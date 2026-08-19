SOGO大巨蛋「Garden City」150間美食懶人包！神乃珈琲、最強海南雞飯、日百年抹茶必吃攻略。

編輯 鄭雅之 表示：大巨蛋遠東Garden City美食也太多新品牌！根本吃不完啊～

台北人真的久等了！備受矚目的遠東SOGO大巨蛋商場「遠東Garden City」宣布於8月22日正式試營運，全區匯聚超過560個品牌，光是餐飲就豪氣包下超過150間以上的陣容，打造台北人最新的美食天堂。這次重點聚焦在壓軸登場的商場棟「莫內花園」，不僅佔地超過4500坪、匯集28家話題餐廳，更開創全台唯一高密度的米其林名店殿堂，加上精品咖啡與日系超市，絕對是接下來台北最搶手的吃貨基地。



▲遠東SOGO大巨蛋商場遠東Garden City莫內花園於8月22日正式試營運，打造台北全新萬坪美食地圖與話題商圈。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋遠東Garden City 7樓與8樓休憩景觀區擁有絕佳的無遮擋視野，能將台北101與城市夜景盡收眼底。(攝影：鄭雅之)





3000坪吃貨樂園開張！LOPIA與福砂屋常設店驚喜登場

地下2樓打造佔地3000坪的美味空間，依據採買需求規劃5大主題區。備受期待的日系超市「LOPIA」預計於第4季亮麗登場，特別邀請日本甜點大神鎧塚俊彥打造全新法式甜點專區。甜點控更不能錯過日本百年長崎蛋糕名店「カステラ本家福砂屋」在台灣的首間常設店，加上「舊振南」、「神戶風月堂」等15家超過一甲子的老字號伴手禮銘店，送禮自用都非常體面。



▲日系超市LOPIA將於第4季重磅進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，現場規劃有日本橋魚萬等頂級熟食與生鮮專區。(攝影：鄭雅之)





日本天婦羅海外首店進駐！極致炸物與爆氣美味登場

美食街迎來極致話題的海外首店，日本東京橋超人氣名店「金子半之助-天婦羅」強勢進駐。與以往主打醬汁米飯的美味天丼不同，這次帶來全新板前風格，由職人現點現炸並採分次上菜，呈現平價奢華的炸物饗宴。現場還有台中夜市王推薦的「桐生日式可麗餅」首度進軍百貨，加上日本百年抹茶名店「田頭茶鋪」與在地小吃「度小月DAAMI」，多重美味一次滿足。



▲天婦羅透過高溫熱油對海鮮與蔬菜等食材進行蒸與烤，達到旨味凝縮的日本料理藝術。圖／金子半之助天婦羅提供；窩客島編輯李維唐整理





紐約傳奇酵母麵包重磅來襲！頂級三明治與美式風格齊聚

麵包迷絕對會瘋狂，來自紐約擁有35年歷史的傳奇手工麵包「TOM CAT BAKERY」同步落腳地下2樓，主打富含乳酸菌的「白魯邦」自製酵母種。知名品牌PUREBREAD旗下的「LBC」也驚喜進駐，帶來「PUREBREAD Bakery」多款酸種麵包與可頌，現場現點現製煙燻牛與熔岩漢堡排等5款頂級三明治，搭配現炸牛油薯條，打造超邪惡的美食享受。



▲PUREBREAD旗下LBC進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，提供煙燻牛等現點現製美式三明治搭配現炸牛油薯條外帶餐盒。(攝影：鄭雅之)

▲來自紐約擁有35年歷史的傳奇手工麵包品牌TOM CAT BAKERY進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，主打富含乳酸菌的自製酵母麵包。(攝影：鄭雅之)





島語Buffet預計第4季重磅降臨

想感受充滿活力的美式風情，知名餐飲集團Campus Cafe打造的全新年輕化品牌「Kuzma cafe」選擇在大巨蛋莫內花園開出首店，主打現做美式漢堡與各式輕食。整個地下2樓規劃了550席複合式餐飲座位，此外，漢來美食旗下被饕客譽為「全台最難訂位Buffet」的「島語」也規劃於第4季進駐地下2樓，打造超過500坪的寬敞用餐空間，讓吃貨們充滿期待。



▲漢來美食旗下被譽為全台最難訂位Buffet的島語，即將於第4季重磅進駐大巨蛋遠東Garden City地下2樓，打造超過500坪的寬敞吃到飽空間。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋遠東Garden City地下2樓美食街規劃550席複合式餐飲座位區，集結石安牧場等多家特色小吃與熟食品牌。(攝影：鄭雅之)





夢幻新加坡海南雞飯登場！7樓異國美食天堂

位於7樓的「世界風味花園」佔地2393坪，一次引進12家異國主題餐廳。其中最矚目的全台首店，莫過於傳承半世紀新加坡美味的「Chatterbox Café」，以被譽為「最好吃海南雞飯」的招牌餐點征服饕客味蕾。此外還有主打高級懷石料理的日本京都名店「京都二条苑がんこ」、首創熟成魚肉高級日式鍋物的「IPPIKI」，以及帶有優雅法式香頌氛圍的越式餐廳「越舍MAISON VIET」，帶來極致風味體驗。



