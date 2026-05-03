搭捷運就能到！全台螢火蟲7大景點推薦，螢火蟲爆發期別錯過，春季賞螢超浪漫。

螢火蟲季登場！從平地步道、山林秘境到鐵道古道，都能看見浪漫的螢光閃爍，三大賞螢路線一次整理，追光行程輕鬆安排。

隨著5月到來，台灣最夢幻的螢火蟲季即將登場！今年趁著爆發高峰期，不妨走訪全台的賞螢秘境去追光。其實，螢火蟲不只出沒在深山田野，交通便利的平地步道也能欣賞絕美光景，無論是初次賞螢，或想深度攝影，都能找到最適合自己的螢火蟲秘境。



▲「新店和美山步道」距離捷運站步行約10分鐘即可抵達，入夜後便能欣賞螢火蟲浪漫閃爍，是都會近郊的人氣賞螢地點。（部落客：撰風）

▲全台各地賞螢勝地各有特色，從山林到平地都能欣賞不同型態的螢火蟲景觀，獨特的夜間魅力值得探訪。（部落客：貝厚係社團攝長、Jason‘s Life）

入門賞螢路線：新店和美山、花蓮大農大富平地森林園區

不想舟車勞頓，其實在都會近郊也能輕鬆賞螢！位於新北新店的「和美山步道」，捷運新店站步行10分鐘即可到達，步道平緩好走，夜晚沿著山徑前行，便能看見螢火蟲在林間閃爍，登上制高點，還能俯瞰城市夜色，是週末賞螢的最佳去處；而花蓮的「大農大富平地森林園區」則以遼闊林地、低光害環境聞名，作為東部最重要的賞螢勝地，多達10種以上的螢火蟲在此繁衍，每到螢火蟲季，大片光點在林間流動，視野開闊又好拍。





新店和美山

地址：新北市新店區碧潭路11號

更多介紹可見「撰風」文章：新北市新店區「2024和美山螢火蟲季」捷運出站10分鐘！復育10年螢況爆發（自製一個防漏光手機拍攝紙盒）





花蓮大農大富平地森林園區

地址：台灣花蓮縣光復鄉農場路32號

更多介紹可見「十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌」文章：【花蓮旅遊】大農大富 螢漫平森｜2021全台最早賞螢趣，走入森林與螢火蟲一起翩翩起舞吧！ | 十八Team｜八年級生的吃喝玩樂日誌



▲「花蓮大農大富平地森林園區」擁有遼闊林地與低光害環境，孕育10種以上螢火蟲，畫面壯觀又夢幻。（部落客：十八Team｜八年級生 の吃喝玩樂日誌）

山林螢光秘境：台中東勢林場、南投竹山鹿谷

若想感受更壯觀的螢火蟲景象，深入山林絕對值得！「台中東勢林場」擁有完整森林生態，園區內以黑翅螢為主，數量高達20萬隻以上，看著滿山微光閃爍的畫面，絕對是相當震撼的體驗；說起全台最大的賞螢秘境，便不能不提到「南投竹山鹿谷」一帶，分布地點遍及中、高海拔，結合溪流與山林地形，螢光層次感十足，推薦直接參與民宿導覽活動，輕鬆賞螢無負擔。





台中東勢林場

地址：台灣臺中市東勢區勢林街6-1號

更多介紹可見「Jason‘s Life」文章：【台中│景點】繁星點點，綠光銀河登場，螢火蟲出沒地點及攝影攻略。東勢林場(104.04.09)





南投竹山鹿谷

地址：台灣南投縣鹿谷鄉



▲「台中東勢林場」以黑翅螢為主，數量高達20萬隻以上，形成壯觀的螢光海。（部落客：Jason‘s Life）

鐵道古道追光：新竹橫山、嘉義梅山、台南楠西梅嶺

想來點不同的賞螢體驗，古道、鐵道路線將是不錯的選擇！「新竹橫山」可搭乘內灣線前往，沿途感受老鐵道氛圍外，夜晚更能在周邊山區觀察螢火蟲蹤跡；而「嘉義梅山」的無人車站梨園寮，靜謐且螢光滿佈，魔幻的景色仿若走入宮崎駿的動畫世界，適合想避開人潮、靜心欣賞的旅人前往；「台南楠西梅嶺」則屬古道型賞螢路線，白天可先自風景區健行踏青，傍晚時分便能看見螢火蟲在林間、坡地閃爍，清幽氛圍更添雅緻。





新竹橫山（東窩溪螢火蟲生態區）

地址：新竹縣橫山鄉

更多介紹可見「NANA媽四處趴趴走美食日記」文章：《新竹橫山內灣螢火蟲景點》東窩溪螢火蟲生態區 也是賞油桐花季的好去處 內灣站 - Nana媽四處趴趴走美食日記





嘉義梅山（梨園寮車站）

地址：嘉義縣梅山鄉太興村

更多介紹可見「貝厚係社團攝長」文章：【春來夜攝綠螢光】一日強攻螢火蟲





台南楠西梅嶺風景區

地址：臺南市楠西區梅嶺3-10號

▲「東窩溪螢火蟲生態區」免費開放，白天可賞桐花，入夜後螢火蟲在林間閃爍，一次收藏兩種季節限定美景。（部落客：NANA媽四處趴趴走美食日記）

▲「嘉義梅山」梨園寮無人車站靜謐迷人，鐵道與隧道交織，螢火蟲點綴的夜色魔幻又浪漫。（部落客：貝厚係社團攝長）

春季賞螢去！浪漫景色這裡看：

延伸閱讀：南投縣竹山鎮2025南投螢火蟲景點｜南投必訪4大賞螢秘境景點全攻略

延伸閱讀：南投縣鹿谷鄉南投鹿谷小半天 地面螢河茶席體驗活動 螢火蟲季的浪漫

延伸閱讀：新北市平溪區【2024全台螢火蟲季節來囉~】蒐集全台15個賞螢火蟲景點，給你夏季最美的綠光饗宴！