台北沈浸式球形免費展覽！C-LAB 誤差追獵領軍雙展覽，免費入場送限量特典。

台北沈浸式球形展覽！C-LAB免費展覽《誤差追獵》現場排隊入場拿限量特典卡片，編輯鄭亦庭表示：想要躺著看展也沒問題。

台北球形展覽免費看！C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」，即日起至6月7日每個週末，於臺灣當代文化實驗場東草坪登場，本次活動集結台、法、西、日等地推出多檔沈浸式節目，須先線上預約，而其中有2檔展覽不需預約，只要現場排隊就能免費入場，地點鄰近捷運忠孝新生站，步行僅需10分鐘，這次就帶你看其中《誤差追獵》展，週末就來C-LAB看免費展覽。



▲台北沈浸式球形展覽！C-LAB 臺灣當代文化實驗場2大展覽，現場排隊免費入場。(攝影：鄭亦庭)



▲台北球形展覽免費看！《誤差追獵》展覽5/22~5/24登場，週末就來C-LAB看免費展覽。(攝影：鄭亦庭)





C-LAB免費展覽週末登場

本週末5/22至5/24展出《誤差追獵》展覽，是一份關於人類文明如何被主觀建造的錯置檔案，入場前會拿到小紙張、紅色色鉛筆，可以記錄自己在展覽中的位置，在沉浸式穹形空間中，有不同方位的影像同時播放，可以看到日本特攝、奇幻影像等，大家可以坐著、躺著、邊走邊看展，當觀眾移動身體將成為主動的剪輯與閱讀，打破單一觀看視角，視覺與聽覺不斷製造新的理解斷層，結束後還能獲得展覽入場限量特典卡片。



▲《誤差追獵》展覽於本週末限時於C-LAB登場，穹形空間同時播放個方位影像，讓觀眾邊移動邊產生新的理解斷層。(攝影：鄭亦庭)





C-LAB免費展覽虛迷山

除了本週展覽《誤差追獵》，下週末則有《虛迷山》展覽展出，該作品臺灣藝術家姚瑞中，郭一、Meuko! Meuko! 合作，在獨特的球形穹頂空間內，展開一場當代社會現象與神話文本的奇幻對話，多元的數位音訊與超現實的影像美學完美融合，讓大家在 C-LAB 臺灣當代文化實驗場的特殊圓形空間下，享受最震撼的台北沉浸式展演。



▲《誤差追獵》展覽於本週末限時於C-LAB登場，穹形空間播放可以看到日本特攝、奇幻影像等，可以坐著，甚至躺著看展。(攝影：鄭亦庭)





C-LAB 2大免費展覽入場方法

想要朝聖這2場免費展覽，入場方法先看！《誤差追獵》與《虛迷山》雙展覽都不需事先線上搶票，只要在活動現場排隊就能免費入場，而為了維持最高規格的沉浸式觀展品質，《誤差追獵》每 12分鐘為一梯次，每梯次開放30人進場體驗；《虛迷山》的場內人數上限則為100人，所有場次都採現場排隊依序入場，直到該梯次人數額滿為止，週末就來C-LAB逛展、拍照。



▲《誤差追獵》現場排隊就能入場！入場前會拿到小紙張、紅色色鉛筆，可以記錄自己在展覽中的位置。(攝影：鄭亦庭)



▲C-LAB免費展覽《誤差追獵》，結束後還能獲得展覽入場限量特典卡片。(攝影：鄭亦庭)





臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026

展覽時間：即日起至6/7(日)

展覽地點：C-LAB 穹頂劇場東草坪(臺北市大安區仁愛路三段55號)





臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026 展覽資訊

魏廷宇《誤差追獵》

姚瑞中 X 郭一 X Meuko! Meuko《虛迷山》

展出時間：5/22-5/24入場注意事項：1、每12分鐘為一梯次，每梯次開放30人進場體驗。2、進場方式採現場排隊依序入場，直到該梯次人數額滿為止。3、若想要再次體驗作品，需於前一梯次結束後先離場並重新排隊依序等候入場。4、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。展出時間：5/28-5/31入場注意事項：1、採現場排隊依序入場，場內人數額滿為止。2、場內人數上限為100人，若額滿請等候場內觀眾離場後，依現場人數管制進場。3、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。

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