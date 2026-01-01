1.3億超跑馬王現身泰山！謝老闆親自下場洗車，全台首場職人公益活動點亮弱勢希望。

這場結合億元超跑與專業職人的洗車盛會，成功翻轉社會對車圈的刻板印象。資深編輯李維唐表示，透過跨品牌資源整合，將商業技術轉化為公益能量，不僅展現車圈凝聚力，更精準接軌弱勢家庭需求，是極具指標性的生活風格體現。

日前在新北市泰山的A8旋風洗車中心，一場別開生面的公益盛事打破了社會對車圈的既有印象。社團法人台灣人車公益協會發起全台首場大型公益洗車活動，現場不只有專業職人的俐落身影，更有熱血志工的汗水交織，成功在一天之內完成了138台車輛的深度清潔。這場活動不僅僅是一次清潔任務，更是車界跨品牌合作、資源整合的重要里程碑。

▲台灣人車公益協會理事長曾聖凱與謝老闆及夥伴，於億元超跑馬王前合影，共同為公益發聲。圖／A8旋風洗車中心提供；窩客島整理



億元超跑馬王驚艷現身，謝老闆親力親為挺公益

活動當天最具話題性的畫面，莫過於知名車界人物謝老闆駕駛其價值逾1億3500萬元的頂級超跑「馬王」法拉利現身會場。這台夢幻車款的出現瞬間點燃現場熱度，吸引無數目光。然而，比起超跑的昂貴身價，更令人感動的是謝老闆親自下場參與洗車工作，用實際行動支持公益。謝老闆的投入象徵著車圈領袖對社會責任的重視，也成功帶動整體士氣。

四大品牌強強聯手，職人精神轉化社會善意

本次活動由四大知名品牌領軍，包含派威汽車醫美、卓越凹痕修復、K-WAX凱閎國際以及絕世名膜，串聯起從美容、維修到耗材的完整產業鏈。理事長曾聖凱感性表示，過去社會對車圈常有刻板印象，但這次活動號召超過100位志工參與，證明了車圈專業不只能服務市場，更能轉化為具體行動回饋弱勢。專業職人收起平時的商業傲氣，在艷陽下專注於每一處車體細節，展現出高度凝聚力。

▲專業職人蹲在車側，使用噴霧器材細心清潔車輪鋁圈，展現職人專業與對細節的專注。圖／A8旋風洗車中心提供；窩客島整理

從洗車到老車翻新，點亮弱勢家庭移動的希望

除了當日的洗車收益將全數投入公益外，台灣人車公益協會更具備長遠的社會關懷藍圖。理事長強調，協會正推動「老車翻新計畫」，旨在協助經濟困難的家庭修復老舊代步車輛。對於許多弱勢家庭而言，老車是維持生計與移動的重要工具，透過專業技術的支援，不僅能改善其生活條件，更象徵著幫助他們重建生活希望。這種深度結合專業與需求的公益模式，讓善意更具延續性。

開啟公益洗車新頁，共同找回移動的幸福感