2026必逛北美館展覽！超現實主義特展四大展區，達利、馬格利特等大師超過120件作品。

北美館超現實主義作品必拍！台北市立美術館必逛超現實主義特展，四大展區一次逛，編輯鄭亦庭表示：北美館超現實繪畫、雕塑、電影必看達利作品。

台北市立美術館國際大展登場，超現實作品120件一次看！北美館推出《超現實主義：對話中的世界》大型國際性展覽，即日起於北美館地下樓展覽室展出至8月30日，展覽集結近60位國際重量級藝術家、影像創作者，帶來超過120件代表性作品，從繪畫、雕塑、攝影甚至到電影等多元媒材，帶你一次飽覽藝術大師如何透過超現實語彙，對現實世界進行大膽的再想像與演繹，近期就衝北美館朝聖。



▲台北市立美術館展覽必逛推薦！《超現實主義：對話中的世界》超過120件超現實主義作品，於北美館地下樓展覽室展出至8月30日。(臺北市立美術館提供)



▲北美館超現實主義展覽必拍！集結達利、馬格利特等全球近60位大師作品。(臺北市立美術館提供)





北美館超現實主義展四大展區

超現實主義藝術家們從第一次世界大戰的創傷中反思，汲取佛洛伊德精神分析養分，質疑傳統理性、社會秩序，探討性別、科技與身分認同議題，本次展覽透過「對話式」呈現，將1920年代的超現實主義經典原作與當代創作並置，強調超現實主義並非已終結的歷史，而是持續與時代共振的動能，展覽規畫「集體夢境」、「幻化無際」、「慾望之體」、「荒誕玩趣」四大主題展區，展示了藝術家如何成為挑戰傳統理性和現實觀念,與對未來進行批判性思考的觀看思維。



▲北美館超現實主義展透過「對話式」呈現，將1920年代的超現實主義經典原作與當代創作並置。(臺北市立美術館提供)





北美館超現實主義展集體夢境、幻化無際展區

在「集體夢境」展區可以看到雷內·馬格利特如何以物理現實相悖的安排，將熟悉的場景陌異化，而在「幻化無際」展區，重點則在於狀態的轉換，例如雅各布·吉爾多以「蛻變」將夢境般的潛意識轉為視覺意象，呈現出可多重解讀的歧義性，而最具代表性的女同志攝影師克勞德·卡恩，其自拍作品展現了雌雄同體、性別流動的形象，鬆動了性別刻板印象。



▲北美館《超現實主義：對話中的世界》規劃展四大展區，超過120件超現實主義作品一次看。(臺北市立美術館提供)





北美館超現實主義展慾望之體、荒誕玩趣展區

「慾望之體」展區聚焦於受佛洛伊德本能探究的啟發，其中達達主義與超現實主義大師曼·雷開發的「中途曝光」與「實物投影」技法，將模特兒安排成帶有情慾暗示的裝飾性物件，並透過將身體部位從真實空間抽離，營造出一種隱晦不明的感受；「荒誕玩趣」展區則體現在拓印法、刮擦法、轉印法等技法，沃爾夫岡·帕倫利用蠟燭煙痕形成的「煙燻法」等隨機創作，北美館也特別規畫了「精緻屍體」繪畫體驗區，呼應歐文·沃姆《一分鐘雕塑》對偶然性的運用，觀眾可在此參與不受傳統束縛的集體創作，透過類似文字接龍的手法摺疊紙張、傳遞繪畫，感受那種打破邏輯的創作樂趣。



▲台北市立美術館超現實主義展「慾望之體」展區受佛洛伊德本能探究的啟發。(臺北市立美術館提供)



▲北美館超現實主義展覽必拍！集結達利、馬格利特等全球近60位大師作品。(臺北市立美術館提供)





北美館精選3大超現實主義電影片段

電影透過剪接、疊印、拼貼及各種實驗手法顛覆現實，本次北美館展覽特別精選三部最具代表性的超現實主義電影片段，薩爾瓦多·達利與布紐爾合作的《安達魯之犬》、潔嫚·杜拉克的《貝殼與牧師》，以及布紐爾的《黃金時代》，在科技化與數位化的當代社會裡，超現實主義對自身意識、身分認同的詰問顯得更具現實意義，透過重新觀看這些超現實作品，我們在科技化時代中再次思考：「身而為人的本質為何？」讓這場展覽不僅是視覺欣賞，更是深刻的哲學對話。



▲北美館超現實主義展選3大代表性電影片段，達利與布紐爾合作的《安達魯之犬》、潔嫚·杜拉克的《貝殼與牧師》。(臺北市立美術館提供)



▲台北市立美術館展覽必逛推薦！《超現實主義：對話中的世界》超過120件超現實主義作品，於北美館地下樓展覽室展出至8月30日。(臺北市立美術館提供)





超現實主義：對話中的世界 展覽資訊

展覽期間：即日起~8/30

開放時間：9:30 - 17:30，週六9:30 - 20:30，週一休館

展覽地點：臺北市立美術館 地下樓 D、E、F 展覽室(臺北市中山區中山北路三段181號)





臺北市立美術館 票價資訊

全票30元、優待票15元、臺北市民票15元

週六全日憑學生證免費參觀。

開放時間17:00後停止售票，免費參觀。



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更多 北美館《超現實主義：對話中的世界》 照片：

▲北美館超現實主義展選3大代表性電影片段，達利與布紐爾合作的《安達魯之犬》、潔嫚·杜拉克的《貝殼與牧師》。(臺北市立美術館提供)

