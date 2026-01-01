2026誠品黑膠市集北高登場！Pink Floyd全球限量套裝、熊仔分享會與RSD首度登台詳解。

類比音軌的溫度正重新定義當代生活美學。資深編輯李維唐表示，黑膠復興不只是情懷，更是對數位快節奏的反思。本次誠品黑膠盛事透過24小時不斷電與職人引路，不僅展現全球限量的稀缺價值，更成功將台灣音樂文化推向Record Store Day的國際舞台，體現了極高的文化權威性與市場深度。

在數位串流盛行的當代，黑膠唱片所承載的類比純聲與觸摸感，反而成為現代人追求生活質感的靈魂出口。誠品書店2026年度黑膠盛事即日起於台北、高雄兩地同步登場。這場匯聚音樂、文化與職人精神的饗宴，不僅提供萬件作品供樂迷挖掘，更首度引進全球頂級限量套裝。不論是尋找人生第一台唱盤的新手，或是追求稀有珍藏的資深玩家，都能在這場跨越時空的音樂祭典中，重新定義屬於自己的生活BGM。



▲松菸音樂館店長子儀5/20將現場分享私人珍藏黑膠，並傳授獨家保存技巧及周邊搭配攻略 。圖／誠品書店提供；窩客島整理

24小時不斷電黑膠盛會，Pink Floyd限量典藏與Pro-Ject跨界聯名

身為全台唯一的24小時唱片行，誠品書店松菸音樂館自5月5日至5月31日於松菸3F音樂館及FORUM前廣場，舉辦不打烊黑膠市集。本次最受矚目的焦點莫過於英國搖滾天團Pink Floyd第8張錄音室專輯50週年紀念版黑膠套裝，該專輯《The Dark Side Of The Moon》曾締造霸榜Billboard近17年的驚人紀錄。這款全球僅限量100套的珍稀珍藏，目前現場僅剩限量2組熱烈販售中。此外，市集更同步展出奧地利名機Pro-Ject重現專輯風格的聯名設計唱盤，讓樂迷在視覺與聽覺上皆能同步致敬經典，親身感受類比音樂的巔峰之作。



饒舌鬼才熊仔現身松菸，麥可傑克森與鋼彈彩膠驚艷回歸

本次市集不僅有經典搖滾，更緊扣當代流行與次文化趨勢。5月16日台灣饒舌鬼才熊仔將親臨松菸現場，帶來首張限量彩膠專輯《∞→0》音樂分享會。熊仔將針對出道作進行詞曲重構與聲響實驗，並與樂迷面對面暢談10年後重拾此作的感動。對於流行愛好者，現場同步蒐羅紀念流行音樂天王麥可傑克森的最新電影原聲帶黑膠《Michael》。而動漫迷絕不可錯過的，則是曾一度絕版的《機動戰士鋼彈逆襲的夏亞》動畫電影原聲帶，本次以象徵V鋼彈的白色彩膠全新規格回歸，展現極高收藏價值。搭配市集最低5折起的優惠，入坑黑膠正是時候。

高雄屋頂黑膠案內所，解密台灣首度加入世界唱片行日幕後

南台灣的樂迷同樣能感受這股黑膠熱潮。誠品書店高雄大遠百店17F音樂館即日起至5月11日，推出「屋頂黑膠案內所」。現場精選從70年代至今的必聽作品，如華語樂壇始祖劉文正的《劉文正傳奇經典》、萬芳首張專輯紀念黑膠及孫燕姿《克卜勒》限定版。值得關注的是，5月10日特別邀請Record Store Day Taiwan共同創辦人薑黃與Henry，現場揭密台灣在2026年首度正式加入全球最大黑膠文化節Record Store Day世界唱片行日的背後故事。透過這場從0到1的對談，帶領讀者深入了解台灣實體音樂文化的國際接軌歷程。



▲誠品書店高雄大遠百店17F音樂館即日起至5/11，蒐羅萬件黑膠作品推出「屋頂黑膠案內所」，為入門新手及資深藏家打造最完整黑膠資訊站 。圖／誠品書店提供；窩客島整理

職人領路黑膠保存與選樂，新手入坑的專業指南與優惠攻略

為了讓黑膠新手不再對器材感到畏懼，北高兩地皆邀請資深職人分享實務經驗。5月20日由松菸音樂館店長子儀傳授私房保存技巧與周邊搭配攻略，解決玩家最擔心的清潔與維護問題。5月2日則由屏東黑膠咖啡廳多格奧特主理人Jason帶領聽眾透過私人收藏重返金曲現場。此外，誠品更結合數位科技，於展區提供Spotify Code，掃描即可連結4大主題歌單。活動期間，誠品會員單筆滿3600元贈NSO音樂會票券，滿5000元現抵250元，高雄店黑膠新品5張79折起，購買影音商品滿3000元再獲300元電子抵用券，為樂迷打造誠意十足的音樂文化饗宴。





誠品書店松菸不打烊黑膠市集

活動時間：2026/5/5（二）至2026/5/31（日）

活動地點：誠品生活松菸3F音樂館、FORUM前廣場（台北市信義區菸廠路88號）

活動內容：

匯聚2萬件經典二手黑膠與最新彩膠，最低5折起

首度展出全球限量100套之Pink Floyd 50週年紀念版黑膠套裝

5/16（六）台灣饒舌鬼才熊仔《∞→0》音樂分享會

5/20（三）松菸音樂館店長子儀：黑膠入門保存與挑選攻略分享

2026屋頂黑膠案內所

活動時間：即日起至2026/5/11（一）

活動地點：誠品書店高雄大遠百店17F音樂館（高雄市苓雅區三多四路21號）

活動內容：

蒐羅萬件黑膠作品，打造完整黑膠資訊站

5/2（六）多格奧特主理人Jason：重返金曲現場分享會

5/10（日）RSD Taiwan創辦人對談：揭密台灣加入世界唱片行日歷程

結合Spotify Code掃描即聽4大主題職人選樂歌單

限時優惠與會員禮遇

全台通用優惠：

松菸市集黑膠作品最低5折起

誠品會員於松菸單筆滿3600元，贈NSO《號響蒼穹》音樂會票券乙張

誠品會員於松菸單筆滿5000元，現抵250元（可累抵）

高雄店限定優惠：