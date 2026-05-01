東京預約困難店開到內湖！NO CODE TAIPEI必點牛排、蔬食，約會商務首選。

東京預約困難店「NO CODE」插旗內湖，星級名廚米澤文雄以無框架料理，開啟商務與約會的輕奢味覺冒險。編輯 鄭雅之表示：決定下次約會就訂這間！

內湖美食再加一！東京著名的預約困難餐廳「NO CODE」正式跨海插旗，將於 5/11 於內湖舊宗路正式開幕。這家由傳奇名廚米澤文雄親自操刀的海外首店，打破料理框架，將日式美學與台灣在地食材揉合。現場氛圍非常有質感，無論是下班後的商務聚餐，或是週末想來一場浪漫約會都非常推薦。可以放慢腳步感受輕鬆的社交節奏，親身體驗這場不被國界定義的當代飲食派對。



▲宮崎和牛牛排與美國牛乾式熟成自行料理，西班牙Josper烤爐賦予炭火煙燻焦香。(攝影：鄭雅之)

▲「酥炸鮭魚佐柚子胡椒奶油醬」，保留鮭魚粉嫩柔軟質地，柚子胡椒辛香與清新果香成為整道精緻主菜亮點。(攝影：鄭雅之)





義大利麵控必吃推薦！

來到這裡一定要試試充滿創意的手工義大利麵。其中「深海螯蝦辣味噌番茄奶油醬」選用咬勁十足的寬麵，在濃郁的番茄奶油基底中，加入了日本發酵辣味噌「寒造里」，微辣中帶著柚子清香。另一款「蛤蜊烏魚子芥藍苗義大利麵」則是將蛤蜊湯汁的鮮甜燉入芥藍苗中，最後撒上切碎的台灣烏魚子點睛，讓整體鹹度與蔬菜的甘甜達到平衡。主廚利用簡單的日式發酵邏輯，讓熟悉的義式麵食多了幾分層次感，每一口都吃得出對於風味堆疊的巧思。



▲「深海螯蝦辣味噌番茄奶油醬」寬麵，融合寒造里發酵辣味與海苔香氣，極具口感層次是NO CODE人氣義大利麵。(攝影：鄭雅之)





熟成宮崎牛搭配炭烤煙燻風味

對於牛排控來說更是一定要來朝聖，特別嚴選宮崎和牛，並在店內特別配置專業的乾式熟成設備，使用西班牙頂級烤爐高溫炙烤。宮崎牛沙朗與菲力在炭香包覆下鎖住飽滿肉汁。提供多款美國牛部位供選擇，並搭配山椒青醬或紅酒照燒醬等特製醬汁。專業侍酒團隊更為此精心挑選了酒款，無論是濃厚飽滿的紅酒，或是帶有煙燻調性的特色酒款，都能在侍酒師引薦下，與炭燒牛排的油脂香氣達成共鳴，這種餐與酒的精緻連結，是肉食愛好者不容錯過的細膩體驗。



▲西班牙Josper烤爐炙烤「宮崎和牛」，煙燻香氣包覆豐盈肉汁，搭配紅酒照燒醬勾勒東方韻味，展現究極炭火美味。(攝影：鄭雅之)





蔬食也能吃的很過癮

米澤主廚身為日本蔬食先驅，在台北店也貫徹了蔬食與肉食平權的靈魂。招牌的「炭烤花椰菜排」利用炭火喚醒食材本質，搭配白味噌哈里薩辣醬與焦香茄子泥，展現出完全不輸海陸主食的華麗深度。另一道「香料烤胡蘿蔔」則結合台灣馬告，帶來驚艷的柑橘香氣。在這裡，蔬菜不再只是配角，而是透過精湛的技法展現出豐富的口感層次。無論是全素者或是單純想體驗蔬食魅力的饕客，都能在同一張餐桌上，平等地享受到充滿層次與質感的美好味覺體驗。



▲蔬食也可以很華麗，開心果紫蘇熱那亞青醬蔬食義大利麵配日式獅子唐辛子。(攝影：鄭雅之)

▲NO CODE蔬食哲學代表，香料烤胡蘿蔔佐原生香料馬告羅梅斯科醬，柑橘氣息為歐陸技法注入台灣山林個性。(攝影：鄭雅之)





內科夜晚最美空間

餐廳設計運用木質色調與日式「留白」概念，營造出一種優雅且靜謐的空間感。甜點部分同樣令人驚艷，像是「酒粕白巧克力起司蛋糕」，將日本酒粕的發酵醇香與白巧克力結合，並加入台灣人最愛的珍珠增加口感，最後配上百香果醬的熱帶酸甜。此外，針對不飲酒的客人，店內也提供以茶入饌的無酒精佐餐選擇。無論是搭配調酒還是精選茶飲，都能在忙碌的內科夜晚，找到一份屬於自己的放鬆餘裕。這場結合藝術與味覺的進化體驗，正等著各位饕客前來親自解密。



