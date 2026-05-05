2026澳門必去景點！新濠影滙「迪士尼滙聚嘉年華」開跑，打卡7米巨型米奇與史迪奇互動吧。

澳門新濠影滙再度引領綜合度假村的娛樂趨勢，攜手全球頂尖IP推出「迪士尼滙聚嘉年華」，透過沉浸式場景營造品牌深度。 資深編輯李維唐表示，新濠集團成功將傳統硬體設施轉化為具有情感連結的敘事空間，這種從「視覺打卡」延伸至「生活方式體驗」的策略，正是現代高品質旅遊產業多元化發展的標竿。

當春夏的明媚氣息渲染城市，一場融合色彩、想像力與經典IP的奇幻旅程，正在澳門新濠影滙隆重拉開序幕。作為澳門最具代表性的綜合娛樂地標，新濠影滙再度以創新體驗為核心，將大眾熟知的迪士尼故事從螢幕搬進現實，生動實踐其「快樂無止境」的品牌承諾。本次推出的「迪士尼滙聚嘉年華」不僅僅是一場視覺盛宴，更是一次深度生活方式的跨界呈現，讓賓客在城市核心地段，即可開啟橫跨叢林、漫遊海洋、遨遊天空的沉浸式冒險旅程。

▲高達7公尺的巨型米奇揮舞幻彩畫筆，於新濠影滙東北入口歡迎賓客開啟「迪士尼滙聚嘉年華」旅程 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理



澳門親子旅遊地標，7米巨型米奇迎接歡樂序曲

步入澳門新濠影滙，這座以電影藝術為靈感的度假村已徹底變身為迪士尼的奇幻領域。最具震撼力的場景莫過於東北入口處，高達7公尺的巨型米奇正揮舞著幻彩畫筆，與活潑的奇奇蒂蒂一同向來賓致意，標誌著這場為期數月的嘉年華正式啟航。自2026年4月29日至11月1日，賓客無須購票，即可隨心步入這個夢幻世界。新濠集團今年迎來與全球頂級IP合作的第4年，透過細膩的情緒引導與場景延伸，讓原本靜態的綜合空間轉化為充滿溫度的共創現場。

▲「串珠手作坊」提供自選《小美人魚》或《動物方城市》主題材料包，讓賓客親手製作專屬飾品 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理

叢林妙妙屋魔法留影，沈浸式互動定格經典瞬間

在一樓主入口大堂，探險序幕由「叢林妙妙屋」揭開。綠意盎然的秘境重現了迪士尼經典角色的相遇瞬間，包括米奇、米妮、小熊維尼、跳跳虎與白雪公主等人氣明星。場內特別設置「魔法留影站」，每日12:00至21:00開放，讓來賓瞬間置身經典動畫分鏡中。值得注意的是，濠友薈會員憑當日單筆消費滿澳門幣100的單據並上傳打卡照至社交媒體，即可免費獲得一次大頭貼拍照機會。這種將傳統零售與現代社群互動結合的設計，讓每一份快樂都具有可觸摸的真實感。

▲一樓主入口大堂的「叢林妙妙屋」重現綠意盎然的童話秘境，米奇與米妮等多位人氣角色在此與賓客見面 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理



奇幻海洋島探秘，唐老鴨歷險號與小牡蠣互動體驗

移步至時代廣場，「奇幻海洋島」以其輕鬆愉悅的度假氛圍吸引了眾多家庭目光。賓客可以登上「唐老鴨歷險號」參與充滿挑戰的遊戲攤位，或在靈感源自「海底總動員」的深海世界中尋找尼莫的身影。這裡的互動性極強，包括可製作個人化紀念品的串珠手作坊，以及廣受好評的「小牡蠣吧」，參與者只需3個代幣即可體驗為小牡蠣沐浴、裝扮，並帶走專屬玩偶。此外，「史迪奇互動吧」提供訂製款可麗餅造型毛絨玩偶，並招待賓客享用免費爆米花，成功將夏日回憶延伸至舌尖。

▲賓客可於「奇幻海洋島」參與小牡蠣的互動體驗，親手為其沐浴裝扮並帶走專屬玩偶 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理

