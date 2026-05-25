五月衝蘭嶼最剛好！秘境海景、美食一次收集，蘭嶼一日遊6大打卡點必看。

想衝蘭嶼真的要趁現在！5月不只氣候適宜，還能一次收集晴朗海景、季節限定美食，怎麼玩都超療癒。

想安排一趟海島小旅行，5月絕對是造訪蘭嶼最剛好的季節！氣候溫暖舒適外，還能避開颱風季與暑假人潮，並抓住飛魚季的尾聲。這篇規劃一日環島路線，從早到晚一路串連海景、美食與人氣打卡點，不用繞路與反覆折返，輕鬆收藏蘭嶼最迷人的海島風景。



▲5月的蘭嶼海水湛藍又透亮，氣候適宜且人潮較少，正是最適合衝一波的季節。（部落客：小風o、跳躍的宅男、靜怡＆大顆呆）

▲蘭嶼不只海景迷人，在地美食也超有記憶點，從特調冰沙到酥脆蛋餅，道道都讓人想再次回訪。（部落客：靜怡＆大顆呆、十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

走進東清33號，金黃蛋餅飄香

一日之計在於晨！抵達蘭嶼的第一站，獻給東清部落的「東清33號」再適合不過。店內設有面海座位，點份金黃酥脆的脆皮蛋餅、清爽香甜的大杯紅茶，吹著海風望向太平洋，簡單就能為一天補足元氣。





東清33號

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村33號

電話：0906-257905

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▲「東清33號」坐擁無敵海景，招牌脆皮蛋餅金黃酥脆，邊看海邊吃早餐超療癒。（部落客：靜怡＆大顆呆）

漫步東清秘境，天然潮池必打卡

飽餐一頓後，步行約5到10分鐘便能抵達「東清秘境」。由珊瑚礁岩圍繞而成的天然潮池清澈見底，上午水池最為透亮，如閃閃發光的藍寶石般夢幻，即便沒有戲水，也能在此盡興拍照，以吸睛的絕美景色稱羨社群。





東清秘境

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村的東側海灣線上

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▲「東清秘境」海水清澈得像藍寶石，戲水不只超消暑，陽光灑落時更美得像電影場景。（部落客：跳躍的宅男）

登上蘭嶼氣象站，制高視野超夢幻

離開東清後，接續轉進橫貫蘭嶼的中橫公路，前往全島的制高點「蘭嶼氣象站」。氣象站擁有360度遼闊視野，可將東、西岸海景盡收眼底，漸層的蔚藍海水、翠綠的山陵線相互映襯，美得宛若畫作，在地標「石桌」旁欣賞絕景，絕對是旅程最為療癒的體驗。





蘭嶼氣象站

地址：臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號

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▲「蘭嶼氣象站」位於全島制高點，一次將遼闊海岸線、湛藍海景盡收眼底，視野相當震撼。（部落客：小風o）

▲「蘭嶼氣象站」除坐擁無敵海景，觀景平台上的石桌也是人氣打卡點。（部落客：小風o）

大啖雯雯芋頭冰，西岸消暑聖品

順著公路下山時，若感到氣溫炎熱、口乾舌燥，這時候來碗冰品準沒錯。「雯雯芋頭冰」必點經典的芋頭綠豆沙特調，綿密的芋頭香氣與清涼冰沙特別解渴，望著八代灣的海景大口吃下，暑氣瞬間全消。





雯雯芋頭冰

地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號

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▲「雯雯芋頭冰」主打特調焦糖綠豆冰沙，將綿密芋頭冰淇淋融合其中，香甜濃郁又消暑。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

▲「雯雯芋頭冰」正前方就是八代灣，這裡不只是蘭嶼西岸最長海灘，更是熱門浮潛潛點。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

漫步青青草原，浪漫夕陽拍不停

傍晚時分，最適合來到「青青草原」。作為蘭嶼最知名的落日景點，一望無際的大草原與遼闊海岸線相連，視野完全沒有死角。在草地席地而坐，遠眺橘紅色的夕陽沉入海平線，身心靈絕對被徹底治癒。





青青草原

地址：臺東縣蘭嶼鄉東南海岸線上（紅頭部落南方）

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▲「青青草原」將藍天、山景與太平洋一次同框，收藏蘭嶼最美的夏日風景。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲天氣晴朗時，在青青草原能遠眺無人島「小蘭嶼」，這座神秘島嶼靜靜佇立海中央，讓人忍不住佇足欣賞。（部落客：靜怡＆大顆呆）

入座漂流木餐廳，蘭嶼海味別錯過

旅途最後，不妨沿著海岸線尋訪「漂流木餐廳」。店內裝潢主要以漂流木作為裝飾，環境寬敞明亮，特別的是店內沒有菜單，全由店員親自介紹，推薦點份當季的飛魚套餐，無論是飛魚卵燉飯，還是酥炸飛魚，都能品嚐在地專屬海味，可說是視覺與味蕾的雙重饗宴。





漂流木餐廳

地址：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號

電話：089-732668

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▲「漂流木餐廳」能吃到滿滿飛魚料理，招牌飛魚卵燉飯香氣十足，是蘭嶼高人氣的在地餐廳。（部落客：歐麥）

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