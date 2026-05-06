升級版爭鮮！Magic Touch樂敘100元起開吃，A5和牛壽司 厚切牛舌聚餐必衝。

Magic Touch樂敘進駐高雄夢時代，主打聚餐空間與產地直送食材並推出多項優惠活動，編輯張人尹表示，升級版爭鮮壽司、升級版餐點必朝聖。

升級版爭鮮吃起來！這次爭鮮集團旗下Magic Touch，推新店型副品牌「Magic Touch樂敘」進駐高雄夢時代，鎖定聚餐型用餐需求，從空間到餐點全面升級，打造不同於以往的壽司體驗。壽司控可以吃到A5和牛壽司、生魚片、串燒等升級版食材與餐點，打造壽司控聚餐的全新口袋名單。



▲「Magic Touch樂敘」進駐高雄夢時代，主打升級版壽司體驗，集結A5和牛壽司、生魚片與串燒等多元餐點，打造聚餐新選擇。



▲「Magic Touch樂敘」開幕推出期間限定優惠，日本A5三品和牛握5/8-5/10從349元降至249元，吸引粉絲嘗鮮。





聚餐導向空間定位更升級

▲「Magic Touch樂敘」主打聚餐型空間，四人座占比達8成，搭配復古與胡桃木設計，打造適合朋友與家人聚會的用餐氛圍。

產地直送食材打造必吃清單

▲「Magic Touch樂敘」推薦金緻三點盛合與極上浮島盛合，以多款握壽司呈現視覺與口感兼具的海味組合。

與「爭鮮」個人快速用餐的模式不同，新型態「Magic Touch樂敘」更鎖定多人聚餐的餐飲空間。店內以四人座為主，占比達8成，搭配新潮復古風格與胡桃木色調，整體氛圍更適合朋友聚會或家庭用餐。除了在店內空間升級之外，同時Magic Touch樂敘也以更多元的料理形式，主打產地直送與限定食材，包括龜山島胭脂蝦、北海道干貝、日本和牛與現流海膽等，餐點最低100元起。Magic Touch樂敘在餐點部分，主打必吃「金緻三點盛合」集結鰤魚、鮭魚與胭脂蝦，呈現油脂與鮮甜的平衡，「極上浮島盛合」以五款握壽司打造視覺感十足的擺盤，還有超豪華「日本A5三品和牛握」、「避風塘軟殼蟹香卷」、「金黃海膽蟹拌麵」等品項，同時還有生魚片、串燒、炸物，以及「厚切牛排、厚切牛舌、焗烤龍蝦」等壽司店吃不到的品會，讓粉絲在聚餐時可以有更多選擇。





開幕優惠連發最高8折活動

▲「Magic Touch樂敘」集結日本A5三品和牛握、海膽蟹拌麵與厚切牛排等多樣餐點，從壽司到熱食滿足聚餐需求。



▲「Magic Touch樂敘」加碼週週優惠最高8折，包含板腱牛與究極鮮味六重奏等餐點，讓粉絲分時段享受優惠。

Magic Touch樂敘 夢時代店營業資訊

Magic Touch樂敘 夢時代店優惠活動

配合開幕，「Magic Touch樂敘」也推出多項期間限定優惠，5/8-5/10期間「日本A5三品和牛握」從349元優惠至249元。接續還有平日週週優惠最高達8折，包含5/11-5/15「Choice板腱厚切牛鮮蔬」優惠價330元，以及5/18-5/22「究極鮮味六重奏」優惠價300元，讓粉絲們趁優惠揪團朝聖。地址：高雄市前鎮區興邦里中華五路789號1F（夢時代購物中心）5月8日至5月10日三日限定，「日本A5三品和牛握」由349元優惠至249元5月11日至15日「Choice板腱厚切牛鮮蔬」優惠價330元5月18日至22日「究極鮮味六重奏」優惠價300元