貓迷準備衝台北華山！貓咪大戰爭13週年聯名華山町餐酒館，限量貓罐頭蛋糕與造型馬克杯必搶。

天成文旅華山町餐酒館聯手《貓咪大戰爭》推出夏日限定餐點與打卡牆。資深編輯李維唐表示，本次將遊戲道具貓罐頭實體化並結合飯店歷史意象，成功創造極高的收藏價值與生活體驗。

當知名手機遊戲《貓咪大戰爭》走過13個年頭，這股帶有幽默與搞怪風格的貓咪熱潮，在今夏悄然蔓延至台北的中正區街頭。走進位於忠孝東路二段的天成文旅華山町餐酒館，窗貼與打卡牆早已被密密麻麻的貓咪角色佔領，連飯店代言人寶比也俏皮地藏身其中。這場從2026年7月27日一路延續至8月31日的快閃活動，不僅是視覺上的熱鬧包圍，更是一場將虛擬遊戲道具轉化為生活儀式感的美味實驗。

▲天成文旅華山町餐酒館攜手手遊《貓咪大戰爭》推出多款13週年聯名主題餐點與特調飲品。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理



道具實體化的情感連結，限量貓罐頭蛋糕與馬克杯引爆收藏熱潮

對於忠實玩家而言，遊戲裡的貓罐頭不只是道具，更是無數遊戲記憶的寄託。華山町餐酒館這次將貓罐頭真實還原，當打開精緻的金屬罐，裡面盛裝的是印有寶比與貓咪圖案的招牌輕乳酪蛋糕，入口綿密且帶有淡淡奶香，品嚐過後罐身還能留作日常置物收藏。除了貓罐頭蛋糕之外，每日限量130組的限定組合還包含馬克杯飲品，無論是茶韻厚實的泰式奶茶、果香沁爽的蜜桃之戀無酒精氣泡飲，或是經典綿密的拿鐵咖啡，隨餐皆附贈印有雙品牌聯名圖案的馬克杯，讓食客在享用甜點與飲品的同時，也能將這份可愛的回憶帶回家。

▲實體化遊戲道具貓罐頭，內盛裝印有寶比與貓咪圖案的招牌輕乳酪蛋糕。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理

▲「泰式奶茶」茶韻厚實奶香甜潤，頂層點綴炙燒棉花糖並附贈聯名馬克杯。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理

建築歷史與飲食文化的交織，坦克貓金磚費南雪的歷史寓意

華山町建築的前身可追溯至早期的銀行倉庫，蘊含著豐富的台北歷史底蘊。餐酒館團隊發揮巧思，將這段貯金歷史轉化為餐桌上的美味，推出「坦克貓金磚費南雪」，售價129元。這款甜點特別復刻金條造型，口感扎實濕潤，散發出奶油、杏仁與柳橙的複合香氣，上方再點綴糖灑造型貓咪。它不僅是一道賣相討喜的精緻點心，更像是一把鑰匙，用輕鬆幽默的方式解開了這座歷史建築過往的貯金歲月。

▲復刻金條造型的「坦克貓金磚費南雪」，巧妙結合飯店前身為銀行的貯金意象。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理

職人精神的慢燉美味，和牛臉頰肉咖哩與雙味味噌鮭魚的多重層次

在主食設計上，廚藝團隊跳脫了傳統IP合作餐點僅著重外觀的窠臼，回歸料理本質。「和牛臉頰肉濃燉咖哩」選用日式咖哩為基底，融合蔬菜與蘋果慢火燉煮，並特別添加苦甜巧克力，為醬汁注入深邃醇厚的風味，搭配燉煮至軟嫩細緻的澳洲和牛臉頰肉，呈現大人系的豐富層次。「味噌奶油親子鮭魚燴飯」則巧妙搭配鹹香紅味噌與甘甜白味噌，佐以鮮甜鮭魚與鮭魚卵；「茄香奶油雞燴飯」以酸甜紅醬搭配滑嫩雞腿肉。每道主食皆精心加上可食用的貓咪造型糯米紙，讓經典的歐陸與日式料理在舌尖交織時，多了一分輕鬆討喜的視覺享受。

▲「和牛臉頰肉濃燉咖哩」以蘋果蔬菜咖哩添加苦甜巧克力，搭配軟嫩澳洲和牛臉頰肉。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲「茄香奶油雞燴飯」選用新鮮番茄與蔬菜燉煮紅醬，頂層點綴造型貓咪糯米紙。 圖／天成文旅-華山町提供；窩客島編輯李維唐整理

