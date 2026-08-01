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買一送一限時搶！瀨戶內檸檬蛋糕熱銷破萬顆北上快閃SOGO，限定隱藏版只送不賣。

瀨戶內檸檬蛋糕SOGO復興館快閃北海道芝士蛋糕買一送一
2026-08-05 03:01文字：編輯 李維唐 圖片提供:ChizCheese
編輯 李維唐

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夏日水果乳酪風潮席捲台北，北海道甜點品牌ChizCheese快閃SOGO復興館，帶來賣破萬顆的檸檬蛋糕與限定新品。資深編輯李維唐表示，產地風味結合多重吃法是吸引饕客關鍵。

炎熱夏天裡，最讓人難以抗拒的就是清爽的水果乳酪甜點。這幾年日本甜點圈非常流行用天然水果的微酸感，來平衡濃郁的乳酪香氣，讓整體口感吃起來更輕盈無負擔。來自北海道的甜點品牌ChizCheese，先前在新竹遠東巨城開店就掀起排隊風潮，這次終於要在8月5日至9月3日來到遠東SOGO台北復興館B3展開快閃，把滿滿日本夏季水果風味帶給台北的朋友們。  

▲ChizCheese「瀨戶內檸檬蛋糕」嚴選日本廣島縣瀨戶內檸檬，將鮮切檸檬汁與果皮混入麵糊中烘焙，並搭配每日現場烘焙與灌餡工藝製作。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理
▲ChizCheese「瀨戶內檸檬蛋糕」嚴選日本廣島縣瀨戶內檸檬，將鮮切檸檬汁與果皮混入麵糊中烘焙，並搭配每日現場烘焙與灌餡工藝製作。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

瀨戶內檸檬蛋糕熱銷破萬顆！每日現灌餡工藝展現極致酸甜

這次快閃大家最期待的，絕對是賣破10000顆的人氣王「瀨戶內檸檬蛋糕」。這款甜點特別挑選日本廣島縣瀨戶內檸檬，把新鮮檸檬果汁跟果皮直接混進麵糊裡烤，再搭配每天現場烘焙與現場灌餡的工藝，讓天然檸檬香完整融入每一口蛋糕。口味有「檸檬奶油」跟「海鹽濃乳」兩種，單顆65元、單口味6入330元、綜合6入350元，任選兩盒還有599元優惠，酸甜交織的滑順口感真的會讓人一口接一口。  

▲ChizCheese台北快閃特別推出限定會員贈禮「檸檬雪霜」，外層裹上瀨戶內檸檬糖霜、內餡填入招牌海鹽奶油，僅限活動贈送不對外販售。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理
▲ChizCheese台北快閃特別推出限定會員贈禮「檸檬雪霜」，外層裹上瀨戶內檸檬糖霜、內餡填入招牌海鹽奶油，僅限活動贈送不對外販售。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

日本雙水果芝士蛋糕台北首發！青檸香氣與熊本草莓的頂級交響

這次快閃店還帶來兩款第一次在台北亮相的水果系列新品。「瀨戶內青檸芝士蛋糕」選用日本瀨戶內青檸，清新的柑橘香跟北海道乳酪搭在一起特別爽口；「熊本草莓芝士蛋糕」則是把熊本草莓的自然果香結合細緻乳香，帶來滿滿的夏日輕盈感。兩款新品每條都是850元。快閃期間如果任選經典北海道雪域芝士蛋糕跟兩款新品共三條，組合優惠價只要2000元，買兩條還會加送品牌專屬的金屬刀鏟一支。  

▲ChizCheese經典「北海道雪域芝士蛋糕」採用質感精裝盒包裝，選用北海道乳源LUXE奶油乳酪結合法式低溫熟成工藝製作。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理
▲ChizCheese經典「北海道雪域芝士蛋糕」採用質感精裝盒包裝，選用北海道乳源LUXE奶油乳酪結合法式低溫熟成工藝製作。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理

北海道雪域芝士蛋糕三種溫度口感！首五日買一送一限時搶購

一直以來非常熱賣的「北海道雪域芝士蛋糕」，是用北海道LUXE奶油乳酪搭配法式低溫熟成工藝做成的，最大特色就是「三種溫度、三種風味」。從冷凍拿出來直接吃像冰淇淋一樣涼爽；半解凍時口感綿密滑順；完全解凍後則是入口即化，每條780至850元。為了慶祝台北快閃跟父親節，8月5日至8月9日開跑前五天，每天前20名買任一口味芝士蛋糕，就能免費拿到一盒「瀨戶內檸檬蛋糕（綜合6入）」。另外快閃期間每天前50名買檸檬蛋糕並加入會員，還能獲得只送不賣的限定款「檸檬雪霜」一顆。

▲ChizCheese快閃店同步推出兩款台北首發的水果系列芝士蛋糕，包含選用日本瀨戶內青檸與熊本草莓入味的夏季限定風味。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理
▲ChizCheese快閃店同步推出兩款台北首發的水果系列芝士蛋糕，包含選用日本瀨戶內青檸與熊本草莓入味的夏季限定風味。 圖／ChizCheese提供；窩客島編輯李維唐整理


ChizCheese遠東SOGO台北復興館快閃店

活動時間： 8月5日至9月3日
活動內容：  

  • 首五日買一送一： 8月5日至8月9日，每日前20名購買任一口味芝士蛋糕，即贈送一盒「瀨戶內檸檬蛋糕（綜合6入）」。  
  • 會員獨家滿額贈： 8月5日至9月3日，每日前50名購買任一盒瀨戶內檸檬蛋糕並加入品牌會員，加贈快閃限定隱藏版「檸檬雪霜」一顆（只贈不售）。  
  • 新品組合優惠： 活動期間任選北海道雪域芝士蛋糕與兩款新水果口味（瀨戶內青檸/熊本草莓）共三條，可享組合優惠價2000元；購買兩條即贈送品牌專屬金屬刀鏟乙支。  
  • 商品特惠： 瀨戶內檸檬蛋糕任選兩盒優惠價599元。  

ChizCheese 遠東SOGO台北復興館（快閃門市）

地址：台北市大安區忠孝東路三段300號遠東SOGO復興館B3中央扶梯旁


掌握了這次快閃店的獨家優惠之後，底下為您整理出更多不可錯過的人氣美食話題

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