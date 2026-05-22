集點有買一送一！壽司郎外帶店插旗北車，65元3貫、最貴壽司便當680元。

首間壽司郎外帶店強勢插旗台北車站！免排隊就能把生鮭魚大腹餐盒及限定散壽司帶了就走。編輯 鄭雅之表示：爭鮮這下真的要小心了！

壽司控終於不用排隊就能吃壽司郎了，第一間壽司郎外帶店開在北車！台灣壽司郎這次隨著北車atre正式開幕，首度跨足外帶市場，全台首間壽司郎外帶店於即日起在台北車站正式試營運。主打不需要排隊定位，就能在北車地下街快速外帶精緻壽司，讓北車地下街超多分店的爭鮮外帶店如臨大敵。現場不僅推出極上散壽司與海味三色丼等限定新品，更提供大腹與生鮭魚等頂級食材，讓通勤族輕鬆帶走澎湃的旬味饗宴。



▲壽司郎外帶店生鮭魚3貫95元，是台北車站通勤族隨手打包的熱門首選。(攝影：鄭雅之)

▲首間壽司郎外帶專門店插旗台北車站地下街，精巧店面主打免排隊即買即走。(攝影：鄭雅之)





開幕優惠萌抱壽司帶回家

為了慶祝全台首店開幕，現場特別舉辦超值活動。除了特定高級壽司套餐推出限時折價優惠之外，只要單筆消費滿額，就能把可愛的萌抱壽司春日餐具組帶回家。現場也同步推出集點卡活動，消費滿額就能累積點數，集滿指定點數還可以享有折抵消費現金，或是兌換限定周邊商品與買一送一等好康。



▲台北車站壽司郎外帶專門店冷藏櫃陳列綜合鮭魚餐盒，提供上班族物有所值的便當新選擇。(攝影：鄭雅之)





壽司郎外帶點！台北車站美食新選擇

習慣吃迴轉壽司的壽司控，現在搭捷運也能順手帶一盒熱門的壽司郎新鮮壽司。這次鎖定高鐵與台鐵交會的交通樞紐，在北車地下街M8出口附近打造大約11坪的精巧外帶空間。外帶專門店主打不需要排隊定位，就能在通勤或下班途中把新鮮好滋味打包回家，非常適合步調快速的都市上班族與學生。預計六月將會開放立食區，讓趕車的人也可以快速品嚐壽司。



▲首間壽司郎外帶店主打免排隊極上散壽司與精選餐盒，澎湃海鮮吸引捷運饕客購買。(攝影：鄭雅之)

生鮭魚、散壽司免排隊

這家專門店設計了4大類外帶品項，深受大眾喜愛的「生鮭魚」與「豪華特選鮪魚大腹」等品項，通通變成精緻的壽司餐盒。如果想要犒賞自己，店內還推出澎湃的「極上散壽司」，滿滿的海鮮食材看起來就像亮麗的珠寶盒。外帶壽司價錢從最便宜65元三貫、到400元高級海味三色丼不等，最貴壽司便當是680元，不論是獨自享用豐盛的午餐，或是帶去聚會與朋友分享，都能滿足大家的胃口。而被甜點控笑稱是被壽司耽誤的甜點店，這次外帶店當然也販售店內人氣甜點「卡達拉娜」，更推出外帶店限定甜點「醬油糰子」，讓附近上班族可以吃份甜點療癒心靈。



▲高級海味三色丼餐盒滿滿蟹肉與鮭魚卵，是壽司郎外帶店極具搜尋價值的限定新品。(攝影：鄭雅之)

▲首間壽司郎外帶店主打免排隊極上散壽司與精選餐盒，澎湃海鮮吸引捷運饕客購買。(攝影：鄭雅之)





壽司郎TOO站前店 店家資訊

地址：臺北市中正區忠孝西路1段49號B1（台北車站M8出口）

電話：02-2381-2977

營業時間：周一至周日11:00~21:00





壽司郎TOGO站前店 開幕優惠活動

特上壽司-松餐盒：原價600加80元，開幕期間特別價格只要600元。

滿額限量送：5月22日起，單筆消費滿400元，即贈送萌抱壽司春日餐具組1組，可累贈，限量500組，送完為止。

限定集點卡：單筆消費滿200元累積1點、滿400元累積2點，以此類推。

集滿5點：下次消費折抵40元。

集滿10點：兌換冷泡茶1份。

集滿20與30點：兌換指定萌抱壽司周邊商品。

集滿40點：下次消費折抵100元。

集滿50點：享有任選1件商品買一送一。





壽司郎TOGO站前店 立食區

開放日：預計6月中巡開放

內用品項：特選壽司-上600元、特選壽司-並 380元、炙燒9貫 370元，套餐附味增湯。





壽司郎TOGO站前店 精選壽司售價

生鮭魚3貫 95元：精緻輕巧的鮭魚組合

醬油糰子2支 100元：經典日式下午茶點心

綜合鮭魚6貫 145元：物有所值的鮭魚便當新選擇

壽司郎嚴選10貫 265元：含鮪魚上赤身、鮭魚腹、鮮蝦、赤蝦、竹筴魚、蔥花鮪魚軍艦、鮭魚卵軍艦、北寄貝、花枝、玉子

生鮭魚8貫 250元：提供給鮭魚控大啖美味

極上散壽司 370元：門市無販售限定款，含鮪魚上赤身、花枝、鮮蝦、生鮭魚、玉子、鐵火卷、小黃瓜卷

高級海味三色丼 400元：含紅雪蟹肉、生鮭魚、鮪魚泥、飛魚卵、鮭魚卵、黃蘿蔔絲

豪華特選鮪魚 420元：含大腹、中腹、鮪魚上赤身、鐵火卷

特上壽司-松 680元：含生鮭魚、中腹、大腹、鮪魚上赤身、星鰻、大鮮蝦、水煮松葉蟹、鮭魚卵軍艦、海膽軍艦、玉子、海鮮玉子卷，開幕期間特別價格只要600元。

壽司控要知道的新品！

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壽司郎TOO站前店 看更多

▲進駐北車地下街的壽司郎外帶店推出豪華特選鮪魚餐盒，大腹配鐵火卷超奢華。(攝影：鄭雅之)

▲油脂豐富的豪華特選鮪魚餐盒近看超誘人，在壽司郎外帶店免排隊就能快速帶走。(攝影：鄭雅之)

▲台北車站外帶專門店冷藏櫃陳列綜合鮭魚餐盒，提供上班族物有所值的便當新選擇。(攝影：鄭雅之)

▲歡慶首家外帶專門店插旗北車地下街，限時推出消費滿額贈送萌抱壽司餐具組活動。(攝影：鄭雅之)