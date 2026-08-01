知名甜點 beard papa's 迎來24歲生日慶，8月重磅推出網友票選冠軍開心果巧克力與提拉米蘇泡芙。美食資深編輯李維唐表示，這次品牌結合社群票選與限定禮盒回饋，不僅精準抓住聲量焦點，更能有效帶動夏季甜點消費熱潮。
陪伴無數甜點控度過下午茶時光的日系泡芙品牌 beard papa's迎來創立24周年的重要時刻，為了感謝廣大粉絲長久以來的支持，品牌特別將主導權交給大眾，透過網友熱烈參與的人氣口味票選，集結前三名呼聲最高的夢幻品項，於8月生日月全台限定門市盛大推出。包含榮獲票選第一名的「開心果巧克力泡芙」、第二名「提拉米蘇泡芙」以及充滿粉紅氣息的「草莓乳酪泡芙」，同步搭配全新推出的法式「千層派」與限時回歸的「蜂蜜奶油派皮」，帶給甜點愛好者滿滿的幸福體驗。
嚴選日本進口醬料！首推奢華系開心果巧克力泡芙
這次勇奪社群票選冠軍的「開心果巧克力泡芙」，無疑是8月最具話題性的精緻甜點。內餡特別嚴選質地細緻且香氣濃郁的日本進口開心果醬，搭配深邃醇厚的巧克力卡士達與輕盈鮮奶油，經過精密比例攪拌調製而成。一口咬下，率先感受到的是巧克力微苦帶甜的可可風采，緊接而來的是開心果獨特的堅果焦香，搭配經典外酥內軟的派皮，將兩款高級食材的風味發揮得淋漓盡致。
經典義式蛋糕化身泡芙！大人系提拉米蘇與草莓乳酪同步亮相
獲得票選第二名的「提拉米蘇泡芙」，把經典的歐式甜點精神完美注入泡芙內餡中。選用深邃香氣的咖啡粉、馬斯卡彭乳酪與香草卡士達，加入打發鮮奶油調和，呈現出細緻柔滑、入口即化的層次感。若選擇經典日式派皮，頂層還會灑上可可粉增添濃郁感。針對偏好果香的讀者，「草莓乳酪泡芙」則將新鮮草莓果醬、打發鮮奶油與奶油起士完美結合，交織出酸甜清爽不黏膩的乳香風味，是炎熱夏季的下午茶首選。
手工烘烤喀滋作響！千層派皮與蜂蜜奶油派皮全台登場
除了豐富的內餡之外，派皮也是泡芙美味的靈魂所在。8月全台門市新登場的「千層派」，將派皮刷上液糖後送入烤箱反覆烘烤，呈現出金黃酥香的層次感，每咬一口都能聽到清脆的喀滋聲。深受大眾喜愛的「蜂蜜奶油派皮」也於本月限時回歸全台門市販售，將蜂蜜與奶油調合後手工刷在日式派皮表面，帶來醇厚甜香。而台北雙連概念店更獨家持續提供「迷你可頌三入組」，輕巧份量非常適合與同事親友共同分享。
歡慶24周年回歸驚喜！限定禮盒優惠與2026泡芙節限時活動
為了讓粉絲能把甜蜜帶回家分享，beard papa's於2026/08/07(五)至2026/08/16(日)推出生日禮盒加碼活動，只要在全台33間指定門市購買指定生日禮盒，即可免費獲贈經典「日式香草泡芙」1顆。品牌更宣布參展於2026/08/15(六)至2026/08/16(日)在松山文創園區一號倉庫舉辦的「2026泡芙節 in Taiwan」，展場將特別推出限定款「薄荷巧克力泡芙」與大人小孩都愛的「蘭姆葡萄泡芙」，現場還會準備專屬周邊商品與鬍子爺爺互動體驗，邀請大家一同參與這場夏日甜點盛會。
爺爺生日限定禮盒優惠
活動名稱： 購指定生日禮盒加贈日式香草泡芙
活動時間： 2026/08/07(五) – 2026/08/16(日)
活動內容： 凡於全台33間門市購買指定生日禮盒，即加贈經典「日式香草泡芙」1顆。禮盒含8月限定開心果巧克力、提拉米蘇或草莓乳酪泡芙等組合。
2026泡芙節 in Taiwan 甜點市集
活動時間： 2026/08/15(六) – 2026/08/16(日)
活動內容： 推出展場限定「薄荷巧克力泡芙」與「蘭姆葡萄泡芙」，大人可另加購「滴管蘭姆酒」注入。現場另有滿額贈、專屬優惠組合、PAPA好吃巾、PAPA圖案造型餅乾與卡士達爆米花等新商品，鬍子爺爺本人亦會到場互動。
官方網站： https://beardpapas.com.tw/
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