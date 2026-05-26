端午節鹼粽奶茶！Mr.WISH粽夏一號 鹼粽加進手搖杯，鹼粽QQ 焙茶粉粿喝起來。

Mr.WISH推出端午限定鹼粽手搖杯，以ITI三星黃枝香烏龍打造「粽夏一號」與「粽夏奶烏」，編輯張人尹表示，鹼粽變成配料加進飲品中，打造手搖市場新話題。

端午節不只吃粽子，連「鹼粽」也能加進手搖杯！。Mr.WISH這次端午節超應景，把台灣人熟悉的鹼粽做成全新「鹼粽QQ」配料，搭配自家ITI國際風味評鑑三星的「黃枝香烏龍」，打造租全新端午限定飲品，讓粉絲一邊喝茶、一邊吃到Q彈咀嚼感。希望讓大家不只是喝到茶湯的香氣與層次感，也用超狂台味配料掀起全新話題。

▲Mr.WISH把端午節熟悉的鹼粽做成「鹼粽QQ」配料，打造全新台味手搖話題。（攝影：張人尹）

▲Mr.WISH以ITI三星「黃枝香烏龍」推出端午限定飲品，主打茶香與Q彈口感。（攝影：張人尹）

鹼粽QQ搭配奶烏打造多層次口感

▲Mr.WISH「粽夏一號」加入鹼粽QQ、焙茶粉粿與波霸，咀嚼感層次超豐富。（攝影：張人尹）

端午快閃優惠同步送限定茶包盒

▲Mr.WISH同步推出全新「黃枝香烏龍」紙杯設計，以茶園與生態元素打造新風格。（攝影：張人尹）

Mr.WISH端午節飲品活動資訊

這次Mr.WISH同步推出「粽夏一號」與「粽夏奶烏」兩款新品，都是以ITI三星認證的「黃枝香烏龍」作為基底茶款。「粽夏一號」主打純茶風味搭配鹼粽QQ，再加入焙茶粉粿、波霸，喝起來滿滿咀嚼感，適合咀嚼控粉絲。另一款「粽夏奶烏」則鎖定喜歡奶茶飲品的粉絲，以黃枝香烏龍結合奶香，再搭配鹼粽QQ增加濃厚口感層次。Mr.WISH這次把端午節「鹼粽」加進飲料裡，還沒開賣就在社群討論度超高。配合新品上市，Mr.WISH也同步推出限時優惠活動，2026/5/27-2026/6/10期間，「粽夏一號」原價65元，大杯優惠價59元，「粽夏奶烏」原價75元，大杯優惠價69元。品牌也加碼端午節限定活動，2026/6/19-2026/6/21期間購買粽夏系列飲品不限品項，單筆消費滿2杯，就送三角茶包盒1個，數量有限送完為止。此外，Mr.WISH這次也同步推出全新「黃枝香烏龍」紙杯設計，以茶園生態與土地概念打造兩款不同風格杯身，延續品牌近年主打的「希望好茶」定位。

活動時間：5/27-6/10

活動內容：

粽夏一號 原價$65/L，優惠價$59

粽夏奶烏 原價$75/L，優惠價$69