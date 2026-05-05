運動咖波PK紳士史努比！7-11貓貓蟲咖波90款運動小物，史努比時尚露營小物通通搶。

7-ELEVEN集點活動推出貓貓蟲咖波與史努比聯名商品，涵蓋運動用品、生活周邊與露營配件，編輯張人尹表示，這波雙主題設計暪族粉絲不同風格需求。

運動咖波PK紳士史努比！7-ELEVEN這次同步推出兩大集點主題，一邊是走熱血運動路線的「貓貓蟲咖波」，另一邊則是偏向紳士風格的「史努比」聯名系列，超過90款周邊小物，從外出配件、居家收納，甚至延伸到露營用品等，不管你是運動派、紳士派，不管是你內斂的I人、還是喜歡戶外活動的E人，這次通通可以買爆。



▲7-ELEVEN推出貓貓蟲咖波與史努比雙主題集點活動，主打運動風與紳士風格對比，超過90款周邊同步登場。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN結合貓貓蟲咖波熱血運動與史努比時尚路線，打造外出與露營多元生活選品。（攝影：張人尹）

咖波運動用品主打實用與造型兼具

▲7-ELEVEN貓貓蟲咖波推出造型啞鈴2Kg與樂樂棒球組等運動用品，兼具實用與角色設計。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN貓貓蟲咖波排球等運動周邊登場，讓粉絲日常健身也能融入可愛角色元素。（攝影：張人尹）

咖波周邊延伸外出與居家生活場景

▲7-ELEVEN貓貓蟲咖波推出側背小包與球型零錢包等外出配件，延伸日常穿搭應用。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN貓貓蟲咖波拉繩震動布偶吊飾與巴士造型迴力車筆隨機款，讓粉絲拼手氣收藏。（攝影：張人尹）

史努比時尚用品走生活選物路線

▲7-ELEVEN史努比聯名推出眼鏡架與計算機等時尚用品，以灰黑色系搭配金屬元素呈現。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN史努比金屬掛鐘與收納鐵櫃等居家辦公選品，兼顧實用與設計質感。（攝影：張人尹）

史努比露營周邊鎖定戶外族群需求

▲7-ELEVEN史努比露營拖車與旅行配件登場，滿足粉絲戶外與出遊需求。（攝影：張人尹）



▲7-ELEVEN史努比推出旅行收納袋摺疊露營椅等戶外用品，主打輕巧收納與實用機能。（攝影：張人尹）

7-11貓貓蟲咖波 動感出擊精品集點活動

這次在7-11貓貓蟲咖波系列中，呼應「運動」主題，特別推出多款可以實際拿來運動的「運動用品」系列，包含咖波玩偶造型的「造型啞鈴2Kg」不管作為擺飾、還是拿來重訓都很適合，同時還有「樂樂棒球組、排球」等商品，不只是實際可使用的運動器材，也融入角色造型，讓日常健身多了一點療癒感。除了運動用品，貓貓蟲咖波也推出運動主題的生活周邊，像是「側背小包、球型零錢包、帽子零錢包」等外出配件，讓粉絲在日常穿搭中也能加入角色元素。同時還有「布偶吊飾萬用提袋」、「翻頁鐘」、「場景面紙套」等居家小物，將角色換上運動造型，營造整體主題氛圍。粉絲也要收藏「拉繩震動布偶吊飾」6款造型隨機出貨，以及「巴士造型迴力車筆」10款車頭車廂造型隨機出貨，讓粉絲要拼手氣收藏。除了運動風咖波，這次7-11也推出史努比聯名時尚雜誌系列，打造外出與辦公選品，整體風格偏向簡約與成熟，以灰色、黑色系搭配金屬元素作為主題，推出商品包含「造型眼鏡架」、「計算機」、「金屬掛鐘」、「桌上收納鐵櫃」等商品，兼顧實用與設計感。部分商品像是螢幕架、收納盒與垃圾桶，也針對辦公與居家需求做延伸，讓粉絲在日常使用時，也能融入史努比的風格元素。同時，史努比系列也推出多款露營與旅行周邊，像是「速開遮陽帳」、「戶外露營拖車」、「摺疊收納露營椅」，以及行李分類袋、萬國轉接頭等配件，讓喜歡露營或出遊的粉絲可以一次入手完整裝備。讓史努比粉絲不管是窩在家、還是外出OUTDOOR露營，通通都能有質感系史努比配件。

會員當筆購活動：2026年5月6日(三) 凌晨00:00起至2026年6月30日(二) 23：59止。uniopen會員於門市消費、繳費或寄/取件即可當筆加價購「限量布偶吊飾零錢包+變裝衣服組」，全台7-ELEVEN門市現貨開賣

門市快閃購活動：2026年5月6日(三) 15:00起至2026年5月17日(日) 23：59止，當筆消費不限金額報會員手機直接買，若有異動依照官網公告為準。

小7集點卡：2026年5月18日(一) 下午15:00起至2026年6月30日(二) 23：59止，6點加價購，只販售快閃購剩餘數量，若已售完將無此活動。