經典台劇場景神還原！俗女中藥鋪、復古冰菓部超好拍，後壁一日遊攻略必看。

《俗女養成記》拍攝地就在這！台南後壁以老街、古早味美食與純樸風景著稱，帶你感受最具台味的慢旅行。

說起台劇經典，2019年開播的《俗女養成記》絕對榜上有名！高收視率與熱烈迴響，讓劇中的重要拍攝場景「後壁」一夕爆紅，成為許多劇迷爭相朝聖的巡禮地。由於這座小鎮沒有過度商業化的喧鬧，反而將農村最迷人的純樸日常予以保留，若想安排一趟放慢步調的小旅行，後壁絕對是值得造訪的選擇。



▲從百年中藥行到療癒花園，後壁這座農村小鎮藏著最迷人的台南日常。（部落客：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活、Fresa芙芮莎）

▲後壁的古早味美食同樣不能錯過，從花生牛奶冰到酥香臭豆腐，通通都是銅板價就能吃到的經典好滋味。（部落客：楊婷雅、台南好Food遊）

走訪金德興中藥行，打卡百年古厝

抵達後壁的第一站，自「金德興中藥行」展開再適合不過。作為《俗女養成記》的經典場景，這棟老宅一點也不簡單，擁有200年歷史的傳統街屋，現已被列為三級古蹟保存，完整保留著房屋結構與傳統藥櫃，木製櫥窗、復古招牌古色古香，讓人恍若一秒回到舊時代。





金德興中藥行

地址：臺南市後壁區墨林里菁寮191號

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▲「金德興中藥行」保留百年老宅樣貌，木造門面與復古藥鋪，成為《俗女養成記》劇迷必訪的經典場景。（部落客：Fresa芙芮莎）

走入和興冰菓部，傳統冰品全要吃

逛完老街，先安排一碗古早味剉冰小憩片刻。至今已開業90個年頭的「和興冰菓部」，陪伴無數台南人長大，復古招牌與懷舊店面韻味十足。招牌熱賣的花生牛奶冰、雞蛋牛奶冰等，配料簡單卻不減美味，是都市裡難以尋覓的好滋味。坐在老店裡慢慢吃冰，這種老派浪漫是旅行裡最療癒的時刻。





和興冰菓部

地址：台灣臺南市後壁區46號

電話：06-6621877



▲「和興冰菓部」開業超過90年！復古招牌與懷舊店面古早味濃厚，是後壁在地人從小吃到大的老字號冰店。（攝影：楊婷雅）

▲濃郁花生香搭配香甜牛奶冰，在都市裡越來越難吃到的樸實好滋味值得一嚐。（攝影：楊婷雅）

走逛卡多良食故事館，自助餐高CP值

臨近中午，若想一嚐道地料理，則不能錯過「卡多良食故事館」。在這座以「便當」為主題的觀光工廠，除能購買各式農產品外，還能參觀廠房、體驗DIY料理。而擁有豐富菜色的自助式餐廳，選用在地新鮮食材，從熱食、素食到甜點選擇多元，只需350元便能享有吃到飽，用餐時段總是座無虛席，記得及早前往以免向隅。





卡多良食故事館

地址：台灣臺南市後壁區42-27號

電話：06-6874762

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▲「卡多良食故事館」結合觀光工廠與團膳工廠，從導覽到實際出餐流程都能近距離感受。（部落客：引線木偶）

▲「卡多良食故事館」主打超高CP值的自助餐吃到飽，只需350元便能一次享用多道台式料理與甜點。（部落客：引線木偶）

漫遊雅聞湖濱森林，湖景花園超療癒

午後，推薦前往近年開幕的花園「雅聞湖濱療癒森林」漫步。這座美妝觀光工廠結合浪漫玫瑰花園，從花園造景、湖景步道到休憩空間，氛圍浪漫又愜意，加上四季各有不同花卉景觀可供欣賞，無論是親子旅遊、情侶約會，都能在此盡情拍照，享受獨屬後壁的綠意時光。





雅聞湖濱療癒森林

地址：臺南市後壁區12之66號

電話：06-66882888

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▲「雅聞湖濱療癒森林」不只有湖景與綠意，園區內還藏著許多細膩造景，漫步、拍照都合適。（部落客：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活）

▲「雅聞湖濱療癒森林」萬坪園區免費入場，四季各有不同花景，其中最具人氣的必拍亮點非玫瑰園莫屬。（部落客：跟著尼力吃喝玩樂＆親子生活）

大啖如意臭豆腐，香酥豆腐超欠吃

旅程最後，以人氣小吃「如意臭豆腐」收尾最剛好。作為後壁50年老店小吃，如意臭豆腐的高評價絕對名符其實。店家將外皮炸得酥香，裡頭依然保有濕潤口感，搭配酸甜泡菜、特製醬汁相當涮嘴。簡單卻迷人的香氣，讓在地人也忍不住外帶一份回家，臭豆腐控不容錯過。





如意臭豆腐

地址：台灣臺南市後壁區175之36號

電話：06-6872222

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▲「如意臭豆腐」外皮炸得酥香，咬下去外酥內嫩，搭配泡菜與醬汁絕對是經典吃法。（部落客：台南好Food遊）

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