> 美食 > 毛小孩也懂無印風！MUJI無印良品寵物系列新登場，炻器寵物碗與貓抓板熱銷必買清單。

毛小孩也懂無印風！MUJI無印良品寵物系列新登場，炻器寵物碗與貓抓板熱銷必買清單。

MUJI寵物用品無印良品貓砂盆無印良品毛小孩生活提案
2026-05-05 14:12文字：編輯 李維唐 圖片提供:MUJI無印良品
編輯 李維唐

編輯 李維唐

隨著寵物精緻化養育趨勢興起，MUJI無印良品正式跨足寵物用品市場。資深編輯李維唐表示，這不僅是產品線的擴張，更代表品牌成功將「好感生活」的極簡美學轉化為解決人寵共居痛點的機能提案，為居家風格帶來高度統一感。

MUJI無印良品始終以實現「好感生活與社會」為品牌願景，致力於提供滿足日常生活基本需求的優質用品。隨著現代家庭結構的改變，毛小孩早已成為家庭中不可或缺的成員，品牌也將這份關懷從人的生活面向進一步擴展至寵物領域。近期，MUJI無印良品特別針對毛孩的生理需求與居家美學，推出一系列涵蓋餐飲食器、居家衛生、互動玩具及外出背包的寵物專屬商品。這份生活提案旨在打破寵物用品與居家風格的隔閡，透過極簡的設計與機能性的材質，為飼主與寵物創造更為自在且充滿質感的共居時光。

炻器寵物碗與木架減輕頸部負擔，餐飲器皿融合工藝美學與機能

針對毛小孩每日最高頻率使用的飲食器皿，MUJI無印良品特別選用質感溫潤且耐用的炻瓷材質，打造出「炻器寵物碗」。其光滑的釉面設計不僅觸感細膩，更大幅提升了餐後清潔的便利性。為了更精確地照顧不同體型寵物的生理需求，飼主可視情況搭配「炻器寵物碗用木架」使用。這款木架能有效調整進食高度，減輕寵物用餐時對頸部造成的負擔，且具備易於拆卸收納的特性，將機能性與工藝美學完美融合於日常餵食情境中。

▲炻器寵物碗與木架：耐用炻瓷材質搭配專用木架，可依寵物體型調整進食高度，有效減輕毛孩頸部負擔 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲炻器寵物碗與木架：耐用炻瓷材質搭配專用木架，可依寵物體型調整進食高度，有效減輕毛孩頸部負擔 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

軟質貓砂盆與簡約鏟具，讓寵物衛生用品自然融入極簡居家空間

在貓咪的衛生管理方面，品牌推出了具備寬敞設計與可拆卸上蓋的「軟質貓砂盆/附蓋」，提供寵物更具隱私且舒適的如廁空間。與之配套的「貓砂鏟」則擁有獨特的多孔洞結構，能適配市面上多種不同材質的貓砂。這系列產品延續了MUJI無印良品招牌的簡約純白視覺，不僅徹底翻轉了傳統寵物衛生用品突兀的色彩印象，更讓這些必要設備能如裝飾品般自然隱入居家空間，維持生活環境的整潔感。

▲軟質貓砂盆與貓砂鏟：寬敞的貓砂盆搭配具備不同孔洞結構的貓砂鏟，簡約純白的設計讓寵物衛生用品也能美美融入空間 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲軟質貓砂盆與貓砂鏟：寬敞的貓砂盆搭配具備不同孔洞結構的貓砂鏟，簡約純白的設計讓寵物衛生用品也能美美融入空間 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

軟木鈴鐺與高密度瓦楞紙，多材質玩具激發毛孩活動力並增進情感互動

為了滿足毛小孩天生的狩獵本能與活動需求，MUJI無印良品運用了軟木、繩編、布料及紙板等多元天然材質，開發出多款饒富趣味的寵物玩具。包含內置鈴鐺增加趣味感的「貓用玩具/軟木」、玩法多元的「貓用玩具/逗貓棒」，以及採用高密度結構設計、耐抓耐磨的「貓抓瓦楞紙板」。針對狗狗則有韌性十足的「狗用玩具/繩編球」。這些設計不僅能幫助寵物釋放多餘精力，更為飼主與毛孩之間創造了寶貴的互動時刻，強化彼此的情感聯繫。

▲貓抓瓦楞紙板：採用高密度瓦楞紙設計，耐抓耐磨且造型簡約，能自然融入居家環境，為貓咪提供釋放精力的場所 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲貓抓瓦楞紙板：採用高密度瓦楞紙設計，耐抓耐磨且造型簡約，能自然融入居家環境，為貓咪提供釋放精力的場所 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

