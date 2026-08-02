等淡水煙火先拍！八里左岸光雕展7大裝置免費拍，新北夏日浪漫旅遊。

來去八里拍光雕、看煙火，免費新北浪漫小旅行這樣玩！編輯 鄭雅之 表示：夏日八里左岸也太浪漫！

每到夏天的夕陽時分，淡水河畔總是散步看海的首選，今年八里左岸特別在夜晚點亮了超絢麗的河岸燈海，從浪漫的婚紗廣場一路延續到香氣四溢的渡船頭老街，精心規劃出充滿在地海洋元素的七大主題光影藝術，加上八月還有連續三週的淡水漁人碼頭高空煙火秀，讓大家在涼爽的夜風裡悠閒漫步在八里左岸，欣賞絢麗光雕展和煙火秀。



▲浪花星樂園以衝浪與香蕉船等海洋元素搭配海洋律動燈海，營造充滿夏日活力的海岸景觀。

▲花語星亭以粉嫩花卉造景搭配溫馨燈光，打造超療癒的浪漫涼亭，吸引民眾拍照留念。





七大打卡主題光雕必拍

這次的展區亮點滿滿，一入口就是超夢幻的光拱門，現場還有以在地協力車為靈感的可愛造型裝置，最酷的是加入了可以觸摸變色的低電壓互動燈球，加上小朋友最愛的衝浪與水上活動主題光影，還有充滿少女心的粉嫩花卉造景與七夕浪漫愛心燈海，甚至連渡船頭樹梢都閃耀著璀璨煙火，隨手拿手機一拍都是朋友圈最亮眼的大片。



▲展區特別設置低電壓互動觸碰燈球，輕觸即可變換燈光色彩，帶來極具科技感的光影體驗。





約會遛娃出遊首選地

不論是想帶另一半來一場儀式感滿滿的浪漫晚間約會，或是週末帶著全家大小一起出來散心踩點，這個免門票的河岸藝術盛宴絕對是最貼心的休閒提案，層次豐富的光影視覺搭配淡水河畔的隨性風光，絕對能幫大家留下最美好的夏日生活記憶，快點把這個景點收進口袋名單，找時間衝一波八里享受這場極致的夜間視覺饗宴。



▲八里左岸光雕秀免費參觀，草皮上擺設互動光雕裝置，小朋友開心體驗夜間遊憩空間。

2026八里左岸光雕藝術展 活動資訊

展出日期：8月1日起至9月28日止，共展出59天

點燈時間：每日18時至22時

展出地點：八里淡水河左岸沿線，包含八里婚紗廣場及八里渡船頭





2026八里左岸光雕藝術展 交通資訊

捷運與渡船：搭乘捷運至淡水站，前往淡水渡船碼頭轉乘渡船至八里渡船頭，步行3至10分鐘即可抵達展區

捷運與公車：搭乘捷運至關渡站，轉乘紅13公車於八里左岸公園或八里渡船頭站下車

自行開車：導航至八里婚紗廣場或八里左岸公園，停放於周邊停車場後步行前往





2026淡水漁人碼頭煙火秀 活動資訊

活動時間：8月9日、8月16日及8月23日連續三個週日晚間8點璀璨登場，每場施放10分鐘、超過一萬發高低空煙火





雙北夏日旅遊推薦這樣玩！

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