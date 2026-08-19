SOGO大巨蛋「Garden City」150間美食懶人包！神乃珈琲、最強海南雞飯、日百年抹茶必吃攻略。

編輯 鄭雅之 表示：大巨蛋遠東Garden City美食也太多新品牌！根本吃不完啊～
台北人真的久等了！備受矚目的遠東SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」宣布於8月22日正式試營運，全區匯聚超過560個品牌，光是餐飲就豪氣包下超過150間以上的陣容，打造台北人最新的美食天堂。這次重點聚焦在壓軸登場的商場棟「莫內花園」，不僅佔地超過4500坪、匯集28家話題餐廳，更開創全台唯一高密度的米其林名店殿堂，加上精品咖啡與日系超市，絕對是接下來台北最搶手的吃貨基地。
3000坪吃貨樂園開張！LOPIA與福砂屋常設店驚喜登場
地下2樓打造佔地3000坪的美味空間，依據採買需求規劃5大主題區。備受期待的日系超市「LOPIA」預計於第4季亮麗登場，特別邀請日本甜點大神鎧塚俊彥打造全新法式甜點專區。甜點控更不能錯過日本百年長崎蛋糕名店「カステラ本家福砂屋」在台灣的首間常設店，加上「舊振南」、「神戶風月堂」等15家超過一甲子的老字號伴手禮銘店，送禮自用都非常體面。
日本天婦羅海外首店進駐！極致炸物與爆氣美味登場
美食街迎來極致話題的海外首店，日本東京橋超人氣名店「金子半之助-天婦羅」強勢進駐。與以往主打醬汁米飯的美味天丼不同，這次帶來全新板前風格，由職人現點現炸並採分次上菜，呈現平價奢華的炸物饗宴。現場還有台中夜市王推薦的「桐生日式可麗餅」首度進軍百貨，加上日本百年抹茶名店「田頭茶鋪」與在地小吃「度小月DAAMI」，多重美味一次滿足。
紐約傳奇酵母麵包重磅來襲！頂級三明治與美式風格齊聚
麵包迷絕對會瘋狂，來自紐約擁有35年歷史的傳奇手工麵包「TOM CAT BAKERY」同步落腳地下2樓，主打富含乳酸菌的「白魯邦」自製酵母種。知名品牌PUREBREAD旗下的「LBC」也驚喜進駐，帶來「PUREBREAD Bakery」多款酸種麵包與可頌，現場現點現製煙燻牛與熔岩漢堡排等5款頂級三明治，搭配現炸牛油薯條，打造超邪惡的美食享受。
島語Buffet預計第4季重磅降臨
想感受充滿活力的美式風情，知名餐飲集團Campus Cafe打造的全新年輕化品牌「Kuzma cafe」選擇在大巨蛋莫內花園開出首店，主打現做美式漢堡與各式輕食。整個地下2樓規劃了550席複合式餐飲座位，此外，漢來美食旗下被饕客譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」也規劃於第4季進駐地下2樓，打造超過500坪的寬敞用餐空間，讓吃貨們充滿期待。
夢幻新加坡海南雞飯登場！7樓異國美食天堂
位於7樓的「世界風味花園」佔地2393坪，一次引進12家異國主題餐廳。其中最矚目的全台首店，莫過於傳承半世紀新加坡美味的「Chatterbox Café」，以被譽為「最好吃海南雞飯」的招牌餐點征服饕客味蕾。此外還有主打高級懷石料理的日本京都名店「京都二条苑がんこ」、首創熟成魚肉高級日式鍋物的「IPPIKI」，以及帶有優雅法式香頌氛圍的越式餐廳「越舍MAISON VIET」，帶來極致風味體驗。
高檔日料與升級版烤鴨都是全台獨家
7樓精彩陣容持續發威，較為中高價位的熱門迴轉壽司「金澤美味壽司」這次驚喜推出首間複合式門市，結合日本板前無菜單料理「鮨珠姬」，帶來一次滿足的雙重日料盛宴。以八色小籠包聞名的樂天皇朝則祭出升級版「樂天皇朝Signature」，重磅推出正宗北京烤鴨，外皮香脆沾砂糖的經典吃法絕對要體驗。
肉控、蔬食控都在七樓找到美食！
肉食控與素食者都能在7樓找到心頭好！韓式燒肉「SSAM」打造百貨首店，強勢打出全台灣唯一從屠宰到店「全程冷鍊運輸」的韓式燒肉，確保每一口肉質都鮮嫩甜美。由野村集團全新打造的「V」則主打時尚蔬食料理，打破對素食的傳統想像，現場更同步販售同集團的人氣烘焙麵包，滿足多元用餐需求。
8樓星饗藝廊試營運這四間搶先吃
8樓「星饗藝廊」佔地2279坪，打造全台首創單層高密度米其林殿堂。在眾多話題名店中，泰式餐酒全台首店「APINARA」、老字號川菜「四川吳抄手」、首度登陸台北的「福園台菜」以及經典台菜「頂鮮台南擔仔麵」四家餐廳，同步於8月22日試營運當天率先開工。不論是享受正宗泰國皇室風味、道地川味，或是品嚐高檔台菜與海鮮，都能在開幕首日一次滿足。
台中排隊名店雙雙北上！精緻台菜與創意料理齊聚
