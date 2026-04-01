不只是甜點！起士公爵「綻放玫荔」減法美學，用有機玫瑰與荔枝層次收服女神媽咪。

母親節蛋糕市場競爭激烈，起士公爵今年以減法甜點美學突圍。資深編輯李維唐指出，品牌將屏東有機玫瑰結合荔枝果泥，成功在濃郁乳酪中注入清爽層次，不僅符合健康趨勢，更精準捕捉了當代母親追求優雅的生活品味。

一年一度的母親節即將到來，在忙碌的日常中，媽媽總是習慣將家人的需求排在第一位，將溫柔留給了生活，卻往往忘了留給自己 。起士公爵今年以「讓甜為生活多想一點」作為品牌核心主軸，正式推出年度母親節限定新作「綻放玫荔乳酪蛋糕」，試圖在繁瑣的日常與節慶的儀式感之間，尋找一種最「剛好」的平衡 。這款蛋糕不只是甜點，更像是一封溫柔的情書，替那些在平凡日子裡說不出口的感謝，找到了最自然且充滿花果香氣的表達載體 。

▲起士公爵經典原味乳酪蛋糕換上母親節限定烙印，「永遠的女神」獻給始終優雅的媽媽 。圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理



屏東有機玫瑰與荔枝的優雅邂逅：起士公爵綻放玫荔打造多層次風味

這款專為母親節打造的「綻放玫荔乳酪蛋糕」，在視覺與味覺上皆追求極致的優雅。主廚嚴選來自屏東大花農場的有機玫瑰花瓣醬，這份珍貴的食材經過時間的低溫熟成，洗去了花苞的苦澀感，保留下最柔和且純淨的高雅花香 。起士公爵巧妙地將其與荔枝果泥融合，打造出清甜透著微弱花韻的果香層 。最上層則由高品質乳酪與鮮奶油交織，加入草莓果泥與100%檸檬原汁，質地輕盈如雲朵般順滑，微酸的調性剛好中和了乳酪的醇厚感 。從舌尖接觸到的第一口淡雅花香，到隨之而來的荔枝清甜，最後在喉間留下綿長的奶香餘韻，每一口都充滿層次感，讓人回味無窮 。

▲「綻放玫荔乳酪蛋糕」切面呈現細緻綿密的層次感，完美融合玫瑰花香與荔枝果韻 。圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理

經典再進化：純粹原味乳酪蛋糕換上女神限定烙印

除了令人驚艷的新品外，起士公爵最具代表性的招牌「純粹原味乳酪蛋糕」也在這個特別的季節換上了節慶限定版裝扮 。為了向不同角色的女性致敬，起士公爵在蛋糕表面留下溫潤的文字烙印，「永遠的女神」獻給那位在孩子心中始終優雅動人的母親；而「我愛阿嬤」則將最純粹的愛意，傳遞給家族中最溫暖、最熟悉的依靠 。透過這份經典乳酪蛋糕入口即化的濃郁口感，讓這幾句平實卻深情的話語，在品嚐的過程中擁有了更多被銘記的重量與溫度 。

▲超萌阿嬤圖像烙印搭配「我愛阿嬤」字樣，將最直接的愛送給最熟悉的溫暖 。圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理



母親節早鳥預購限時開跑：玫瑰色禮盒與玫瑰金插牌增添儀式感

為了讓這份心意更臻完美，今年起士公爵特別設計了粉嫩玫瑰色調的限定禮盒，象徵母親那份低調卻始終閃耀的生命光芒 。每一盒蛋糕都隨附一只精緻的「母親節快樂」玫瑰金插牌，讓全家人在圍繞著餐桌慶祝時，能瞬間提升節日的儀式感 。目前「綻放玫荔乳酪蛋糕」與經典限定烙印系列已於官網及全台門市同步開放預購，並提供限時早鳥優惠 。今年母親節，不妨選擇一顆最剛好的甜點，讓高品質的食材與誠摯的心意相輝映，把對媽媽的愛好好說出來 。

▲今年母親節限定禮盒以粉嫩玫瑰色為主調，隨蛋糕附贈玫瑰金插牌增添節慶儀式感 。圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理

▲選用屏東大花農場有機玫瑰花瓣醬製作，從淡雅花香到尾韻果甜讓人一口接一口 。圖／起士公爵提供；窩客島編輯李維唐整理

起士公爵母親節預購早鳥優惠活動

活動時間：即日起限時開跑

活動內容：

預購「綻放玫荔乳酪蛋糕」或「純粹原味乳酪蛋糕」母親節限定版可享早鳥優惠 。

隨蛋糕附贈「母親節快樂」玫瑰金插牌，增添節慶儀式感 。

官方網站：https://cheeseduke1.pse.is/8wy85l