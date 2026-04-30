2026「台東最美星空」 ，金曲歌手串聯山海離島遍地星光，產業合作永續共好。

臺東縣政府永續品牌活動「台東最美星空」起跑，縣長饒慶鈴公布8場次星空音樂會，今年活動邁入第9年，除邀請多名金曲歌手演出外，也將串旅宿、導覽、藝文團體，首度推出「遍地星光計畫」，預計舉辦逾50場星空旅宿音樂會，並與小農合作推廣在地農產。

臺東縣政府自2018年起以台東獨有的自然條件與夜間環境為基礎，打造「台東最美星空」品牌，今年星空音樂會將於6-8月在東河鄉、卑南鄉、關山鎮、大武鄉、成功鎮及綠島鄉舉行；蘭嶼及長濱鄉7月則將辦星空音樂體驗活動，卡司陣容集結洪佩瑜、陳建年等多位金曲得主與實力音樂人，陪伴民眾展開8場跨越山海離島的星空旅程。

▲臺東縣長饒慶鈴與貴賓共同宣告2026台東最美星空系列活動正式啟動



觀光處指出，今年8場次音樂會將融入「共創星空」互動機制，邀請現場民眾透過數位方式繪製星星，並於每場活動結束後彙整生成專屬數位星空海報，讓每場台東最美星空都留下獨一無二的集體創作記憶，也讓參與不只停留在欣賞，更成為共同完成台東夜空的一部分。



此外，今年也首度推出「星兒點亮計畫」，結合公益參與機制，已於4月2日邀請星兒成為今年共創星空行動的第一批創作者，並且用他們創作延伸設計而成的特別版主視覺，化身為各式星空紀念品，於音樂會現場公益販售，讓大家可以用行動支持實踐永續。

▲結合臺東縣長饒慶鈴、現場貴賓及星兒共創的「台東最美星空」特別版

▲台東最美星空年度計畫-遍地星光計畫，串連在地小農推出「看著台東最美星空長大的釋迦」於音樂會現場限時預購

▲臺東縣長饒慶鈴與貴賓於記者會現場一同加入最美星空共創行列