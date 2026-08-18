台中勤美術館變超商！全台首座美術館便利商店，勤美草悟夏祭四大展區開逛。

台中勤美數館變超商！2026勤美草悟夏祭四大展區開逛，編輯鄭亦庭表示：全台首座美術館便利商店要衝。
勤美草悟夏祭四大展區攻略！文青們夏天衝台中玩，一定要到勤美草悟夏祭「BOOM ART！藝術不設限」，即日起四大展區展出至8月30日，主展場勤美術館夏季展集結「EVERYDAY ART 藝術計畫」40組創作者，攜手全家便利商店打造全台首座「美術館便利商店計畫」，並串聯流行服飾plain-me、 RHINOSHIELD 犀牛盾，打造暑假台中熱門打卡展覽。
勤美術館變便利商店勤美術館主展場以便利商店的入口、貨架、收銀台重新設計，藝術家賈茜茹規劃《凌晨五點零四分的便利商店》，觀眾可以透過「收藏清單」挑選想收藏的事物，在展場中尋找對應作品，並寫下「推薦小卡」分享心得，最後更回應「你想在便利商店買到什麼藝術」，動手創作裝滿靈感的「大發布丁」，透過3個驚喜步驟重新拆解大家習以為常的生活經驗。
勤美術館展場必看亮點勤美術館展場打造全台首座「美術館便利商店計畫」，翻轉商店招牌方向、調整貨架高度，創作者們也翻轉生活物件，像是南島星人工作室以陶藝將霜淇淋、茶葉蛋變成可收藏的器物，楊柏以磨石子重製洋芋片包裝，許韋晨則以樹脂轉譯有保存期限的水果，讓大家走進貨架間，把喜歡的藝術帶回家。
勤美草悟夏祭四大展區除了勤美術館便利商店展區，勤美誠品B2樓攜手頂尖團隊打造自營品牌「SPARKiT」，以自由穿搭的RAVE派對為主題，設置8.8公尺伸展台、DISCO BALL派對場域；PARK2 則推出夏日策展《Je suis en vacances!》，將空間化為無終點長餐桌；金典綠園道《TAKE a SHOT 攝影展》號召大眾捕捉日常瞬間，現場集結30件最具共鳴的獲選作品，大家可穿梭於光影與懸掛的畫面間，感受鏡頭下稍縱即逝的情感，更可投票選出「線下超人氣獎」。
勤美草悟夏祭藝術家聯名周邊本次勤美草悟夏祭特別媒合10位藝術家，與plain-me、RHINOSHIELD犀牛盾推出聯名服飾與手機配件，讓藝術隨身帶著走，展期內更規劃狂夢藝術團隊《週末怪客》表演、「標準鳥生活」Live Podcast直播、講座交流，以及PARK2南歐風味刨冰快閃、微醺畫室體驗等，邀請大家在勤美草悟生活圈感受藝術成為日常。
2026勤美草悟夏祭 BOOM ART！藝術不設限 活動資訊展覽日期：2026年8月14日(五)至8月30日(日)
主展場地：勤美術館(403 台中市西區館前路79號)
美術館便利商店展期：8月15日(六)至10月25日(日)
聯合展區：勤美誠品、金典綠園道、PARK2&街區
購票連結：
美術館便利商店：展期間於全家門市FamiPort購票，獨家贈送「美術館便利商店」藝術小卡。
https://reurl.cc/7YR6q5
雙人優惠套票：請上Klook https://www.klook.com/zh-TW/activity/228784
勤美術館×Phase咖啡聯票：請上KKday https://www.kkday.com/zh-tw/product/712074
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