餐飲與IP的深度對話，為台北暑假注入的生活新提案

天成飯店集團品牌行銷公關行銷長趙芝綺指出，這次與《貓咪大戰爭》合作，不僅是為了搶攻暑假親子與年輕消費者的市場，更重要的是創造出餐飲結合收藏食器的全新體驗。透過雙方品牌資源的深度融合與角色IP的注入，預估能為餐酒館帶來一至二成的業績成長。這場聯名活動不僅為飯店帶來商業價值，更為台北的夏日餐飲市場帶來了一段兼具童趣、美味與歷史底蘊的的生活提案。

▲「拿鐵咖啡」融合濃縮咖啡與細緻綿密牛奶，凡點購即贈送獨家貓咪大戰爭聯名馬克杯。 圖／天成文旅-华山町提供；窩客島編輯李維唐整理







天成文旅 華山町餐酒館 × 貓咪大戰爭13周年「LOUNGE貓咪」

活動時間：2026年7月27日(一)至8月31日(一)

預訂機制：2026年7月17日(五)上午11:30開放電話預訂（訂位專線：02-2351-1518）

現場規範：用餐時間90分鐘，內用餐點及飲料皆需加收一成服務費，各餐期低消如下：

午餐（11:30~14:00）：平日低消350元+10%，假日低消600元+10%

下午茶（14:30~17:00）：平假日下午茶低消300元+10%

晚餐（18:00~21:00）：平假日晚餐低消600元+10%

限量購買規則：「貓罐頭蛋糕」與「貓咪大戰爭聯名馬克杯飲品」每日限量共130組。其中30組保留給電話預訂用餐顧客，其餘100組於當日11:30依號碼牌順序販售（每人限購一組，售完為止）

店家地址：台北市中正區忠孝東路二段79號（天成文旅 華山町餐酒館）

貓罐頭蛋糕

價格：組合價499~579元（搭配指定飲品）

特色說明：將《貓咪大戰爭》遊戲中的靈魂道具「貓罐頭」實體化呈現。金屬罐內盛裝印有天成文旅代言人寶比與貓咪圖案的招牌輕乳酪蛋糕，質地濕潤化口、奶香淡雅輕盈。食用完畢後，罐身可帶回家作為紀念置物罐收藏。

泰式奶茶（附贈聯名馬克杯）

價格：每組499元

特色說明：選用紅茶與特殊香料交織出厚實茶韻，結合甜潤奶香與溫柔泰式風情，上層點綴炙燒棉花糖增添風味。隨餐附贈「寶比與坦克貓」聯名馬克杯，隨餐贈送不單賣。

蜜桃之戀 無酒精氣泡飲（附贈聯名馬克杯）

價格：每組499元

特色說明：以水蜜桃糖漿為風味基底，加入自製萊姆汁提振風味層次，充分搖盪後加入雪碧調和。口感綿密帶有輕柔氣泡感，果香豐富、酸甜清爽。隨餐附贈「寶比與坦克貓」聯名馬克杯。

拿鐵咖啡（附贈聯名馬克杯）

價格：每組579元

特色說明：以濃縮咖啡為核心，融合細緻綿密的牛奶泡沫，呈現經典溫潤的義式風味。隨餐附贈「寶比與坦克貓」聯名馬克杯。

坦克貓金磚費南雪

價格：129元

特色說明：連結華山町飯店前身為銀行倉庫的「貯金」意象，打造黃金條塊造型的法式費南雪。質地扎實濕潤，散發濃郁奶油、杏仁與淡雅柳橙香氣，表面以可愛糖灑貓咪造型妝點，兼具文化意義與趣味美味。

和牛臉頰肉濃燉咖哩〜佐貓咪裝飾〜

價格：580元

特色說明：以日式咖哩為基底，加入新鮮蔬菜與蘋果慢火燉煮，特別添入苦甜巧克力提升醬汁厚度與深邃香氣。搭配燉煮至軟嫩細緻的澳洲和牛臉頰肉、彩椒與花椰菜，並鋪上可食用造型貓咪糯米紙，呈現大人系豐富風味。

味噌奶油親子鮭魚燴飯〜佐貓咪裝飾〜

價格：560元

特色說明：主廚結合鹹香紅味噌與甘甜白味噌，搭配奶油燉煮成雙味濃郁醬汁。主菜選用鮮甜鮭魚並撒上鮭魚卵、海苔絲與彩椒增添口感層次，最後飾以貓咪造型糯米紙，口感溫潤且奶香綿密。

茄香奶油雞燴飯〜佐貓咪裝飾〜

價格：420元

特色說明：嚴選新鮮番茄與大量蔬菜長時間燉煮，調配出酸甜濃郁的紅醬，並加入奶油打造滑順質地。搭配軟嫩多汁的雞腿肉、彩椒、花椰菜與堅果碎，頂層同樣佐以造型貓咪糯米紙，豐富視覺與味蕾。





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