▲全台首店「越舍MAISON VIET」進駐大巨蛋遠東Garden City 7樓，以優雅法式氛圍結合經典越南美食，呈現精緻精采的越式料理風格。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋遠東Garden City 7樓IPPIKI主打熟成魚肉鍋物，店門口特別設有展示熟成魚肉的冰櫃與多樣日式高湯商品專區。(攝影：鄭雅之)





高檔日料與升級版烤鴨都是全台獨家

7樓精彩陣容持續發威，較為中高價位的熱門迴轉壽司「金澤美味壽司」這次驚喜推出首間複合式門市，結合日本板前無菜單料理「鮨珠姬」，帶來一次滿足的雙重日料盛宴。以八色小籠包聞名的樂天皇朝則祭出升級版「樂天皇朝Signature」，重磅推出正宗北京烤鴨，外皮香脆沾砂糖的經典吃法絕對要體驗。



▲樂天皇朝Signature於大巨蛋遠東Garden City 7樓隆重亮相，重磅帶來皮脆肉嫩的正宗北京烤鴨與升級版特色佳餚。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋遠東Garden City 7樓樂天皇朝Signature祭出升級版北京烤鴨，酥脆鴨皮沾白糖的經典吃法口感驚豔。(攝影：鄭雅之)





肉控、蔬食控都在七樓找到美食！

肉食控與素食者都能在7樓找到心頭好！韓式燒肉「SSAM」打造百貨首店，強勢打出全台灣唯一從屠宰到店「全程冷鍊運輸」的韓式燒肉，確保每一口肉質都鮮嫩甜美。由野村集團全新打造的「V」則主打時尚蔬食料理，打破對素食的傳統想像，現場更同步販售同集團的人氣烘焙麵包，滿足多元用餐需求。



▲韓國時尚潮流燒肉品牌SSAM進駐大巨蛋遠東Garden City 7樓，主打全台唯一從屠宰到店全程冷鍊運輸的高品質燒肉。(攝影：鄭雅之)

▲日本板前無菜單料理鮨珠姬位於大巨蛋遠東Garden City 7樓，嚴選時令漁獲並由職人呈現手握極致美味。(攝影：鄭雅之)





8樓星饗藝廊試營運這四間搶先吃

8樓「星饗藝廊」佔地2279坪，打造全台首創單層高密度米其林殿堂。在眾多話題名店中，泰式餐酒全台首店「APINARA」、老字號川菜「四川吳抄手」、首度登陸台北的「福園台菜」以及經典台菜「頂鮮台南擔仔麵」四家餐廳，同步於8月22日試營運當天率先開工。不論是享受正宗泰國皇室風味、道地川味，或是品嚐高檔台菜與海鮮，都能在開幕首日一次滿足。



▲承襲正宗泰國皇室風格與料理技藝的APINARA，於8月22日在台北大巨蛋遠東Garden City 8樓星饗藝廊正式盛大開幕。(攝影：鄭雅之)

▲榮獲米其林指南入選餐廳「福園台菜」首次北上展店，台北首店就開在大巨蛋。





台中排隊名店雙雙北上！精緻台菜與創意料理齊聚

饕客引頸期盼的台菜與創意料理同樣陣容堅強。台中米其林必比登推薦的排隊名店「沁園春」與「馨苑小料理」雙雙首次北上展店，帶來傳承多年的經典小籠包與小份量精緻新台菜。此外還有主打無國界創意台味、屢獲米其林推薦的「頁小館RESTAURANT PAGE」，展現多元且新穎的台菜風貌。



▲台中米其林必比登推薦的近80年老字號名店沁園春首度北上展店，進駐大巨蛋遠東Garden City 8樓星饗藝廊提供米其林級別的小籠包。(攝影：鄭雅之)

▲加入會員即可享有經典鰻丼套餐半價優惠，現場還能直接兌換享用。(攝影：鄭雅之)





星級美味接力登場！漢來頂級粵菜與A CUT全新品牌都有

8樓的星光名店將接力亮相。由隱世廚神鄭錦富領軍的「漢來名人坊」預計9月7日試營運，以青瓷綠荷葉空間展現頂級粵菜風情。國賓「A CUT」團隊打造的全新直火烤物品牌「The Grill by A CUT」預計於2026年9月正式亮麗開幕。現場更集結東京蟬聯10年一星的「台北鳥喜」、新加坡米其林一星「Putien 莆田」、名古屋老字號「うなぎ四代目菊かわ」，搭配全台首創專屬主廚休息室，打造最頂級的美食聚落。



▲日本九州經產和牛紐約克油脂豐富且肉質鮮嫩，透過直火掌握絕佳熟度。 圖／The Grill by A CUT提供；窩客島編輯李維唐整理

▲台北鳥喜百貨首店也將開在大巨蛋遠東Garden City 8樓，帶來星及串燒體驗。(攝影：鄭雅之)





