華山展覽推薦必拍！2層樓 城市失物招領所特展，11大展區打卡點、周邊超可愛。

華山展覽推薦必拍！城市失物招領所2層樓、11大展區打卡點超好拍，編輯鄭亦庭表示：逛完展覽也要買超萌周邊娃娃。

華山展覽2層樓開逛！華山全新互動型藝術展覽《城市失物招領所》，以「找尋失物」為概念，集結11位台日藝術家，各規劃成11個展區、2層樓互動型藝術展，不只作、雕塑作品，巨型角色打卡點、互動裝置、角色周邊小物，即日起至5月10日在華山文創園區展出，快把握時間來打卡超可愛角色們、爆買角色周邊。



▲華山展覽《城市失物招領所》集結11位台日藝術家，兩層樓空間充滿超可愛角色打卡點、周邊小物。(攝影：鄭亦庭)



▲華山必逛展覽推薦！《城市失物招領所》以「找尋失物」為概念規劃11個展區，即日起至5月10日在華山展出。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽推薦城市失物招領所

華山展覽《城市失物招領所》是一場關於「找回遺失之物」的展覽，將11位藝術家的角色「空間化」、轉化為可以進入的「情感檔案室」，每間都以不同的情緒主題為核心，入場時會拿到感應磁扣，在11個各展區內感應點，會有隱藏的插畫或小動畫出現，齊集11個後可前往二樓與工作人員解鎖獨「失物鑑定報告」，讓你逛展覽拍照，還能一邊互動。



▲華山《城市失物招領所》一樓藝術家吳騏展區各種形狀的夢獸畫作、雕塑、影像等。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽一樓展區必拍亮點

華山《城市失物招領所》一樓展覽一開始就能看到藝術家吳騏的「夢獸」巨型氣球打卡點，「夢獸」被視為紀錄心境的鏡子，展區內有各種形狀的夢獸畫作、雕塑、影像等，一旁則有 Foufou Bunny 的巨大兔兔氣偶，以幽默感化解生活中的不可愛，傳遞療癒力量，此外，日本藝術家吉野日湖展區以商店打造，以「雞蛋與雞」為主題，創作出一系列輕鬆又幽默的畫作，中央還有小雞先生等角色娃娃。



▲日本藝術家吉野日湖展區以「雞蛋與雞」為主題，創作出一系列輕鬆又幽默的畫作。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽二樓展區必拍亮點

來到展覽二樓必拍藝術家 Daffy筆下的小鼠 Pow，不僅有超可愛的畫作，展示牆上還有藝術家親筆塗鴉可供拍照，搭配小鼠氣偶與巨型起司牆，整個空間超可愛、超好拍，藝術家eskimo則將企鵝、北極熊與綿羊等動物插畫結合環保訊息，提醒人們對自然界的守護，而原田翠創作角色棉花熊，並以獨特的「Aire Verte」風格描繪寧靜的歐洲風景，藝術家Pepi展區空間佈滿柔軟布幕與花朵，畫作以花、熟睡的人作為象徵，提醒那些珍貴的事物其實從未消失，只是在等待被你重新看見。



▲華山展覽必逛《城市失物招領所》二樓設置小鼠 Pow起司打卡牆，藝術家Daffy親手塗鴉牆必拍。(攝影：鄭亦庭)



▲華山展覽必逛《城市失物招領所》二樓藝術家Pepi展區空間佈滿柔軟布幕與花朵，畫作以花、熟睡的人作為象徵。(攝影：鄭亦庭)





華山展覽《城市失物招領所》周邊必買

逛完展覽記得回到一樓商品區，《城市失物招領所》中的11位藝術家角色周邊全都有，推薦必買超療癒可愛的夢獸娃娃、小鼠 Pow娃娃，以及充滿幽默感的小黑雞與小雞先生毛絨掛飾，此外，現場也同步推出插畫貼紙、實用帆布袋、明信片、撲克牌、燈箱等周邊小物，逛完展覽也能把喜歡的角色們帶回家。



▲華山展覽《城市失物招領所》周邊必買推薦！超療癒可愛的夢獸娃娃、小鼠 Pow娃娃。(攝影：鄭亦庭)



▲華山展覽《城市失物招領所》周邊必買！展覽中11位藝術家角色周邊都有販賣。(攝影：鄭亦庭)





城市失物招領所 Lost & Found in the City

展覽日期：即日起– 5/10

展覽地點：華山1914文創園區 中4B館 1F & 2F（臺北市中正區八德路一段1號）

開放時間：10:00–18:00（17:30 停止入場）

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更多 華山展覽《城市失物招領所》 照片：

▲華山展覽必逛《城市失物招領所》二樓藝術家eskimo則將企鵝、北極熊與綿羊等動物插畫結合環保訊息。(攝影：鄭亦庭)



▲華山展覽《城市失物招領所》集結11位台日藝術家，兩層樓空間充滿超可愛角色打卡點、周邊小物。(攝影：鄭亦庭)



▲華山展覽《城市失物招領所》集結11位台日藝術家，兩層樓空間充滿超可愛角色打卡點、周邊小物。(攝影：鄭亦庭)

