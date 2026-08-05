故宮龍藏經變預約制！故宮龍藏經特展第二檔預約制入場，預約方式、開搶時間一次看。

故宮《龍藏經》特展第二檔8/8登場！龍藏經特展第二檔預約制入場，編輯鄭亦庭表示：8/6上午9點準時開搶。

故宮《龍藏經》特展變預約制！國立故宮博物院北部院區「《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響」特展第二檔即將在8月8日至11月8日登場，這次故宮為提升觀展品質、減少排隊時間，特別試辦預約制入場，8月6日上午9點起開放線上預約，想看《龍藏經》記得先到故宮線上售票網站購票、預約參觀時段，窩客島先幫你整理故宮龍藏經特展怎麼預約、怎麼入場、可預約時間段一次看。



▲故宮龍藏經展變預約制！故宮龍藏經特展第二檔預約制入場，預約方式、開搶時間一次看。





故宮龍藏經第二檔預約制入場

故宮龍藏經第二檔期於8月8日至11月8日登場，試辦預約制入場，8月6日上午9點開放線上預約8月8日至9月13日之參觀券，大家可至故宮線上售票網站，一次完成購買門票與預約參觀時段，到館後依預約時段排隊入場，故宮也將視現場容留狀況，發放限量候補時段卡，每日發放時間為9:10、13:10及 16:50，仍建議事先提早預約，避免白跑故宮一趟。

▲故宮《龍藏經》上下內護經板上，繪有現存年代最早、數量最豐、技法最精的藏傳佛教彩繪圖像。





故宮北院每天延長開放

▲故宮龍藏經特展第二檔預約制入場！《龍藏經》裝幀配件團龍經布必看。





《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 展覽資訊

《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 預約制方式

《龍藏經》：皇權・信仰・藝術的盛世交響特展第二檔 入場方式

2026必逛台北展覽還有這些

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