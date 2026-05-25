> 旅遊 > 五月衝蘭嶼最剛好！秘境海景、美食一次收集，蘭嶼一日遊6大打卡點必看。

五月衝蘭嶼最剛好！秘境海景、美食一次收集，蘭嶼一日遊6大打卡點必看。

蘭嶼景點蘭嶼旅遊蘭嶼美食蘭嶼一日遊
2026-05-25 08:00文字：編輯 陳怡吟 圖片提供:靜怡＆大顆呆、跳躍的宅男、小風o、十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌、歐麥
編輯 陳怡吟

編輯 陳怡吟

想衝蘭嶼真的要趁現在！5月不只氣候適宜，還能一次收集晴朗海景、季節限定美食，怎麼玩都超療癒。

想安排一趟海島小旅行，5月絕對是造訪蘭嶼最剛好的季節！氣候溫暖舒適外，還能避開颱風季與暑假人潮，並抓住飛魚季的尾聲。這篇規劃一日環島路線，從早到晚一路串連海景、美食與人氣打卡點，不用繞路與反覆折返，輕鬆收藏蘭嶼最迷人的海島風景。

▲5月的蘭嶼海水湛藍又透亮，氣候適宜且人潮較少，正是最適合衝一波的季節。
▲5月的蘭嶼海水湛藍又透亮，氣候適宜且人潮較少，正是最適合衝一波的季節。（部落客：小風o、跳躍的宅男、靜怡＆大顆呆）
▲蘭嶼不只海景迷人，在地美食也超有記憶點，從酥脆蛋餅到飛魚卵料理，道道都讓人想再次回訪。
▲蘭嶼不只海景迷人，在地美食也超有記憶點，從特調冰沙到酥脆蛋餅，道道都讓人想再次回訪。（部落客：靜怡＆大顆呆、十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

走進東清33號，金黃蛋餅飄香

一日之計在於晨！抵達蘭嶼的第一站，獻給東清部落的「東清33號」再適合不過。店內設有面海座位，點份金黃酥脆的脆皮蛋餅、清爽香甜的大杯紅茶，吹著海風望向太平洋，簡單就能為一天補足元氣。

東清33號

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村33號
電話：0906-257905
更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：蘭嶼早午餐 ❙ 東清三十三號 ❙ 無敵海景視野 面海第一排吃早餐 鄰近東清灣、東清秘境!

▲東清33號坐擁無敵海景，招牌脆皮蛋餅金黃酥脆，邊看海邊吃早餐超療癒。
▲「東清33號」坐擁無敵海景，招牌脆皮蛋餅金黃酥脆，邊看海邊吃早餐超療癒。（部落客：靜怡＆大顆呆）

漫步東清秘境，天然潮池必打卡

飽餐一頓後，步行約5到10分鐘便能抵達「東清秘境」。由珊瑚礁岩圍繞而成的天然潮池清澈見底，上午水池最為透亮，如閃閃發光的藍寶石般夢幻，即便沒有戲水，也能在此盡興拍照，以吸睛的絕美景色稱羨社群。

東清秘境

地址：台東縣蘭嶼鄉東清村的東側海灣線上
更多介紹可見「跳躍的宅男」文章：美炸! 蘭嶼絕美湛藍漸層海 天然海蝕洞 蘭嶼東清秘境 怎麼拍怎麼美 蘭嶼必去景點 東清秘境怎麼去 東清三十三號早午餐 東清美食 蘭嶼拼板舟 情人洞 蘭嶼景點推薦 @跳躍的宅男

▲「東清秘境」海水清澈得像藍寶石，戲水不只超消暑，陽光灑落時更美得像電影場景。
▲「東清秘境」海水清澈得像藍寶石，戲水不只超消暑，陽光灑落時更美得像電影場景。（部落客：跳躍的宅男）

