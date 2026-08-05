故宮龍藏經變預約制！故宮龍藏經特展第二檔預約制入場，預約方式、開搶時間一次看。

故宮《龍藏經》特展第二檔8/8登場！龍藏經特展第二檔預約制入場，編輯鄭亦庭表示：8/6上午9點準時開搶。
故宮《龍藏經》特展變預約制！國立故宮博物院北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔即將在8月8日至11月8日登場，這次故宮為提升觀展品質、減少排隊時間，特別試辦預約制入場，8月6日上午9點起開放線上預約，想看《龍藏經》記得先到故宮線上售票網站購票、預約參觀時段，窩客島先幫你整理故宮龍藏經特展怎麼預約、怎麼入場、可預約時間段一次看。
故宮龍藏經第二檔預約制入場故宮龍藏經第二檔期於8月8日至11月8日登場，試辦預約制入場，8月6日上午9點開放線上預約8月8日至9月13日之參觀券，大家可至故宮線上售票網站，一次完成購買門票與預約參觀時段，到館後依預約時段排隊入場，故宮也將視現場容留狀況，發放限量候補時段卡，每日發放時間為9:10、13:10及 16:50，仍建議事先提早預約，避免白跑故宮一趟。
故宮北院每天延長開放除了採預約制入場外，故宮感謝大眾對《龍藏經》特展的熱烈喜愛，於8月8日至9月13日特展期間實施每日開館，並將開放時間延長至晚上7點，此外，下午4點30分後購買入館門票還有8折優惠，需要特別注意的是，展場103及104陳列室將嚴格禁止拍照與攝影，以維持現場參觀動線順暢與良好觀展秩序。
《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 展覽資訊展覽地點：國立故宮博物院北部院區(臺北市士林區至善路二段221號)
展覽期間：2026年8月8日至11月8日
《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 預約制方式開放預約時間：8月6日(週四)上午9時
故宮線上售票網站：https://npm.fonticket.com/ticket/tibetan_dragon_canon
可預約時段：8月8日至9月13日
上午 09:00-10:00、10:00-11:00、11:00-12:00、中午 12:00-13:00
下午13:00-14:00、14:00-15:00、15:00-16:00、16:30-17:30、17:30-18:30
現場候補時段卡發放：9:10、13:10、16:50
《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 入場方式1、於故宮線上售票網站訂購成功後，使用Google/ Facebook帳號登入者，可於登入會員 > ”我的訂單“ 查看可使用電子票證(QR Code)。
2、使用訪客購買，可在訪客訂單裡輸入Email提供的訂單編號以及訂單查詢碼搜尋訂單。
3、請持電子票證(QR Code)，按照預約時段出示QRcode，進入103特展展間。
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