台北藝術新地標！5層樓光之間Art Space新開幕，村上隆、大眼貓咪亮點必逛。

台北藝術地標新開幕！光之間 Art Space × Black Angie輪替展出以村上隆為首的5位跨國藝術家作品，編輯鄭亦庭表示：光之間5層樓展區一次逛個夠。

全新台北藝術地標登場！台北當代藝術展演空間《光之間 Art Space》結合重奢潮流選品《Black Angie》，在台北打造五層樓、總面積約300坪的複合式藝術空間，目前規劃輪替展出以村上隆為首的5位跨國藝術家作品，更有全台少見的「Chrome Hearts 棲息地」與「Louis Vuitton Vivienne」收藏級精品，讓你可以一次欣賞當代藝術、收藏品，2026台北藝術新地標，5層樓展覽空間絕對要來逛過。



▲全新台北藝術地標！光之間 Art Space × Black Angie打造五層樓、總面積約300坪的複合式藝術空間。(圖片來源：光之間 Art Space)



▲全新台北展覽5層樓開逛！村上隆、Javier Calleja等5大藝術家作品展出。(圖片來源：光之間 Art Space)





全新台北藝術地標展出村上隆等5大藝術家

整體空間由創辦人暨策展主理人Angie Liu建立，「光之間 Art Space × Black Angie」自2026年 4月起正式對外開放，空間以收藏、策展，打造出一座屬於城市的當代藝術生活場域，輪替展出5位跨國藝術家作品，包含村上隆的「超扁平美學」、Javier Calleja 的「孤獨童趣」，以及張占占、吳琼與林天祿的內在靜謐，更延伸至台灣新銳藝術家林煌彥對觀看的探問，以「療癒」回應現代人心靈需求。



▲全新台北藝術地標！台北光之間輪替展出5位跨國藝術家作品，包含村上隆的「超扁平美學」、Javier Calleja的孤獨童趣等。(圖片來源：光之間 Art Space)





二樓展區村上隆作品、精選服飾一次看

一樓展區作為開場以「風格即策展」的設定，將《Chrome Hearts》的暗黑語彙與張占占的高彩度原作形成強烈視覺對比，使觀眾的情緒在物質與藝術之間流動，模糊精品與藝術的界線；二樓則是精品服飾展售空間，以村上隆的經典畫作為核心，走多款精選風格服飾，讓藝術融入日常生活，成為可被穿在身上的的當代風格潮流。



▲台北光之間二樓展區呈現日本當代藝術家村上隆經典花卉、角色肖像系列作品與周邊收藏。(圖片來源：光之間 Art Space)





光之間三樓展區必拍大眼孩童、大眼貓咪

三樓展區聚焦於2位當代藝術家作品中的眼睛，西班牙當代巨匠 Javier Calleja以誇張的「大眼」孩童、貓咪捕捉孤獨感，帶領觀眾進入帶有黑色幽默的童趣世界；而中國藝術家吳琼筆下的「閉眼」孩童則神情陶醉，展現東方靜謐哲學，兩者呼應現代人在喧囂世界中尋找安放情緒的位置，同一樓也有主理人Angie Liu多年珍藏、被名列全球完整度前茅的 Louis Vuitton Vivienne系列，包含 LV × 草間彌生聯名款與與珍稀特殊皮革版本，結合經典 Monogram元素。



▲光之間三樓展區展出西班牙巨匠Javier Calleja以誇張的大眼孩童、大眼貓咪。(圖片來源：光之間 Art Space)



▲光之間三樓展區公開全球完整度名列前茅的 Louis Vuitton Vivienne 私人收藏，草間彌生聯名款必看。(圖片來源：光之間 Art Space)





光之間打造沈浸式展區空間必拍

光之間四、五樓提供高度沉浸式體驗，四樓以整個綠色牆面、粉色地毯，搭配中國藝術家林天祿的「MoMo 兔」系列，構築出柔軟的心理空間；台灣油畫家林煌彥則以獵豹為意象，回應自我的孤獨、自我凝視；五樓則展出美國藝術大師Daniel Arsham多件稀有雕塑，以「未來考古」概念透過侵蝕與晶化的形式，引發對文明與記憶的思考。



▲光之間四樓沈浸式空間必拍！整個空間以綠色牆面、粉色地毯打造，搭配林天祿的「MoMo 兔」系列，構築出柔軟的心理空間。(圖片來源：光之間 Art Space)



▲光之間四樓沈浸式空間必拍！台灣油畫家林煌彥則以獵豹為意象的作品，展出空間搭配綠植環繞。(圖片來源：光之間 Art Space)





光之間 Art Space × Black Angie 展覽資訊

地點：台北市中山區中山北路二段 172 號 1-5 樓

展出時間：週一至週六 12:00–20:00(週日公休)

空間規模：五層樓複合式藝術場域(約 300 坪)

展出藝術家：村上隆、Daniel Arsham、Javier Calleja、吳琼、林天祿、林煌彥等(依策展輪替展出)

亮點收藏： Chrome Hearts、Louis Vuitton Vivienne(含草間彌生聯名系列)

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更多 光之間 Art Space × Black Angie 照片：

▲全新台北藝術地標！光之間二樓展區展出村上隆經典花卉、角色肖像系列作品。(圖片來源：光之間 Art Space)