登上蘭嶼氣象站，制高視野超夢幻

離開東清後，接續轉進橫貫蘭嶼的中橫公路，前往全島的制高點「蘭嶼氣象站」。氣象站擁有360度遼闊視野，可將東、西岸海景盡收眼底，漸層的蔚藍海水、翠綠的山陵線相互映襯，美得宛若畫作，在地標「石桌」旁欣賞絕景，絕對是旅程最為療癒的體驗。

蘭嶼氣象站

地址：臺東縣蘭嶼鄉紅頭村2號
更多介紹可見「小風o」文章：[遊記]【台東縣蘭嶼鄉】蘭嶼旅遊自由行。盡享海天一線美景│東清灣拼板舟日出│龍頭岩銀河│虎頭坡饅頭山夕陽│雙獅岩星軌│蘭嶼燈塔~蘭嶼氣象站~曬飛魚~蘭嶼山羊~鋼盔岩~鱷魚岩~坦克岩一次暢遊

▲「蘭嶼氣象站」位於全島制高點，一次將遼闊海岸線、湛藍海景盡收眼底，視野相當震撼。
▲「蘭嶼氣象站」位於全島制高點，一次將遼闊海岸線、湛藍海景盡收眼底，視野相當震撼。（部落客：小風o）
▲「蘭嶼氣象站」除坐擁無敵海景，觀景平台上的石桌也是人氣打卡點。
▲「蘭嶼氣象站」除坐擁無敵海景，觀景平台上的石桌也是人氣打卡點。（部落客：小風o）

大啖雯雯芋頭冰，西岸消暑聖品

順著公路下山時，若感到氣溫炎熱、口乾舌燥，這時候來碗冰品準沒錯。「雯雯芋頭冰」必點經典的芋頭綠豆沙特調，綿密的芋頭香氣與清涼冰沙特別解渴，望著八代灣的海景大口吃下，暑氣瞬間全消。

雯雯芋頭冰

地址：台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號
更多介紹可見「十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌」文章：離島-台東蘭嶼美食】雯雯芋頭冰｜來上一杯真材實料的在地芋頭冰、消暑又清涼，再配上蔚藍的海景、真的是蘭嶼必吃店家!

▲「雯雯芋頭冰」主打特調焦糖綠豆冰沙，將綿密芋頭冰淇淋融合其中，香甜濃郁又消暑。
▲「雯雯芋頭冰」主打特調焦糖綠豆冰沙，將綿密芋頭冰淇淋融合其中，香甜濃郁又消暑。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）
▲「雯雯芋頭冰」正前方就是八代灣，這裡不只是蘭嶼西岸最長海灘，更是熱門浮潛潛點。
▲「雯雯芋頭冰」正前方就是八代灣，這裡不只是蘭嶼西岸最長海灘，更是熱門浮潛潛點。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

漫步青青草原，浪漫夕陽拍不停

傍晚時分，最適合來到「青青草原」。作為蘭嶼最知名的落日景點，一望無際的大草原與遼闊海岸線相連，視野完全沒有死角。在草地席地而坐，遠眺橘紅色的夕陽沉入海平線，身心靈絕對被徹底治癒。

青青草原

地址：臺東縣蘭嶼鄉東南海岸線上（紅頭部落南方）
更多介紹可見「靜怡＆大顆呆」文章：蘭嶼旅遊景點 ❙ 青青草原 ❙ 無敵海景大草原、眺望小蘭嶼 蘭嶼觀景、賞夕陽好去處!