▲NO CODE TAIPEI冷前菜拼盤，可任選甜蝦佐白味噌卡門貝爾起司醬或北海道生蠔佐柚子胡椒青醬，盡享無框架語彙。(攝影：鄭雅之)

▲翻轉鳳梨派靈感來自經典法式翻轉蘋果塔，以台灣鳳梨詮釋焦香和風氣息，與酒粕起司蛋糕皆是創意甜點。(攝影：鄭雅之)

NO CODE TAIPEI 餐廳資訊與

正式開幕日期： 2026 年 5 月 11 日

地址： 台北市內湖區舊宗路一段 155 號 1 樓

預約電話： 02-8792-2077

座位規劃： 全店 49 席，包含 12 席私密包廂及 5 席吧檯位。





NO CODE TAIPEI 餐費資訊

午間套餐： 1,680 元起、2,080 元起。

晚間套餐： 3,280 元起（5 道式）、4,280 元起（7 道式）、6,280 元起（主廚特選）。

晚間單點： 僅限定於晚間時段供應單點料理。

（需加收 10% 服務費）





NO CODE TAIPEI 必點推薦

深海螯蝦辣味噌番茄奶油醬義大利麵：選用Q彈手工寬麵，亮點在於加入日本發酵辣味噌「寒造里」，微辣中帶著柚子清香，層次感非常豐富。

蛤蜊烏魚子芥藍苗義大利麵：將蛤蜊的鮮甜燉入芥藍苗中，再撒上切碎的台灣烏魚子，完美平衡了海鮮鹹度與蔬菜甘甜。

炭烤宮崎和牛（沙朗／菲力）：使用專業熟成設備與頂級烤爐，炭火高溫鎖住飽滿肉汁，口感入口即化，帶有迷人的煙燻香氣。

酒粕白巧克力起司蛋糕：將日本酒粕的醇香結合白巧克力，最驚喜的是加入了台灣珍珠與百香果醬，是結合台日風格的指標甜點。

炭烤花椰菜排（蔬食推薦）：米澤主廚的招牌作，將花椰菜炭烤至焦香，搭配北非辛香料與白味噌醬，華麗程度完全不輸給海陸主餐。

冷前菜拼盤：可以任選藍鰭鮪魚、甜蝦或生蠔等，搭配柚子胡椒或白味噌卡門貝爾起司醬，一盤就能吃到餐廳「無框架」的調味精神。

炙烤章魚佐中東芝麻醬：章魚先慢煮至柔嫩再進烤爐炙烤，搭配帶點微辣的番茄醬與醇厚的芝麻醬，洋溢濃濃的地中海炭烤風味。

炭烤羊肉串佐山椒青醬：肉餡融入多種香料炭烤，底部鋪上味噌烤茄子泥，最特別的是加入山椒的南美青醬，微麻感讓風味瞬間變得很奔放。

酥炸鮭魚佐柚子胡椒醬：鮭魚裹上麵包粉炸至半熟，保留粉嫩柔軟的質地，配上清爽的柚子胡椒奶油醬，是極具代表性的日式法餐風格。

焗烤龍蝦配白味噌咖哩醬：將法式經典焗烤龍蝦翻玩，大膽加入白味噌與咖哩調味，濃郁鮮醇，展現出主廚深厚的跨界調味功力。

香料烤胡蘿蔔佐馬告羅梅斯科醬：胡蘿蔔與橙汁同烤後甜度驚人，亮點是加入台灣山林香料「馬告」製成的醬汁，充滿迷人的柑橘氣息。

焙茶提拉米蘇：運用台灣在地焙茶取代咖啡韻味，每一口都有溫潤的焙火香氣與馬斯卡彭起司的乳香，是大人味的優雅甜點。





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NO CODE TAIPEI 更多照片

▲「焗烤龍蝦佐白味噌咖哩醬」翻玩經典法式技法，日式發酵鮮味為傳統料理注入靈魂，是NO CODE必點海鮮主菜。(攝影：鄭雅之)

▲NO CODE TAIPEI精緻晚間套餐呈現多樣化無框架料理，「宮崎和牛牛排」與「焗烤龍蝦」滿足內科商務聚餐儀式感。(攝影：鄭雅之)

▲「蛤蜊台灣烏魚子芥藍苗義大利麵」芥藍苗特有苦甜與烏魚子鹹鮮點睛，融合台灣在地風土滋味。(攝影：鄭雅之)

▲NO CODE專業侍酒團隊規劃九大篇章酒單，精選日本葡萄酒與在地烈酒，為台北夜晚營造微醺社交氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲NO CODE TAIPEI大理石吧檯展現輕奢質感美學，米澤文雄主廚坐鎮內湖舊宗路商圈，是下班微醺與約會新選擇。(攝影：鄭雅之)

▲內湖約會餐廳首選，NO CODE TAIPEI融合日本美學與木質調，落地窗營造靜謐沉穩用餐氛圍。(攝影：鄭雅之)

▲和風歐陸協奏曲，手切日本和牛韃靼拌燻蘿蔔乾、菊芋脆片，綴以魚子醬，口感層次豐富。(攝影：鄭雅之)