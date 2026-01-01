重回粵菜黃金年代！「玉天璽」5/1 登陸大直，米其林名廚陳國華坐鎮，慢火細熬南非乾鮑、打造味覺與藝術的雙重巔峰。

台北大直高端餐飲戰雲密布，新秀玉天璽憑藉強大供應鏈優勢與米其林顧問群強勢登場。資深編輯李維唐表示，玉天璽將傳統乾貨料理轉化為現代當代餐桌藝術，成功立下頂級粵菜新標竿。

台北大直地區作為高端餐飲的級一戰區，2026年5月1日將迎來一顆備受矚目的新星「玉天璽」。這間由深耕海鮮食品供應鏈與農產出口的兩大實業家吳俊璋與蘇雲嶢共同創立的餐廳，定位於新中式料理，並以傳統粵菜中極為珍稀的乾貨料理為靈魂。玉天璽不只是一家追求極致美味的餐廳，更是一處融合國際古董藝術的文化空間，為大直的高端餐飲版圖注入了深厚的敘事底蘊與精品級的款待體驗。



▲玉天璽 御品極致饗宴（七道菜式）：旗艦套餐「御品極致饗宴」完整呈現行政主廚陳國華對頂級乾貨珍材與在地鮮活海鮮的極致堅持，每位售價8,800元 。圖／玉天璽提供；窩客島整理

實力派創辦人整合供應鏈優勢，定義頂級食材的真味

玉天璽的誕生源自於創辦人對食材源頭的絕對掌控力。創辦人吳俊璋所領導的仲偉企業，長期供應全台超過200家門市的海鮮原料，而集團董事長蘇雲嶢更是台灣蔬果出口界的翹楚。兩人的強強聯手，讓玉天璽在取得南非頂級乾鮑、野生排翅、官燕與花膠等稀缺食材上，擁有了其他餐廳難以企及的直採優勢。品牌名稱中的「玉」象徵料理溫潤如玉的底蘊，「天」代表餐盤方寸間的國際視野，「璽」則寓意每一席款待皆是獨一無二的印記。



三位殿堂級顧問聯手加持，米其林星級品質的深度監製

為了確保料理與服務能站上世界級的高度，玉天璽邀請了三位在餐飲界如雷貫耳的傳奇人物擔任顧問。首席顧問松尾英明主廚，其掌舵的大阪「柏屋」蟬聯多年米其林三星，他將日式「茶禪一味」的美學融入用餐細節。而負責工法傳承的是入廚逾60年的黎有甜師傅，身為粵菜傳奇「太史菜」的接班人，他被譽為粵菜活字典。此外，還有首位在日本摘下米其林一星的中華料理主廚魏禧之，負責監督烹飪工法與擺盤。三位大師的聯手，為玉天璽奠定了扎實的廚藝格局。



▲台北大直新開幕頂級粵菜玉天璽，由港籍名廚陳國華領軍，並由米其林三星顧問松尾英明等大師加持，主打南非乾鮑與珍稀乾貨，結合千萬藝術空間提供極致饗宴。圖／玉天璽提供；窩客島整理

行政主廚陳國華36年淬煉，御品極致饗宴展現當代粵式美學

掌管廚房重心的行政主廚陳國華，自13歲起便投入嚴苛的「紅褲仔」訓練制度，歷經36年的打磨，對於頂級乾貨的選料與處理有著獨到見解。在招牌套餐「御品極致饗宴」中，主廚以七道精緻菜餚敘事。頭盤「紫蘇魚子元貝塔」與「翠玉珠圓炒蝦仁」展現了海味的鮮甜層次。湯品「璽映雞湯排翅盅」膠質豐厚，主菜「蠔皇吉品鮑魚尊」則將南非18頭吉品鮑燜煮至溏心狀態，入口回甘。此外，搭配日本佐賀A5和牛與在地七星斑，透過「以鮮制鮮」的邏輯，完美詮釋了新中式Fine Dining的精髓。



▲岩耳花膠御皇粥：將鱈魚花膠慢燉至軟嫩Q彈，搭配爽脆清新的岩耳與五穀米粥底，並以石鍋持溫上桌，每一口都蘊含豐厚膠原蛋白 。圖／玉天璽提供；窩客島整理

▲蠔皇吉品鮑魚尊：展現極致燜鮑工藝，將南非18頭吉品溏心鮑長時間燜煮至膠質釋放，入口軟嫩飽滿且回甘 。圖／玉天璽提供；窩客島整理

走進跨文化藝術空間，在古董藝術燈影下品味私密饗宴

玉天璽的空間設計同樣令人驚嘆，宛如一間國際精品旅館。一樓大廳採用新藝術風格，結合巴洛克的氣勢與洛可可的纖細，展示了價值超過1500萬元的國際古董藝術燈具。二樓則規劃了六間主題各異的獨立包廂，包括老上海1930年代氣韻的「繁花」、法式宮廷風格的「御宴」以及青花瓷意象的「璟寓」。每一處轉角皆是藝術，讓賓客在享用頂級佳餚的同時，也能沉浸在跨越歐亞文化的藝術饗宴中，感受一場無可複製的尊貴體驗。



▲一樓貴賓席區：用餐空間以大理石鋪陳穩重基調，並擺設國際古董藝術燈具與精品家具，營造出頂級餐廳與藝術空間交織的獨特氛圍 。圖／玉天璽提供；窩客島整理

▲一樓迎賓大廳手工玻璃吊燈：迎賓大廳陳列業主精心蒐藏的義大利穆拉諾（Murano）手工吹製玻璃吊燈，在光影流轉間展現優雅且溫潤的空間底蘊 。圖／玉天璽提供；窩客島整理





玉天璽盛大開幕盛宴

活動時間：2026年5月1日正式開幕

活動內容：

推出四款頂級套餐，每位NT$2,680起

旗艦「御品極致饗宴」套餐，每位NT$8,800

提供頂級乾貨單品預訂，包含花膠（NT1,380起）、官燕窩（NT2,280）、排翅（NT2,680起）與南非乾鮑（NT2,980起）

玉天璽

餐廳地址：台北市中山區敬業一路192號1樓

餐廳電話：02-87717999分機38