聚酯纖維棉麻包與輕量背袋，依據體型需求量身打造的外出移動提案

隨著攜帶寵物外出的需求日益增加，品牌針對不同情境推出兩款機能導向的寵物背包。針對長時間或較重型寵物使用的「寵物背包」，以大容量與三面透氣網格為核心特色，內建可拆卸支撐板方便收納，外側更附有可調式捲簾。而「寵物用聚酯纖維棉麻包」則強調輕便可折疊，其內側塗層設計能防沾水且易於清理，適合短途側背使用。飼主可依照寵物的體型與行程長短，選擇最合適的移動方案，讓外出踏青或城市遊走變得更加輕鬆愜意。

▲寵物用聚酯纖維棉麻包：材質輕便且可折疊收納，內側塗層設計不易沾水，方便飼主隨時關心毛孩狀況 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲寵物用聚酯纖維棉麻包：材質輕便且可折疊收納，內側塗層設計不易沾水，方便飼主隨時關心毛孩狀況 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲寵物背包：具備大容量與三面透氣網格設計，適合較長時間外出使用，並設有調式捲簾提升毛孩舒適度 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲寵物背包：具備大容量與三面透氣網格設計，適合較長時間外出使用，並設有調式捲簾提升毛孩舒適度 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

指定實體門市與官網限定販售，MUJI無印良品持續深耕寵物共居市場

MUJI無印良品本次推出的寵物系列商品並非全台通路的常態性販售，而是採取精選通路策略，僅在松高門市、大立門市以及官網購物商城限定供應。這反映出品牌對於這類具備深度生活感商品的精緻化經營態度。未來，MUJI無印良品將持續從人與寵物共處的細節出發，思考更多隱藏在日常中的真實需求，並開發更多兼具美感與實用性的好感商品，實踐品牌一貫追求的自在共居樣貌與社會好感理念。

▲狗用玩具/繩編球與貓用玩具/軟木：運用軟木與繩編等多樣材質開發寵物玩具，讓飼主在互動中為毛孩創造更多陪伴時刻 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理
▲狗用玩具/繩編球與貓用玩具/軟木：運用軟木與繩編等多樣材質開發寵物玩具，讓飼主在互動中為毛孩創造更多陪伴時刻 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理


MUJI無印良品「好感生活」寵物日常提案   

活動時間：自2026年5月5日起 （依門市現場說明為準）   
活動內容：

  • 推出包含炻器寵物碗、木架、軟質貓砂盆及寵物背包等多元生活用品。   
  • 全系列強調簡約美學與機能材質，提供人與毛小孩共居的風格選擇。   

限定販售門市：MUJI無印良品松高門市、大立門市。   

官方網站：MUJI無印良品官網購物（muji.tw）

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
台北大狗狗、貓咪咖啡廳！嘖咖啡 老舊紅磚房變身，不限時工作首選。
台北大狗狗、貓咪咖啡廳！嘖咖啡 老舊紅磚房變身，不限時工作首選。
記者 蕭芷琳
美妝品牌攜手動物森友會聯名新品日本全家開賣，動森島民造型包裝護唇膏、保養品等療癒超可愛登場。
美妝品牌攜手動物森友會聯名新品日本全家開賣，動森島民造型包裝護唇膏、保養品等療癒超可愛登場。
特派員 Trish
線條小狗壽司店！爭鮮聯名線條小狗3款壽司 3大周邊一次看，線條小狗壽司娃必入手。
線條小狗壽司店！爭鮮聯名線條小狗3款壽司 3大周邊一次看，線條小狗壽司娃必入手。
編輯 張人尹
貓奴不容錯過的恆春冰店！MIU MIU 日式刨冰 創意刨冰吸睛登場，墾丁寵物友善餐廳、消暑好去處。
貓奴不容錯過的恆春冰店！MIU MIU 日式刨冰 創意刨冰吸睛登場，墾丁寵物友善餐廳、消暑好去處。
記者 楊婷雅
漢神洲際必買玩具13間！大人玩具戰鬥陀螺、布丁狗30週年週邊登場，LULU豬盲盒 史迪奇快閃店粉絲必衝。
漢神洲際必買玩具13間！大人玩具戰鬥陀螺、布丁狗30週年週邊登場，LULU豬盲盒 史迪奇快閃店粉絲必衝。
編輯 張人尹
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