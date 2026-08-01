穿過就回不去！MUJI無印良品6款「夏日必備涼鞋」，藺草涼鞋一穿就像踩在榻榻米上涼爽。

夏天就是要穿涼鞋！編輯王瀅瀅表示，無印這六雙真的是好穿又好看欸。

每到高溫炎熱的夏季，雙腳若要長時間悶在厚重的球鞋或皮鞋裡，難免讓人難耐。想給腳丫子好好透個氣，選對一雙兼具舒適度與質感的涼鞋絕對是非常重要的。而日本MUJI無印良品推出的涼鞋系列向來深受大家喜愛，不論是包覆感滿分的運動涼鞋、充滿自然和風感的藺草涼鞋，還是穿脫方便的符合腳型涼鞋，都能完美融入各種日常情境。面對炎熱氣候不想虐待雙腳，不妨先一起看看這六雙兼具機能與美感的夏日必備鞋款。目前台灣無印官網上只找得到第一款休閒涼鞋，但也已經售罄，各位下回去日本不妨去當地無印挖寶一下吧！



▲￼夏天高溫讓人想擺脫厚重包鞋，換上透氣涼鞋給雙腳呼吸空間。

1.休閒涼鞋（スニーカーサンダル）

如果你習慣了球鞋的安定感，這款包覆性極佳的運動涼鞋會是絕佳的選擇。鞋頭部分寬敞有餘裕，大大減少了對寬腳板的壓迫感。鞋底局部加入高抓地力的橡膠材質，大大提升了防滑性能，下雨天穿也不必提心吊膽。透過可調整的鞋帶設計能自由設定鬆緊度，直接赤腳穿或是搭配撞色短襪都很有型，並提供23.0cm～28.0cm的多種尺寸，男女都能輕鬆駕馭。

▲寬楦頭設計降低腳幅壓迫感，配上橡膠底提供優異防滑效果。

2.透氣網布單帶運動涼鞋（メッシュ ワンベルト スニーカーサンダル）

夏日最怕腳底汗水悶著不舒服，本季全新登場的這款涼鞋直接解決了這個痛點。全鞋選用透氣性優異的網布材質，即便在酷暑中走動也能維持雙腳乾爽不悶熱。整體延續了前款寬楦鞋頭與防滑鞋底的貼心規格，但在鞋帶配置上做了視覺優化，改為單帶設計後能巧妙修飾腳背線條，讓足部造型看起來更加俐落有型。

▲全新透氣網布材質能有效排解悶熱，維持夏日足部乾爽。

3.織帶涼鞋（テープベルトサンダル）

渴望追求極致穩固步行體驗的人，這款從鞋尖一路延伸至腳跟的織帶涼鞋絕不會讓你失望。精心設計的織帶結構能適度包裹住整隻腳，貼心的固定位置更能大幅降低皮膚摩擦的不適感。搭配極具緩衝效果的彈性鞋底，踩踏感輕盈無負擔，連鞋底邊緣都特別做了圓弧修飾，就算穿久了也不容易看出明顯磨損，相當耐穿。

▲包覆性強的織帶結構提供穩固腳感，並減少對肌膚的摩擦。

4.藺草涼鞋（イ草 サンダル）

想要感受宛如踩在日式榻榻米上的清涼感，選這款未經染色的天然藺草涼鞋準沒錯。藺草材質鞋床能隨時保持雙腳觸感乾爽，寬版交叉鞋帶則能穩固包覆腳背，給予足夠的安全感。後跟帶特別設計了魔鬼氈構造，出門時輕輕一貼就能快速搞定，兼具手作質感與極佳的實用便利性。

▲天然無染色藺草鞋床觸感乾爽，彷彿隨時踩在榻榻米上般快適。

5.符合腳型人字拖（足なり ビーチサンダル）

這款人字拖在足弓位置特別做了隆起設計，能溫柔貼合腳底曲線，帶來極為舒適的觸感。柔和淡雅的色彩配上耐看的基礎造型，不管是去海灘玩水還是日常街頭散步都能輕鬆百搭。如果擔心夾腳處摩擦或腳汗問題。非常推薦搭配專用的棉混夾腳趾局部襪，不僅能防汗減震，還能為整體穿搭增添層次亮點。

▲可搭配棉混夾腳趾局部襪穿著，防汗的同時更能打造穿搭亮點。

6.符合腳型涼鞋（足なり サンダル）

這款涼鞋同樣採用了貼合足弓的平緩凹凸鞋床，且特別將後跟設計得比前掌稍高一些，能有效分擔行走時的負擔。本體選用耐水性極佳且輕巧的EVA樹脂材質，不論是去庭院灑水、日常出門，甚至直接拿來當作室內拖鞋都很合適，是一款能無縫切換各種生活場景的全能型單品。

▲極具彈性的材質不僅適合戶外使用，當作室內拖鞋也非常方便。

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