饕客引頸期盼的台菜與創意料理同樣陣容堅強。台中米其林必比登推薦的排隊名店「沁園春」與「馨苑小料理」雙雙首次北上展店，帶來傳承多年的經典小籠包與小份量精緻新台菜。此外還有主打無國界創意台味、屢獲米其林推薦的「頁小館RESTAURANT PAGE」，展現多元且新穎的台菜風貌。
星級美味接力登場！漢來頂級粵菜與A CUT全新品牌都有
8樓的星光名店將接力亮相。由隱世廚神鄭錦富領軍的「漢來名人坊」預計9月7日試營運，以青瓷綠荷葉空間展現頂級粵菜風情。國賓「A CUT」團隊打造的全新直火烤物品牌「The Grill by A CUT」預計於2026年9月正式亮麗開幕。現場更集結東京蟬聯10年一星的「台北鳥喜」、新加坡米其林一星「Putien 莆田」、名古屋老字號「うなぎ四代目菊かわ」，搭配全台首創專屬主廚休息室，打造最頂級的美食聚落。
日本神乃咖啡台灣首店開吃
看準質感生活與黑金趨勢，莫內花園特別引進多品牌頂級咖啡。首推位於3樓的日本精品咖啡「神乃珈琲」全台首店，以嚴謹選豆與精湛沖煮工藝聞名，呈現奢華品質。1樓則有日法融合潮流風采的「Café Kitsuné」，以及地下1樓強調探索命定風味的「COFFEE LOVER's PLANET」，搭配瑞士咖啡品牌「Nespresso」，為咖啡愛好者開啟一場質感滿載的品味之旅。
法國夢幻花瓣冰淇淋與特色主題餐廳華麗登場
其他樓層的特色話題店同樣不容錯過！1樓引進來自法國的「Amorino」全台首店，以匠藝精神手工雕塑出標誌性的夢幻「花瓣冰淇淋」，將義式冰淇淋昇華為藝術品。6樓則有金色三麥旗下唯一以茶為主題的「三麥茶樓」全台首店，主打蒸籠料理與茶酒文化；4樓帶來「德州鮮切牛排」全球獨家概念店；1樓更有韓國首爾排隊名店「囕盈豚」，讓整體餐飲陣容更加豐富耀眼。
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」8F 星饗藝廊
- APINARA【全台首店】
- 四川吳抄手
- 福園台菜【百貨首店】
- 台北鳥喜【百貨首店】
- The Grill by A CUT【百貨首店】
- 頁小館 RESTAURANT PAGE【百貨首店】
- 沁園春【台北首店】
- 馨苑小料理【台北首店】
- 漢來名人坊
- Putien 莆田
- うなぎ四代目菊かわ
- 頂鮮台南擔仔麵【百貨獨家】
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」7F 世界風味花園
- Chatterbox Café【全台首店】
- 京都二条苑がんこ【全台首店】
- IPPIKI【全台首店】
- 越舍 MAISON VIET【全台首店】
- V【全台首店】
- 金澤美味壽司＆鮨珠姬【全台首店】
- SSAM【百貨首店】
- SALT & STONE
- 樂天皇朝 SIGNATURE【全台首店】
- 隨意鳥地方
- DODOLI 豆豆里
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」6F餐廳推薦
- 三麥茶樓【全台首店】
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」4F餐廳推薦
- 德州鮮切牛排 Texas Roadhouse【全球獨家概念店】
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」3F餐廳推薦
- 神乃珈琲【全台首店】
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」1F餐廳推薦
- Amorino【全台首店】
- Café Kitsuné
- 囕盈豚【全台首店】（位在D區食尚庭園1F）
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」B1F餐廳推薦
- COFFEE LOVER's PLANET
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」B2F 樂園＆美食街推薦
- LOPIA 超市
- 島語 Buffet
- カステラ本家福砂屋【全台首間常設店】
- 金子半之助-天婦羅【全台首店】
- 田頭茶鋪【全台首店】
- Kuzma cafe【全台首店】
- Pure Bread X LBC
- TOM CAT BAKERY【北區首店】
- 桐生日式可麗餅【百貨首店】
- 度小月 DAAMI
- VENCHI
- GODIVA
SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」美食加碼推薦
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