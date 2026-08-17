無咖啡因飲料質感新選擇！一手私藏嚴選花蓮玉里苦蕎麥，打造零負擔生活系療癒茶飲。

隨著健康意識抬頭，晚間無咖啡因手搖飲需求激增。一手私藏嚴選花蓮玉里苦蕎麥，經釜鍋慢火烘焙打造全新「一期一麥」系列。資深編輯李維唐表示，這款無咖啡因手搖精準切中夜間飲品藍海，兼具在地風土與健康訴求，極具市場話題性。

在忙碌緊湊的生活步調裡，下班後或是夜深人靜時來上一杯手搖飲，是許多人撫慰心靈的重要儀式。然而，傳統茶飲裡的咖啡因總讓人陷入想喝又怕失眠的兩難拉扯。深知現代人對無負擔飲食與舒壓品質的渴望，一手私藏世界紅茶這次將風味探索的視野轉回台灣在地土地，首度打造全無咖啡因的「一期一麥」蕎麥系列。這款全新的生活系飲品選用花蓮玉里培育的黃金苦蕎麥，透過職人純熟的釜鍋慢火翻炒工藝，將滿滿的堅果香與穀物香鎖進茶湯中，為每一個想停下腳步放慢節奏的時刻，提供最溫柔且安心的陪伴。

▲一手私藏世界紅茶推出無咖啡因「穗蒔蕎拿鐵」，熟炒穀香搭配純淨鮮乳交織出豐富層次。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理



花蓮玉里土地孕育的黃金穀香與慢火烘焙手藝

這款飲品的靈魂起點，來自台灣花蓮玉里廣袤土地所孕育的優質黃金苦蕎麥。為了將穀物最原始純粹的香氣完全激發，製作過程堅持採用考驗火候掌握的職人釜鍋慢火翻炒手法。隨著溫度漸進累積，苦蕎麥粒散發出迷人濃郁的焙炒堅果香與自然穀香。由於黃金苦蕎麥本身完全不含咖啡因，不僅完整保留了自然甘甜與清香口感，更讓人從早晨第一杯到深夜睡前都能毫無顧忌地大口暢飲，隨時感受來自花蓮土地的溫暖撫慰。

三款無咖啡因風味滿足多元品飲情境

「一期一麥」全系列皆為冷飲限定，並提供無糖與微糖兩種選擇，細心照顧不同風味偏好的味蕾。茶感最純粹的主打款「穗蒔蕎」每杯45元，一口喝下能感受清爽甘甜的麥浪律動，清涼解渴又無負擔，無糖風味更能完整凸顯黃金苦蕎麥的清香。「穗蒔蕎拿鐵」每杯75元，將熟炒濃郁穀香與純淨鮮乳相融合，交織出宛如雲霧般絲滑醇厚且層次豐富的乳香口感。「暮蕎奶茶」每杯65元，嚴選黃金苦蕎麥茶湯搭配奶粉沖泡，透過濃厚乳脂與焙炒香氣極致乳化，口感滑順，是奶茶愛好者不容錯過的療癒之作。

▲黃金苦蕎麥香結合純淨乳香，一手私藏世界紅茶全新「一期一麥」系列打造零負擔茶飲體驗。圖／一手私藏世界紅茶提供；窩客島編輯李維唐整理

全台門市限時11天銅板價39元加購優惠

這款全無咖啡因的「一期一麥」黃金苦蕎麥系列於2026年8月18日起在全台一手私藏世界紅茶門市開賣。為了陪伴大家體驗無負擔的全新品飲生活，品牌特別於2026年8月18日至2026年8月28日舉辦來店限定優惠活動。活動期間只要至門市現場購買任意一杯飲品，就能以39元超值銅板價加購「穗蒔蕎」一杯，加購數量可依購買杯數累進。活動限定來店冷飲杯裝消費，自備環保杯可重複折扣但不予集點，線上訂購自取與外送則不適用。





一期一麥 新品上市來店限定優惠活動

活動時間： 2026年8月18日（二）至2026年8月28日（五）

活動地點： 全台一手私藏世界紅茶門市

活動內容： 活動期間內至門市現場購買任意一款飲品，即可享有以39元加購「穗蒔蕎」新品一杯之優惠（加價購以累進計算，買幾杯即可加購幾杯）

注意事項：