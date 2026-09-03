大巨蛋蔬食餐廳推薦！新品牌V, 亞洲創意蔬食，DIY木桶豆花、外帶佛卡夏也很推

編輯 鄭雅之 表示：台北大巨蛋全新蔬食品牌Ｖ,完全讓人忘記是在吃素誒！
台北大巨蛋Garden City也有蔬食餐廳！好膳集團全新蔬食品牌「V,」新開店正式進駐遠東Garden City莫內花園。團隊將世界各地的風味靈感融入亞洲植物性食材，打造出兼具健康與多層次風味的蔬食佳餚，讓蔬食成為一種極具品味的生活風格選擇。
Garden City蔬食新品牌V,開幕優惠
空間設計採用深色木質搭配低彩度色系，配合暖色系線條燈光，營造沉穩內斂的用餐氛圍。為慶祝全新開幕，門市特別推出限定滿額活動，只要消費滿1500元，即可享有半價加購氣泡酒或是免費獲贈「招牌青蔥佛卡夏」一份，吸引不少饕客前往體驗這場蔬食饗宴。
亞洲料理創意蔬食必點推薦
主廚團隊精心研發多款跨國界料理，包含鹹香Q彈且充滿蔬菜甜味的「雜菜紅薯冬粉」，還有結合白龍王水果玉米與滑順溫泉蛋的「水果玉米溫泉蛋炒松子」。另外還有口感酥脆的「金錢蝦餅佐桔醬」、辛香開胃的「香草檸檬葉綠咖哩」，而「金桔糖醋排骨」更是讓人有種在吃肉的錯覺，展現出豐富且不單調的蔬食飲食風貌，顛覆大家對於吃蔬食的印象。
DIY木桶豆花多人必吃
甜點與伴手禮同樣令人驚豔，招牌「Ｖ, 豆花」採用木桶盛裝呈現超大份量，將蜜芋頭、蜜紅豆、綠豆、芋圓與花生等配料及剉冰、桂花糖漿、薑汁淋醬全數單獨盛裝，讓顧客體驗自行組裝的樂趣。同時店家更攜手百年茶家推出「南投小葉種紅茶」與「凍頂烏龍茶」，以及「經典原味曲奇餅」與「青花椒曲奇餅」等質感禮盒。
外帶蔬食麵包專區早餐吃剛好
除了內用佳餚外，現場特別設置了蔬食麵包專區，就算路過也能輕鬆打包外帶。這裡集結各式佛卡夏、餡餅與捲餅，像是充滿異國風情的「韓式洋蔥素牛肉青蔥佛卡夏」與「青蔥莫扎瑞拉佛卡夏」，還有多款微辣開胃的「泡菜素豬肉餡餅」、「椒麻醋溜薯絲捲餅」、「素打拋豬麵包」等豐富品項，滿足隨時想嗑麵包的慾望。
V, Garden City 莫內花園蔬食餐廳推薦
電話：(02)2528-3686
地址：台北市信義區忠孝東路四段505號7樓
V, 蔬食餐廳 開幕優惠
- 消費滿1500元享好禮二選一：半價加購氣泡酒、招牌青蔥佛卡夏一份。
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