不怕掉毛、聰明又親人！8/17「黑貓感謝日」貓奴必做5件事，在路上遇到代表你超幸運。

你還在以為黑貓是厄運的象徵嗎？編輯王瀅瀅表示，都2026了觀念該更新了！黑貓有多可愛貓奴都知道。

在許多人的傳統印象中，黑貓似乎總和女巫、厄運或神秘的黑魔法綁在一起。每當看見黑貓從面前經過，不少人甚至會默默退後兩步，深怕自己今天的運氣受影響。然而這些對於黑貓的誤解與惡名，其實全都源自於過時的古老迷信。為了翻轉這些無稽之談，並讓大眾看見這些優雅小傢伙的獨特魅力，每年的8月17日被訂為黑貓感謝日（Black Cat Appreciation Day）。這個寵物節日不只是屬於黑色貓咪的專屬主場，更是我們打破黑貓迷信、提升流浪貓領養意識，並給予貓咪更多關愛與暖心行動的絕佳機會。

▲每年8月17日的黑貓感謝日，正是我們拋開偏見、重新認識黑貓的最佳時機。

以前的人多懂賞識！黑貓在古代根本是頂級幸運符

如果我們把時間倒回中世紀，當時的人們誤以為黑貓是能夠隨意變形的巫師化身，這才讓歐洲與美國部分地區把牠們和死亡與魔鬼連結在一起。但在世界的另一端，故事卻完全不是這樣演的。在古埃及、愛爾蘭與日本，黑貓反而是代表幸運、保護與繁榮的象徵，連塞爾特神話都認為牠們是仙女的化身。為了消弭這些源自歷史傳說的偏見，Wayne H. Morris於2011年發起了黑貓感謝日，希望大家能夠摘下有色眼鏡，用全新的正面眼光來看待這些優雅又迷人的黑色毛孩。

▲黑貓感謝日於2011年發起，致力於翻轉中世紀傳說帶來的刻板印象。

給牠滿滿的愛！8/17黑貓感謝日可以做的5件小事

想在黑貓感謝日為這些黑色小精靈做點什麼嗎？其實我們能做的事情非常多。首先是給予收容所裡的黑貓一個溫暖的家，因為在收容所裡牠們常常因為毛色太相似而不容易突顯出來，領養牠們能讓牠們擁抱美好的新生活。第二是如果家裡已經有黑貓，不妨在社群媒體上曬出牠們可愛或搞笑的照片，用親身經驗向大家證明牠們有多讚。

第三是如果你暫時不方便領養，也可以選擇成為中途家庭，或是向當地的動物救援機構捐款與擔任志工，這能讓更多貓咪得到妥善照顧。第四是相約親朋好友一起看部有黑貓角色的經典電影或影集，例如《女巫也瘋狂》或《魔法少女薩琳娜》，用輕鬆有趣的歡樂氣氛來慶祝。第五則是向自家的貓主子表達滿滿的愛意，不論是給予一塊美味的零食、一個新玩具，還是多抱抱牠，都能讓牠感受到這一天屬於牠的特別與尊榮。

▲在社群曬照或陪伴自家貓咪，都是在8月17日表達關愛的好方法。(攝影：曹貞吉)

家有迷你黑豹有多讚？路上巧遇根本運氣大爆發

許多貓咪行為專家與愛貓人士都發現，黑貓其實擁有非常多優點。牠們不僅性格友善、聰明且親人，連穿黑衣服時掉毛都不太顯眼，而且在陽光下毛色還會泛出漂亮的古銅光澤，簡直就像養了一隻優雅的迷你小黑豹。下次如果在街角偶然巧遇一隻黑貓，千萬別再以為那是壞運氣的開始，恰恰相反的是，這代表你今天被這隻幸運的小精靈給眷顧了呢！

▲黑貓個性親人聰明且擁有多種優點，根本超萌迷你小黑豹。(攝影：曹貞吉)

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