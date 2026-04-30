2026「台東最美星空」 ，金曲歌手串聯山海離島遍地星光，產業合作永續共好。

臺東縣政府永續品牌活動「台東最美星空」起跑，縣長饒慶鈴公布8場次星空音樂會，今年活動邁入第9年，除邀請多名金曲歌手演出外，也將串旅宿、導覽、藝文團體，首度推出「遍地星光計畫」，預計舉辦逾50場星空旅宿音樂會，並與小農合作推廣在地農產。
臺東縣政府自2018年起以台東獨有的自然條件與夜間環境為基礎，打造「台東最美星空」品牌，今年星空音樂會將於6-8月在東河鄉、卑南鄉、關山鎮、大武鄉、成功鎮及綠島鄉舉行；蘭嶼及長濱鄉7月則將辦星空音樂體驗活動，卡司陣容集結洪佩瑜、陳建年等多位金曲得主與實力音樂人，陪伴民眾展開8場跨越山海離島的星空旅程。
觀光處指出，今年8場次音樂會將融入「共創星空」互動機制，邀請現場民眾透過數位方式繪製星星，並於每場活動結束後彙整生成專屬數位星空海報，讓每場台東最美星空都留下獨一無二的集體創作記憶，也讓參與不只停留在欣賞，更成為共同完成台東夜空的一部分。
此外，今年也首度推出「星兒點亮計畫」，結合公益參與機制，已於4月2日邀請星兒成為今年共創星空行動的第一批創作者，並且用他們創作延伸設計而成的特別版主視覺，化身為各式星空紀念品，於音樂會現場公益販售，讓大家可以用行動支持實踐永續。
此外，「台東最美星空」今年也首度啟動「遍地星光計畫」，饒慶鈴說明，品牌視野回應地方需求，將台東最美星空的影響力從單一活動擴大為產業生態系。一方面透過旅宿業者與藝文團體合作，推動可複製的星空音樂導覽活動模組，讓更多旅客在台東不同場域都能邂逅星空；同時也規劃星空品牌延伸與小農合作，結合低光害環境理念與在地農產，讓台東最美星空走向地方共好與產業連結，未來將結合音樂會預購機制，推出星空鳳梨釋迦禮盒，讓遊客品嘗台東最美星空迷人的酸甜風味。
饒慶鈴表示，「台東最美星空」不只是台東重要品牌，也是一個能持續回應地方特色與未來方向的行動平台。2026年從8場系列活動、星空導覽培訓，到遍地星光計畫、星兒點亮計畫，不只是活動內容擴充，更進一步連結人才培育、社會參與與地方產業。期許民眾來到台東，不只抬頭看見最美星空，也能在參與過程深刻感受這片土地的文化溫度。
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2026台東最美星空音樂會-總場次（6場次，免報名，自由參加）
6/06 (六) 東河鄉 金樽陸連島沙灘：洪佩瑜、Theseus 忒修斯、都市小島、東布青
6/20 (六) 卑南鄉 達魯瑪克文化廣場：icyball冰球樂團、靈魂沙發、黑孩子樂團、思奈樂團
6/27 (六) 關山鎮 關山環鎮自行車道紅石溪畔：萬芳、陳忻玥、李志祥、草草屋
7/11 (六) 大武鄉 9420濱海休憩區：芒果醬 Mango Jump、福夢FUMON、看海的少女、陳侃與饅頭
8/08 (六) 成功鎮 三仙台風景區：乱彈阿翔、守夜人、美中布族、農男美女團
8/22 (六) 綠島鄉 人權紀念公園：孫淑媚、阿修與阿田、吳利昂
2026台東最美星空音樂體驗活動-總場次（2場次，免報名，自由參加）
7/18 (六) 蘭嶼鄉 椰油國小：陳建年
7/25 (六) 長濱鄉 八仙洞：回聲樂團