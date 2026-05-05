毛小孩也懂無印風！MUJI無印良品寵物系列新登場，炻器寵物碗與貓抓板熱銷必買清單。

隨著寵物精緻化養育趨勢興起，MUJI無印良品正式跨足寵物用品市場。資深編輯李維唐表示，這不僅是產品線的擴張，更代表品牌成功將「好感生活」的極簡美學轉化為解決人寵共居痛點的機能提案，為居家風格帶來高度統一感。

MUJI無印良品始終以實現「好感生活與社會」為品牌願景，致力於提供滿足日常生活基本需求的優質用品。隨著現代家庭結構的改變，毛小孩早已成為家庭中不可或缺的成員，品牌也將這份關懷從人的生活面向進一步擴展至寵物領域。近期，MUJI無印良品特別針對毛孩的生理需求與居家美學，推出一系列涵蓋餐飲食器、居家衛生、互動玩具及外出背包的寵物專屬商品。這份生活提案旨在打破寵物用品與居家風格的隔閡，透過極簡的設計與機能性的材質，為飼主與寵物創造更為自在且充滿質感的共居時光。

炻器寵物碗與木架減輕頸部負擔，餐飲器皿融合工藝美學與機能

針對毛小孩每日最高頻率使用的飲食器皿，MUJI無印良品特別選用質感溫潤且耐用的炻瓷材質，打造出「炻器寵物碗」。其光滑的釉面設計不僅觸感細膩，更大幅提升了餐後清潔的便利性。為了更精確地照顧不同體型寵物的生理需求，飼主可視情況搭配「炻器寵物碗用木架」使用。這款木架能有效調整進食高度，減輕寵物用餐時對頸部造成的負擔，且具備易於拆卸收納的特性，將機能性與工藝美學完美融合於日常餵食情境中。

▲炻器寵物碗與木架：耐用炻瓷材質搭配專用木架，可依寵物體型調整進食高度，有效減輕毛孩頸部負擔 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理



軟質貓砂盆與簡約鏟具，讓寵物衛生用品自然融入極簡居家空間

在貓咪的衛生管理方面，品牌推出了具備寬敞設計與可拆卸上蓋的「軟質貓砂盆/附蓋」，提供寵物更具隱私且舒適的如廁空間。與之配套的「貓砂鏟」則擁有獨特的多孔洞結構，能適配市面上多種不同材質的貓砂。這系列產品延續了MUJI無印良品招牌的簡約純白視覺，不僅徹底翻轉了傳統寵物衛生用品突兀的色彩印象，更讓這些必要設備能如裝飾品般自然隱入居家空間，維持生活環境的整潔感。

▲軟質貓砂盆與貓砂鏟：寬敞的貓砂盆搭配具備不同孔洞結構的貓砂鏟，簡約純白的設計讓寵物衛生用品也能美美融入空間 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

軟木鈴鐺與高密度瓦楞紙，多材質玩具激發毛孩活動力並增進情感互動

為了滿足毛小孩天生的狩獵本能與活動需求，MUJI無印良品運用了軟木、繩編、布料及紙板等多元天然材質，開發出多款饒富趣味的寵物玩具。包含內置鈴鐺增加趣味感的「貓用玩具/軟木」、玩法多元的「貓用玩具/逗貓棒」，以及採用高密度結構設計、耐抓耐磨的「貓抓瓦楞紙板」。針對狗狗則有韌性十足的「狗用玩具/繩編球」。這些設計不僅能幫助寵物釋放多餘精力，更為飼主與毛孩之間創造了寶貴的互動時刻，強化彼此的情感聯繫。

▲貓抓瓦楞紙板：採用高密度瓦楞紙設計，耐抓耐磨且造型簡約，能自然融入居家環境，為貓咪提供釋放精力的場所 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理



聚酯纖維棉麻包與輕量背袋，依據體型需求量身打造的外出移動提案

隨著攜帶寵物外出的需求日益增加，品牌針對不同情境推出兩款機能導向的寵物背包。針對長時間或較重型寵物使用的「寵物背包」，以大容量與三面透氣網格為核心特色，內建可拆卸支撐板方便收納，外側更附有可調式捲簾。而「寵物用聚酯纖維棉麻包」則強調輕便可折疊，其內側塗層設計能防沾水且易於清理，適合短途側背使用。飼主可依照寵物的體型與行程長短，選擇最合適的移動方案，讓外出踏青或城市遊走變得更加輕鬆愜意。

▲寵物用聚酯纖維棉麻包：材質輕便且可折疊收納，內側塗層設計不易沾水，方便飼主隨時關心毛孩狀況 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

▲寵物背包：具備大容量與三面透氣網格設計，適合較長時間外出使用，並設有調式捲簾提升毛孩舒適度 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理

指定實體門市與官網限定販售，MUJI無印良品持續深耕寵物共居市場

MUJI無印良品本次推出的寵物系列商品並非全台通路的常態性販售，而是採取精選通路策略，僅在松高門市、大立門市以及官網購物商城限定供應。這反映出品牌對於這類具備深度生活感商品的精緻化經營態度。未來，MUJI無印良品將持續從人與寵物共處的細節出發，思考更多隱藏在日常中的真實需求，並開發更多兼具美感與實用性的好感商品，實踐品牌一貫追求的自在共居樣貌與社會好感理念。

▲狗用玩具/繩編球與貓用玩具/軟木：運用軟木與繩編等多樣材質開發寵物玩具，讓飼主在互動中為毛孩創造更多陪伴時刻 。 圖／MUJI無印良品提供；窩客島整理





MUJI無印良品「好感生活」寵物日常提案

活動時間：自2026年5月5日起 （依門市現場說明為準）

活動內容：

推出包含炻器寵物碗、木架、軟質貓砂盆及寵物背包等多元生活用品。

全系列強調簡約美學與機能材質，提供人與毛小孩共居的風格選擇。

限定販售門市：MUJI無印良品松高門市、大立門市。

官方網站：MUJI無印良品官網購物（muji.tw）