夢幻彩虹鎮繽紛打卡，動物方城市角色驚喜現身

在一樓輕軌站入口，「夢幻彩虹鎮」透過巨型甜甜圈與雲端彩虹構築出極具視覺張力的童趣空間。這裡由「動物方城市」的角色擔綱主角，狐狸尼克與兔子茱蒂引領著繽紛而活力的風景。在特定時段16:00至18:00，現場更會派發甜蜜棉花糖，為這場感官之旅增添了一份溫馨的儀式感。這種層層展開的沉浸式設計，讓不同年齡層的賓客都能在每一處轉角發現驚喜。

▲「羅浮餅廊及輕食」推出《動物方城市》主題甜點，將狐狸尼克與兔子茱蒂等元素化身為精緻午茶 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理



影滙之星摩天輪進化，5款迪士尼主題包廂遨遊天空

最能體現「橫跨天空」概念的，莫過於全球最高的8字形摩天輪「影滙之星」。本次嘉年華特別推出5款限定迪士尼主題包廂，涵蓋了唐老鴨、史迪奇、小熊維尼、阿力與朱迪等知名角色。賓客在14:00至20:00的營運時間內，可在喜愛角色的陪伴下緩緩升空，於130公尺的高空俯瞰路氹城的壯麗美景，將這份沈浸式旅程由地面延伸至城市天際。濠友薈會員在此更可享有9折優惠，讓這場高空奇遇兼具夢幻與價值感。

▲位於一樓時代廣場的「唐老鴨歷險號」設有多款互動遊戲，讓賓客在探險中贏取驚喜獎品 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理

▲全球最高的8字形摩天輪「影滙之星」推出史迪奇等五款角色主題包廂，讓賓客在經典角色陪伴下飽覽城市美景 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理

迪士尼主題餐飲與快閃精品，全方位點亮生活美學

嘉年華的魅力不僅止於視覺，「嘉宴」餐廳化身城市叢林，推出米奇造型薄餅與小熊維尼主題漢堡，將趣味性完美融入菜品。「羅浮餅廊及輕食」則主打「動物方城市」甜點空間，茱蒂華夫餅與特製主題甜點成為網美必點的打卡項目。對於喜愛收藏的賓客，位於時代廣場的迪士尼快閃精品店，匯集了從收藏級玩具到實用周邊的多樣限定商品。從舌尖到指尖，新濠影滙透過豐富的異業合作與精緻的細節控管，成功在綜合娛樂場域中構建出一套完整的迪士尼生活方式。

▲一樓輕軌站入口處設有「夢幻彩虹鎮」，以巨型甜甜圈與雲端彩虹構築出繽紛的童趣打卡點 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理

濠友薈會員專屬禮遇，多重優惠與奇賞驚喜

為了回饋長期支持的賓客，新濠影滙在推廣期間準備了多重尊屬禮遇。2026年4月29日至10月4日期間，會員享有遊戲代幣買10送2，以及指定主題餐廳9折優惠。針對平日到訪的賓客，5月1日至6月18日更推出「奇賞一至五」加碼優惠，代幣買10送3且餐飲下殺85折。此外，透過「消費即賞」活動，鼓勵賓客於社交媒體標記關鍵詞並分享旅程點滴，即可換領限量精美禮品。這些配套活動不僅強化了賓客的參與深度，也讓這場「迪士尼滙聚嘉年華」成為今年春夏不容錯過的年度旅遊盛事。

▲「嘉宴」餐廳推出多款吸睛的迪士尼主題餐點，包含米奇造型咖哩飯與小熊維尼主題漢堡 。圖／澳門新濠影滙提供；窩客島整理







迪士尼滙聚嘉年華

活動時間：2026年4月29日至11月1日（部分攤位與活動至10月4日止）

活動地點：澳門新濠影滙（1樓主入口大堂、時代廣場、輕軌站入口及影滙之星）

互動體驗內容

叢林妙妙屋：魔法留影站提供經典動畫場景拍攝。

奇幻海洋島：唐老鴨歷險號互動遊戲、小牡蠣吧（3個代幣體驗）、串珠手作坊。

史迪奇互動吧：提供可麗餅造型毛絨玩偶訂製及免費爆米花。

夢幻彩虹鎮：16:00至18:00限量派發免費棉花糖。

影滙之星：5款迪士尼角色主題包廂（價格澳門幣688）。

會員與消費優惠

消費即賞：濠友薈會員於指定商戶消費滿額並社群打卡，可換領精美禮品。

代幣優惠：會員享遊戲代幣買10送2；「奇賞一至五」期間買10送3。

餐飲優惠：會員於「嘉宴」或「羅浮餅廊及輕食」享用主題餐點最優享85折。





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