲奇餅」等質感禮盒。

▲木桶裝盛的V,豆花隨附蜜芋頭、芋圓等多種配料與糖醬，讓饕客體驗DIY組裝樂趣。(攝影：鄭雅之) ▲將綿密豆花淋上特製桂花糖漿或薑汁，搭配豐富慢熬配料是餐後絕不能錯過的招牌甜點。(攝影：鄭雅之)





外帶蔬食麵包專區早餐吃剛好

除了內用佳餚外，現場特別設置了蔬食麵包專區，就算路過也能輕鬆打包外帶。這裡集結各式佛卡夏、餡餅與捲餅，像是充滿異國風情的「韓式洋蔥素牛肉青蔥佛卡夏」與「青蔥莫扎瑞拉佛卡夏」，還有多款微辣開胃的「泡菜素豬肉餡餅」、「椒麻醋溜薯絲捲餅」、「素打拋豬麵包」等豐富品項，滿足隨時想嗑麵包的慾望。

▲V,特別規劃外帶烘焙麵包專區，販售多款兼具多國風味的特製蔬食麵包與手作餡餅。(攝影：鄭雅之) ▲招牌外帶點心青蔥莫扎瑞拉佛卡夏，口感蓬鬆軟綿且充滿濃郁香氣，是路過必買的質感烘焙品項。(攝影：鄭雅之)





V, Garden City 莫內花園蔬食餐廳推薦

電話：(02)2528-3686

地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓





V, 蔬食餐廳 開幕優惠

消費滿1500元享好禮二選一：半價加購氣泡酒、招牌青蔥佛卡夏一份。





大巨蛋Garden City美食加碼推薦！

推薦閱讀：金子半之助天婦羅台北首店！小菜吃到飽、隱藏版吃法曝，250元半價衝大巨蛋吃。

推薦閱讀：台北烤鴨必吃加一！樂天皇朝Signature開在大巨蛋，再送500元餐券。

推薦閱讀：SOGO大巨蛋「Garden City」150間美食懶人包！神乃珈琲、最強海南雞飯、日百年抹茶必吃攻略。





看更多大巨蛋Garden City蔬食餐廳V,

▲特色料理「金桔糖醋排骨」更是讓人有種在吃肉的錯覺。(攝影：編輯 鄭雅之) ▲雜菜紅薯冬粉以Q彈冬粉拌入多種蔬菜與蛋絲，完美還原韓式經典蔬食美味。(攝影：鄭雅之)

▲位於遠東Garden City莫內花園的V,以深色木質與柔和燈光打造沉穩氛圍，為台北蔬食餐廳帶來全新風貌。(攝影：鄭雅之)