日本神乃咖啡台灣首店開吃

看準質感生活與黑金趨勢，莫內花園特別引進多品牌頂級咖啡。首推位於3樓的日本精品咖啡「神乃珈琲」全台首店，以嚴謹選豆與精湛沖煮工藝聞名，呈現奢華品質。1樓則有日法融合潮流風采的「Café Kitsuné」，以及地下1樓強調探索命定風味的「COFFEE LOVER's PLANET」，搭配瑞士咖啡品牌「Nespresso」，為咖啡愛好者開啟一場質感滿載的品味之旅。



▲日本精品咖啡神乃珈琲海外首店落腳大巨蛋遠東Garden City 3樓，提供高品質手沖咖啡與現做蛋沙拉堡等輕食組合。(攝影：鄭雅之)

▲瑞士頂級咖啡品牌Nespresso進駐大巨蛋遠東Garden City商場，提供質感滿載的精緻咖啡品嚐與購物空間。(攝影：鄭雅之)





法國夢幻花瓣冰淇淋與特色主題餐廳華麗登場

其他樓層的特色話題店同樣不容錯過！1樓引進來自法國的「Amorino」全台首店，以匠藝精神手工雕塑出標誌性的夢幻「花瓣冰淇淋」，將義式冰淇淋昇華為藝術品。6樓則有金色三麥旗下唯一以茶為主題的「三麥茶樓」全台首店，主打蒸籠料理與茶酒文化；4樓帶來「德州鮮切牛排」全球獨家概念店；1樓更有韓國首爾排隊名店「囕盈豚」，讓整體餐飲陣容更加豐富耀眼。



▲金色三麥旗下唯一以茶為主題的三麥茶樓全台首店進駐大巨蛋遠東Garden City 6樓，店內特別設有特色茶牆展示各式嚴選茶葉。(攝影：鄭雅之)

▲韓國必吃燒肉「囕盈豚」將插旗大巨蛋，提供豐富的精緻小菜與豐富配菜，讓饕客體驗正宗首爾排隊名店風味。(圖片來源：囕盈豚 IG)

SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」8F 星饗藝廊

APINARA【全台首店】

四川吳抄手

福園台菜【百貨首店】

台北鳥喜【百貨首店】

The Grill by A CUT【百貨首店】

頁小館 RESTAURANT PAGE【百貨首店】

沁園春【台北首店】

馨苑小料理【台北首店】

漢來名人坊

Putien 莆田

うなぎ四代目菊かわ

頂鮮台南擔仔麵【百貨獨家】





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」7F 世界風味花園

Chatterbox Café【全台首店】

京都二条苑がんこ【全台首店】

IPPIKI【全台首店】

越舍 MAISON VIET【全台首店】

V【全台首店】

金澤美味壽司＆鮨珠姬【全台首店】

SSAM【百貨首店】

SALT & STONE

樂天皇朝 SIGNATURE【全台首店】

隨意鳥地方

DODOLI 豆豆里





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」6F餐廳推薦

三麥茶樓【全台首店】





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」4F餐廳推薦

德州鮮切牛排 Texas Roadhouse【全球獨家概念店】





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」3F餐廳推薦

神乃珈琲【全台首店】





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」1F餐廳推薦

Amorino【全台首店】

Café Kitsuné

囕盈豚【全台首店】（位在D區食尚庭園1F）





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」B1F餐廳推薦

COFFEE LOVER's PLANET





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」B2F 樂園＆美食街推薦

LOPIA 超市

島語 Buffet

カステラ本家福砂屋【全台首間常設店】

金子半之助-天婦羅【全台首店】

田頭茶鋪【全台首店】

Kuzma cafe【全台首店】

Pure Bread X LBC

TOM CAT BAKERY【北區首店】

桐生日式可麗餅【百貨首店】

度小月 DAAMI

VENCHI

GODIVA





SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園」美食加碼推薦

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看更多SOGO大巨蛋「遠東Garden City 莫內花園美食餐廳

▲備受期待的日系超市LOPIA預計於第4季在大巨蛋遠東Garden City地下2樓登場，特別邀請日本甜點大神鎧塚俊彥打造全新法式甜點專區。(攝影：鄭雅之)

▲大巨蛋遠東Garden City輕食推薦吃gelato pique cafe，豐富配料與金黃蛋黃交織出層次豐富的絕妙滋味。(攝影：鄭雅之)

▲日系可麗餅gelato pique cafe於大巨蛋遠東Garden City商場打造溫馨童趣的用餐空間，擺設巨型泰迪熊供顧客打卡拍照。(攝影：鄭雅之)

▲SALT & STONE進駐大巨蛋遠東Garden City 7樓，現場亦販人氣酸種與現烤可頌。(攝影：鄭雅之)

▲神乃珈琲全台首店進駐大巨蛋遠東Garden City 3樓，除了精品咖啡之外，招牌焦糖布丁也是不容錯過的熱門甜點。(攝影：鄭雅之)

▲全台首家主打熟成魚肉的高級日式鍋物「IPPIKI」落腳大巨蛋遠東Garden City 7樓世界風味花園，呈現精緻奢華的個人鍋物餐飲體驗。(攝影：鄭雅之)

▲壽司郎數位店插旗遠東Garden City，限定生鮭魚2加1貫，首週特價60元限時限量開吃。