▲「青青草原」的遼闊視野，將藍天、山景與太平洋一次同框，收藏蘭嶼最美的夏日風景。
▲「青青草原」將藍天、山景與太平洋一次同框，收藏蘭嶼最美的夏日風景。（部落客：靜怡＆大顆呆）

▲天氣晴朗時，在青青草原能遠眺無人島「小蘭嶼」，這座神秘無人島靜靜佇立海中央，讓人忍不住佇足欣賞。
▲天氣晴朗時，在青青草原能遠眺無人島「小蘭嶼」，這座神秘島嶼靜靜佇立海中央，讓人忍不住佇足欣賞。（部落客：靜怡＆大顆呆）

入座漂流木餐廳，蘭嶼海味別錯過

旅途最後，不妨沿著海岸線尋訪「漂流木餐廳」。店內裝潢主要以漂流木作為裝飾，環境寬敞明亮，特別的是店內沒有菜單，全由店員親自介紹，推薦點份當季的飛魚套餐，無論是飛魚卵燉飯，還是酥炸飛魚，都能品嚐在地專屬海味，可說是視覺與味蕾的雙重饗宴。

漂流木餐廳

地址：台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號
電話：089-732668
更多介紹可見「歐麥」文章：蘭嶼︱大口吃飛魚卵在漂流木餐廳

▲「漂流木餐廳」能吃到滿滿飛魚料理，招牌飛魚卵燉飯香氣十足，是蘭嶼高人氣的在地餐廳。
▲「漂流木餐廳」能吃到滿滿飛魚料理，招牌飛魚卵燉飯香氣十足，是蘭嶼高人氣的在地餐廳。（部落客：歐麥）

蘭嶼玩不夠！更多玩法快筆記：

延伸閱讀：小島上唯一間獨立書店 預約制 貓咪和好喝的溫暖飲品｜台東蘭嶼｜在海一方 獨立書店

延伸閱讀：蘭嶼旅遊景點 ❙ 情人洞 ❙ 東清灣岬角、一線天、天然海蝕洞 觀海聽濤好去處!

延伸閱讀：蘭嶼玩水秘境 ❙ 東清貝殼砂 ❙ 美到爆! 不用潛水就能見到漂亮的海底世界!

提供最新餐飲、玩樂資訊及採訪需求通知 我傳媒OHMEDIA ohmedia-service@gamania.com
延伸閱讀
蘭嶼玩水秘境 ❙ 東清貝殼砂 ❙ 美到爆! 不用潛水就能見到漂亮的海底世界!
蘭嶼玩水秘境 ❙ 東清貝殼砂 ❙ 美到爆! 不用潛水就能見到漂亮的海底世界!
靜怡＆大顆呆
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
不只海景好拍！後龍一日遊，從百年隧道逛到老宅甜點，6大私房景點這樣玩。
編輯 陳怡吟
新竹絕美仙境曝光！ 打卡玻璃屋再吃鱘龍魚，尖石一日遊6大私房景點快筆記。
新竹絕美仙境曝光！ 打卡玻璃屋再吃鱘龍魚，尖石一日遊6大私房景點快筆記。
編輯 陳怡吟
三峽一日遊不只老街好玩！ 藝文展覽、在地美食全搜羅，巷弄散策路線這樣玩。
三峽一日遊不只老街好玩！ 藝文展覽、在地美食全搜羅，巷弄散策路線這樣玩。
編輯 陳怡吟
當星巴克遇上沖繩海灘！沖繩名護星巴克太犯規，幾十步就就看得到海灘、全景海景和限定獅子雕像。
當星巴克遇上沖繩海灘！沖繩名護星巴克太犯規，幾十步就就看得到海灘、全景海景和限定獅子雕像。
特派員 Trish
加入窩客島line好友搶看限時優惠
加入窩客島ig、最新熱門美照不能錯過
加入窩客島粉絲團、美食旅遊搶先看
在Google新聞追蹤WalkerLand窩客島隨時接收最新資訊
相關商家

東清三十三號

台東縣蘭嶼鄉東清村33號
4.3

東清秘境

台東縣蘭嶼鄉
4.7

蘭嶼行程

台東縣蘭嶼鄉
4.2

雯雯芋頭冰

台東縣蘭嶼鄉紅頭村20號
4.5

蘭嶼漂流木餐廳

0920-552013
台東縣蘭嶼鄉漁人村24-2號
4.2