知名甜點 beard papa's 迎來24歲生日慶，8月重磅推出網友票選冠軍開心果巧克力與提拉米蘇泡芙。美食資深編輯李維唐表示，這次品牌結合社群票選與限定禮盒回饋，不僅精準抓住聲量焦點，更能有效帶動夏季甜點消費熱潮。

陪伴無數甜點控度過下午茶時光的日系泡芙品牌 beard papa's迎來創立24周年的重要時刻，為了感謝廣大粉絲長久以來的支持，品牌特別將主導權交給大眾，透過網友熱烈參與的人氣口味票選，集結前三名呼聲最高的夢幻品項，於8月生日月全台限定門市盛大推出。包含榮獲票選第一名的「開心果巧克力泡芙」、第二名「提拉米蘇泡芙」以及充滿粉紅氣息的「草莓乳酪泡芙」，同步搭配全新推出的法式「千層派」與限時回歸的「蜂蜜奶油派皮」，帶給甜點愛好者滿滿的幸福體驗。

▲榮獲人氣票選第二名的提拉米蘇泡芙，完美轉化經典義式甜點風味，呈現入口即化且韻味深邃的柔滑口感。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理 ▲經典日式泡芙加入人氣票選第一名的開心果巧克力內餡，富含濃郁堅果焦香與微微苦甜，令人回味無窮。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理

嚴選日本進口醬料！首推奢華系開心果巧克力泡芙

這次勇奪社群票選冠軍的「開心果巧克力泡芙」，無疑是8月最具話題性的精緻甜點。內餡特別嚴選質地細緻且香氣濃郁的日本進口開心果醬，搭配深邃醇厚的巧克力卡士達與輕盈鮮奶油，經過精密比例攪拌調製而成。一口咬下，率先感受到的是巧克力微苦帶甜的可可風采，緊接而來的是開心果獨特的堅果焦香，搭配經典外酥內軟的派皮，將兩款高級食材的風味發揮得淋漓盡致。

▲金黃黃金外殼的蜂蜜奶油派皮搭配開心果巧克力內餡，蜂蜜甜香與堅果可可風采交織出豐富多層次的絕佳滋味。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理



經典義式蛋糕化身泡芙！大人系提拉米蘇與草莓乳酪同步亮相

獲得票選第二名的「提拉米蘇泡芙」，把經典的歐式甜點精神完美注入泡芙內餡中。選用深邃香氣的咖啡粉、馬斯卡彭乳酪與香草卡士達，加入打發鮮奶油調和，呈現出細緻柔滑、入口即化的層次感。若選擇經典日式派皮，頂層還會灑上可可粉增添濃郁感。針對偏好果香的讀者，「草莓乳酪泡芙」則將新鮮草莓果醬、打發鮮奶油與奶油起士完美結合，交織出酸甜清爽不黏膩的乳香風味，是炎熱夏季的下午茶首選。

▲受廣大粉絲喜愛的草莓乳酪泡芙，將酸甜草莓果醬與滑順奶油起士完美結合，帶來極致輕盈的美味享用體驗。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理

手工烘烤喀滋作響！千層派皮與蜂蜜奶油派皮全台登場

除了豐富的內餡之外，派皮也是泡芙美味的靈魂所在。8月全台門市新登場的「千層派」，將派皮刷上液糖後送入烤箱反覆烘烤，呈現出金黃酥香的層次感，每咬一口都能聽到清脆的喀滋聲。深受大眾喜愛的「蜂蜜奶油派皮」也於本月限時回歸全台門市販售，將蜂蜜與奶油調合後手工刷在日式派皮表面，帶來醇厚甜香。而台北雙連概念店更獨家持續提供「迷你可頌三入組」，輕巧份量非常適合與同事親友共同分享。

▲限時回歸的蜂蜜奶油派皮搭配綿密草莓乳酪內餡，表面刷上蜂蜜與奶油細心烘烤，香氣十足且微甜不膩。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理



歡慶24周年回歸驚喜！限定禮盒優惠與2026泡芙節限時活動

為了讓粉絲能把甜蜜帶回家分享，beard papa's於2026/08/07(五)至2026/08/16(日)推出生日禮盒加碼活動，只要在全台33間指定門市購買指定生日禮盒，即可免費獲贈經典「日式香草泡芙」1顆。品牌更宣布參展於2026/08/15(六)至2026/08/16(日)在松山文創園區一號倉庫舉辦的「2026泡芙節 in Taiwan」，展場將特別推出限定款「薄荷巧克力泡芙」與大人小孩都愛的「蘭姆葡萄泡芙」，現場還會準備專屬周邊商品與鬍子爺爺互動體驗，邀請大家一同參與這場夏日甜點盛會。

▲beard papa's 8月限定推出的草莓乳酪千層派，呈現極具層次感的金黃酥脆派皮與香甜綿密的草莓乳酪內餡。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理

▲提拉米蘇千層派以金黃酥香的法式派皮包裹醇厚咖啡與馬斯卡彭乳酪內餡，上方灑落可可粉更顯大人系層次感。圖／beard papa's提供；窩客島編輯李維唐整理





爺爺生日限定禮盒優惠

活動名稱： 購指定生日禮盒加贈日式香草泡芙

活動時間： 2026/08/07(五) – 2026/08/16(日)

活動內容： 凡於全台33間門市購買指定生日禮盒，即加贈經典「日式香草泡芙」1顆。禮盒含8月限定開心果巧克力、提拉米蘇或草莓乳酪泡芙等組合。

2026泡芙節 in Taiwan 甜點市集

活動時間： 2026/08/15(六) – 2026/08/16(日)

活動內容： 推出展場限定「薄荷巧克力泡芙」與「蘭姆葡萄泡芙」，大人可另加購「滴管蘭姆酒」注入。現場另有滿額贈、專屬優惠組合、PAPA好吃巾、PAPA圖案造型餅乾與卡士達爆米花等新商品，鬍子爺爺本人亦會到場互動。

官方網站： https://beardpapas.com.tw/





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