三重花海免費拍！3公頃向日葵花海大爆發，加碼夢幻白雪花毯。

三重下雪了！新北大都會公園三葉草、向日葵花海免費拍。編輯 鄭雅之 表示：免費花海要去賞花去啊！

週末想要出門踏青卻不想花大錢，新北大都會公園的幸福水漾園區現在正是最美的時候！這裡有一整片免門票就能看個夠的白雪地毯，深受女孩們喜愛的白花三葉草現在全面盛開，成千上萬的小巧白花就像是老天爺送給新北的春日禮物，讓草坪瞬間變身成童話故事裡的純白雪地。不僅視覺效果超療癒，更是現在IG上最熱門的免費賞花景點，隨手一拍都能產出仙氣十足的森林系美照，絕對是小資族拍美照的首選。



▲IG打卡必訪新北景點，浪漫白花三葉草地毯與Do藝術裝置超好拍。

▲金色織毯閃耀河濱公園，萬壽菊與遠方地標大橋交織绝美構圖。





尋找幸運四葉草的打卡攻略

來到這片白茫茫的浪漫花毯，除了瘋狂捕捉像雪一樣的背景外，最受歡迎的玩法就是低頭尋找傳說中的四葉草。高灘處處長黃裕斌分享，這片純淨柔和的景緻與廣闊綠地交織，漫步其中彷彿踩在輕盈的白雲上面，心情會瞬間放鬆。非常適合情侶手牽手散步，在浪漫的氛圍下尋找那萬分之一機率的驚喜。自然又清新風格的打卡點，不用濾鏡就能擁有超高質感的畫面，快帶著你的另一半或姊妹淘來這裡感受滿滿的幸運與美好。



▲春日限定免費賞花森林，都市裡最夢幻的白花三葉草秘境。





三公頃花海與樂園放電行程

拍完純白的三葉草後，一旁還有佔地3公頃的主題花海等著大家。有超好拍的金黃向日葵和大波斯菊，亮眼的萬壽菊更是像金黃織毯般閃耀，繽紛色彩與純白地毯形成強烈對比。拍完一輪美照後，還能直接走路到鄰近的熊猴森樂園玩耍，或騎單車感受河畔微風，一站式搞定週末行程。目前花海已經進入最漂亮的觀賞期，不論是全家出遊還是好友聚會，都能在這片繽紛的自然風景中，享受最愜意的春日小旅行，快把握花期出發。



▲向日葵花海活力綻放，走進向日葵花田捕捉最吸睛的金色春光。

新北大都會公園 花海

門票資訊： 全園區免費入園、免費賞花。

拍照必看： 幸福水漾園區純白三葉草地毯、3公頃主題花海、向日葵金黃花田。





新北大都會公園 交通資訊

捷運族： 機捷A2三重站出站，往重新大橋方向步行10分鐘。

開車族： 導航幸福水漾停車場或重新北側停車場，步行2分鐘就到。





貼心提醒： 美照留給相機，花朵留在原地，請大家賞花時切勿採摘或觸碰花朵。

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