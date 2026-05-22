台北沈浸式球形免費展覽！C-LAB 誤差追獵領軍雙展覽，免費入場送限量特典。

台北沈浸式球形展覽！C-LAB免費展覽《誤差追獵》現場排隊入場拿限量特典卡片，編輯鄭亦庭表示：想要躺著看展也沒問題。
台北球形展覽免費看！C-LAB 穹頂劇場實驗展演計畫「FUTURE VISION LAB 2026」，即日起至6月7日每個週末，於臺灣當代文化實驗場東草坪登場，本次活動集結台、法、西、日等地推出多檔沈浸式節目，須先線上預約，而其中有2檔展覽不需預約，只要現場排隊就能免費入場，地點鄰近捷運忠孝新生站，步行僅需10分鐘，這次就帶你看其中《誤差追獵》展，週末就來C-LAB看免費展覽。
C-LAB免費展覽週末登場
本週末5/22至5/24展出《誤差追獵》展覽，是一份關於人類文明如何被主觀建造的錯置檔案，入場前會拿到小紙張、紅色色鉛筆，可以記錄自己在展覽中的位置，在沉浸式穹形空間中，有不同方位的影像同時播放，可以看到日本特攝、奇幻影像等，大家可以坐著、躺著、邊走邊看展，當觀眾移動身體將成為主動的剪輯與閱讀，打破單一觀看視角，視覺與聽覺不斷製造新的理解斷層，結束後還能獲得展覽入場限量特典卡片。
C-LAB免費展覽虛迷山
除了本週展覽《誤差追獵》，下週末則有《虛迷山》展覽展出，該作品臺灣藝術家姚瑞中，郭一、Meuko! Meuko! 合作，在獨特的球形穹頂空間內，展開一場當代社會現象與神話文本的奇幻對話，多元的數位音訊與超現實的影像美學完美融合，讓大家在 C-LAB 臺灣當代文化實驗場的特殊圓形空間下，享受最震撼的台北沉浸式展演。
C-LAB 2大免費展覽入場方法
想要朝聖這2場免費展覽，入場方法先看！《誤差追獵》與《虛迷山》雙展覽都不需事先線上搶票，只要在活動現場排隊就能免費入場，而為了維持最高規格的沉浸式觀展品質，《誤差追獵》每 12分鐘為一梯次，每梯次開放30人進場體驗；《虛迷山》的場內人數上限則為100人，所有場次都採現場排隊依序入場，直到該梯次人數額滿為止，週末就來C-LAB逛展、拍照。
臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026
展覽時間：即日起至6/7(日)
展覽地點：C-LAB 穹頂劇場東草坪(臺北市大安區仁愛路三段55號)
臺灣當代文化實驗場C-LAB FUTURE VISION LAB 2026 展覽資訊
魏廷宇《誤差追獵》展出時間：5/22-5/24
入場注意事項：
1、每12分鐘為一梯次，每梯次開放30人進場體驗。
2、進場方式採現場排隊依序入場，直到該梯次人數額滿為止。
3、若想要再次體驗作品，需於前一梯次結束後先離場並重新排隊依序等候入場。
4、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。
姚瑞中 X 郭一 X Meuko! Meuko《虛迷山》展出時間：5/28-5/31
入場注意事項：
1、採現場排隊依序入場，場內人數額滿為止。
2、場內人數上限為100人，若額滿請等候場內觀眾離場後，依現場人數管制進場。
3、開放入場時若排隊人員不在現場即視同放棄，需重新排隊依序等候入場。
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